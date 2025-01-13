Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду
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Освященная церковная вода всегда должна быть в доме у каждого верующего. Но в некоторых случаях ее не дозволяется пить.
Святая вода присутствует в жизни православного человека с самого рождения и на протяжении всей жизни. Небольшой запас такой воды обязательно хранится дома, а по большим праздникам верующие приносят из храма новую.
Как правильно использовать святую воду и кому ее пить запрещается, эксклюзивно Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.
Когда нужно пить святую воду
Не стоит ждать какого-то особого случая, чтобы позволить себе прикоснуться к святые. Принесенную из храма воду можно пить регулярно, допускается употреблять ее натощак каждый день с утра или на ночь.
Самым распространенным заблуждением считается, что святую воду, особенно крещенскую, нужно хранить для особого случая. Однако это не так, и держать воду месяцами или даже годами, как делают многие верующие, — неправильно.
«Ее можно пить каждый день. Нужно пить утром натощак или можно вечером, но лучше утром. Можно пить вместе с просфорой. Не следует предавать ее забвению. Лучше по чуть-чуть каждое утро, а как только она закончится, приходить в церковь за новой», — объяснил священнослужитель.
Для чего нужна святая вода дома
Допускаются и другие способы применения освященной воды. Ей можно:
- обтирать лицо (главное, чтобы при этом вода не лилась в раковину и канализацию);
- помазывать больные места на теле;
- окроплять жилище;
- окроплять дачный участок;
- окроплять пищу;
- окроплять рабочее место;
- окроплять автомобиль;
- окроплять домашний скот;
- окроплять саженцы растений и рассаду.
Кому нельзя пить святую воду
Есть четыре категории людей, которым нельзя пить святую воду:
— Некрещеные. Хотя некоторые священнослужители это допускают.
«Не следует ее давать не крещенным людям. Это не полагается. Все-таки это для православных христиан», — уточнил Савченко.
— Совершившие грех. Такому человеку, пребывающему в нечистоте, следует пойти в храм, исповедоваться, получить отпущение грехов и допуск к причастию. А после уже пить святую воду.
— Пьяные. Пить святую воду одновременно с алкогольными напитками — грешно. А вот борющимся с алкоголизмом прихожанам наоборот рекомендуется начинать утро с молитвы и святой воды.
— Сытые. Пить воду после приема пищи — это неуважительное поведение. В этом случае святая вода используется, чтобы промочить горло после еды, а не как святыня. То же правило относится к приему лекарств. Святой водой таблетки не запивают. Так что самое правильное — пить натощак с особым настроем или подождать около получаса после еды.
Кроме того, святую воду нельзя пить во время колдовских или эзотерических ритуалов.
Что нельзя делать со святой водой
Если к очередному Крещению вода не закончилась, а из церкви уже принесена новая, то старый запас нельзя просто вылить как обычную воду. По мнению отца Николая, поступать со старыми запасами освященной в церкви воды нужно со знанием дела. Крещенская вода ни в коем случае не должна выливаться в канализацию.
«В таких случаях нужно просто вылить ее в непопираемое место. Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — пояснил священник.
Если водоема рядом нет, то святой водой можно полить горшечное растение на подоконнике или оросить грядку на даче. Важно, чтобы это было чистое место без навоза и мусора.