Лучше обходить стороной: чем опасна вода из кулера

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Стоимость и качество поставляемой во флягах воды значения не имеет. Если за кулером не ухаживать должным образом, он быстро становится рассадником бактерий.

Грязь, плесень и горы мертвых насекомых — таким увидели один из цехов по разливу питьевой воды сотрудники Роспотребнадзора. Из-за жуткой антисанитарии на предприятии более 30 жителей Урала пожаловались врачам на недомогание, сильные боли в животе, тошноту и лихорадку. Все они пили бутилированную воду одной и той же марки.

Некачественная вода в запечатанной бутылке — скорее исключение из правил. Куда выше риск подхватить инфекцию после употребления воды из кулера. Сегодня они стоят повсеместно: в поликлиниках, школах, торговых центрах и офисах.

К каким последствиям может привести глоток воды из кулера, разобралась «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как в кулер попадают бактерии

Руководитель главного испытательного центра питьевой воды Мария Морина уверяет: даже в чистой емкости вода не может храниться долго.

«Будем считать, что изначально вода была чистая, в микробном отношении. Но мы совершенно не имеем никакой информации, сколько эта вода простояла непосредственно, когда ее уже погрузили на кулер, — отметила она.

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Внутри кулера постепенно образуется прослойка воздуха. Уже через неделю в ней начинают активно размножаться микроорганизмы, которые обязательно попадут в воду.

«Сам кулер — это масса всяких трубочек, крантиков и всего прочего. Этот кулер раз в семь календарных дней должен подвергаться мойке. Так, как вы приблизительно моете посуду. Тщательно помыть с моющим средством, потом как следует ополоснуть», — рассказала Морина.

Кроме того, раз в три месяца нужно проводить тотальную чистку: разбирать аппарат и обрабатывать каждую деталь специальным дезинфицирующим раствором. Делают ли это поставщики? Стоит проверить.

Чем опасна вода из пыльного кулера

Первый на пути — банк. Каждый день сюда обращаются сотни клиентов. А пока ждут своей очереди, пьют воду из кулера. И она кажется им абсолютно чистой.

Второй пункт — крупный магазин бытовой техники в торговом центре. Товаров тут много, так что в зале можно легко провести несколько часов подряд. А если за это время покупатель захочет пить, можно опять же набрать воды в кулере. Правда, внешний вид аппарата настораживает. На рычагах сходу заметна грязь.

Ну и последняя точка маршрута — аптека при городской поликлинике. Здесь-то наверняка все стерильно.

Образцы с трех объектов отправили на экспертизу. Спустя несколько дней лаборатория озвучила результат. И, к сожалению, порадовать нечем.

«Пробы из кулеров вами были отобраны правильно в стерильную тару, поэтому мы с доверием отнеслись к этим пробам. К сожалению, результаты во всех трех пробах получились практически одинаковые. Везде общее микробное число при норме 50 получилось больше 300», — прокомментировала Мария Морина.

Получается, что допустимые нормы превышены аж в шесть раз. Это говорит о том, что вода во всех трех кулерах не просто непригодна для питья, но и опасна для здоровья.

«Слава богу, что нет кишечной палочки, но, например, если вы дадите такой водички попить ребенку, у него может быть серьезное расстройство желудка. Ну и вам тоже, так сказать, будет не очень приятно», — огорчила специалист.

Поэтому лучше обходить кулеры стороной, а вместо этого иметь при себе бутилированную воду. Убедиться в ее качестве просто — для этого нужно считать специальный QR-код на крышке. Для этого нужно навести на него камеру смартфона.

Важно помнить, что и у такого продукта есть срок годности. В запечатанной таре вода хранится до 12 месяцев, а в открытой — всего 5 дней. При этом лучше держать воду в холодильнике. Низкая температура затормозит развитие микроорганизмов.