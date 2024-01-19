Сколько святая вода может храниться дома

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; Личный Архив Николая Савченко; 5-tv.ru

Многие хранят святую воду в бутылке годами, однако это неправильно.

По сложившейся вековой традиции на праздник Крещения православные набирают освященную воду. Как правило, ее хранят в течение года до следующего января.

Насколько это правильно и сколько допустимо хранить святую воду, эксклюзивно Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Как правильно хранить святую воду

Правила хранения святой воды довольно простые. Ее хранят в закрытой стеклянной или пластмассовой бутылке в темном месте, например, в тумбочке или в шкафу.

Крайне желательно выбрать тару без этикеток, так как надписи «Квас» или «Газированная вода» во-первых, указывают на пренебрежительное отношение к Великой Агиасме (с греческого великой святыни), а во-вторых, может ввести домочадцев в заблуждение.

Лучше снабдить бутылку собственной надписью о том, что в ней содержится святая вода.

Также нежелательно пить непосредственно из самой емкости, лучше налить небольшое количество в отдельный стакан.

«Бывает Богоявленская крещенская святая вода, которая освящается специально великим освещением. Это делается на сам праздник. Ну и далее в последующие дни, если всю такую воду разобрали, круглый год освящается обычная святая вода. Не стоит сильно как-то разделять между одной и другой водой», — сказал священнослужитель.

Как долго может храниться святая вода

Святая вода действительно не портится месяцами и даже годами, не приобретая дополнительных привкусов и запахов.

«Она, конечно, долго хранится, то есть она не портится. Срока годности нету», — подтвердил Савченко.

Однако ее набирают вовсе не для того, чтобы вода просто стояла на полке.

«Настоятельная просьба: не следует предавать ее забвению. И поэтому желательно ее выпивать. Лучше чуть чуть чуть, каждое утро, например, можно натощак. И вечером. Но, как правило, это утром. И как только она закончится, приходите в церковь за новой», — добавил он.

Почему неправильно хранить святую воду годами

К святой воде необходимо относиться как к святыне, а значит, она не должна пылиться как ненужная вещь.

«Все-таки, не следует ее держать слишком долго. Это уже будет забвение. Лучше ее выпить и затем прийти в церковь за новой святой водой», — объяснил Савченко.

Слишком долгое нахождение бутылки, особенно не подписанной, где-то в глубине шкафа, может привести к тому, что ее так и не употребят по назначению, а что еще хуже — осквернят, вылив в раковину.

«Кто-то об этом забудет, не будет понимать, что это такое, и выльет. Например, пожилая бабушка хранила и умерла. Поэтому не стоит хранить ее как какой-то долговременный запас», — посоветовал священник.

В каких случаях можно пить святую воду

Не стоит ждать какого-то особого случая, чтобы позволить себе прикоснуться к святые. Принесенную из храма воду можно пить регулярно, допускается употреблять ее натощак каждый день. Освященной водой рекомендуется протирать лицо или помазывать больные места на теле.

Кроме того, ей можно окроплять квартиру, дачу, земельный участок, рабочее место, автомобиль и растения на огороде.