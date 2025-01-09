Опасные знаки: когда боль в животе указывает на рак простаты

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Многие люди недооценивают симптомы, которые могут указывать на серьезные заболевания, такие как рак простаты. Важно понимать, что самолечение не только неэффективно, но и опасно.

В России рак простаты занимает второе место по заболеваемости онкологией среди лиц мужского пола, согласно данным статистики. Среди мужчин от 60 лет и старше опухоли простаты выходят на первое место.

Как не упустить тревожные сигналы от организма, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал заместитель главврача по медицинской части СПб ГБУЗ Клинической больницы Святителя Луки Игорь Орлов.

Какой анализ должны сдавать все мужчины старше 50 лет

Каждый мужчина старше 50 лет один раз в год должен обязательно проходить обследование у уролога и сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Эта рекомендация касается абсолютно всего мужского населения.

«Ты можешь, если тебя не беспокоит ничего, к урологу не прийти. Но анализ крови на ПСА ты должен сдать. Это тот онкомаркер, который говорит о возможном недоброкачественном процессе в предстательной железе», — прокомментировал Орлов.

Важно знать, что норма ПСА — от нуля до четырех. У некоторых пациентов бывает показание в виде ноля, и это не является отклонением. Однако на сегодняшний день этот критерий не является основным, так как показатели ПСА являются референсными и есть тенденция к их уменьшению.

Но когда речь заходит о скрининге, то нужно помнить, что на Западе уже давно стремятся к уменьшению показания до двух, так как он считается нормой. А вот если результат ПСА от двух до четырех, то следует задуматься.

«Мы пока придерживаемся клинических рекомендаций российских социологов. И когда уровень ПСА до четырех, мы не переживаем. Но если у пациента есть жалобы и ПСА в норме, это все равно повод для дальнейшего обследования», — отметил эксперт.

Поэтому, если после сдачи ПСА что-беспокоит, то это не повод выдохнуть и расслабиться. Все-таки необходимо идти к врачу.

Как подготовиться к сдаче ПСА-анализа

ПСА достаточно сдавать раз в год, начиная с 50 лет, если речь идет об обычных среднестатистических пациентах.

Но если есть кровный родственник, например, отец, дедушка, дядя, у которых ранее был диагностирован рак простаты, то его родственник находится в зоне риска. Соответственно, таким людям скрининг на рак простаты нужно проходить раньше, начиная с 45-ти лет. Такой подход на сегодняшний день стандартизован.

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За несколько дней до анализа должны отсутствовать какие-либо ректальные осмотры. Нельзя, чтобы человек сходил на прием к проктологу, урологу, а на следующий день пошел сдавать кровь на ПСА.

Результат может быть положительным, а значит, ложным. За несколько дней нужно исключить половые контакты и сексуальную жизнь. Запор тоже может спровоцировать ложное повышение ПСА. Эти аспекты нужно учесть перед тем, как сдавать кровь на онкомаркер.

«Значимых ограничений по приему пищи перед сдачей анализа не существует и на результат общего анализа еда повлиять не может. Единственное, есть такое понятие, как преаналитика. Всегда желательно сдавать все анализы утром натощак. Для того, чтобы это было достаточно стандартизованно», — посоветовал врач.

Какие симптомы указывают на рак предстательной железы

Если появляются такие жалобы, как: затрудненное мочеиспускание, примесь крови в моче, боли, рези, подъем температуры, связанный с ухудшением качества мочеиспускания, следует насторожиться. Это те жалобы и вопросы, которые говорят о том, что необходимо проконсультироваться с урологом и не пытаться заниматься самолечением.

Причины могут быть не только в предстательной железе. Это могут быть опухолевые поражения или мочекаменная болезнь.

Поэтому при появлении таких симптомов нужно просто прийти к специалисту. Дальше будет назначен перечень обследований, который поможет поставить диагноз. При патологии у женщин симптомы такие же, как у мужчин: боль при мочеиспускании, рези и гематурия (примесь крови в моче).

Но у женщин это может быть проявлением стрессового недержания мочи при физической нагрузке и кашле. Это тоже повод для того, чтобы прийти к врачу урологу либо показаться гинекологу. Тот или иной специалист примет конкретные решения.

Улучшают ли БАДы общее самочувствие при урологических заболеваниях

На сегодняшний день существует очень много различной рекламы препаратов, в том числе и БАДов (биологически активных добавок). Бывает, что люди, имея какие-то проблемы со здоровьем, думают, что при приеме разрекламированных средств начнут чувствовать себя лучше.

«И потом бывает, что происходит точка невозврата, что уже поздно. Поэтому не нужно заниматься самолечением. Это такой постулат, который, наверное, говорим мы все врачи очень часто», — предостерег Игорь Орлов.

Стоит записаться к врачу на прием, как только появились неприятные симптомы, и не запускать болезнь.