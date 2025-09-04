Газировка, аэрозоль или маркер: что вернет прежний вид хромированным деталям авто

Фото, видео: 5-tv.ru

Существует множество способов их реставрации. Но какие из них действительно рабочие?

Лимон, фольга и даже газировка — что только не идет в ход, когда нужно избавиться от ржавчины на хромированных деталях автомобиля. Но что делать, если на решетке радиатора, зеркалах или ручках уже не просто темные пятна, а царапины и сколы?

Автолюбитель из Индии нашел решение. Купил порошок хрома и несколько часов втирал его в поврежденные детали. Хотите повторить эксперимент? Такой порошок стоит не меньше трех тысяч рублей за кило, проще отдать детали на профессиональное восстановление.

Как восстановить испорченные детали — узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Способы ремонта хромированных деталей

Для восстановления хромированных деталей используется гальваническая ванна.

«Чтобы произвести процедуру восстановления, необходимо старый хромированный слой снять полностью, положить деталь в гальваническую ванну и, там будет происходить химическая реакция, по истечению которой мы получим восстановленный элемент с хромированным покрытием», — рассказывает автоэксперт Владимир Ахинько.

Правда, такая процедура тоже обойдется недешево — от двух тысяч рублей за одну небольшую деталь. Есть и еще один минус — в процессе гальванизации используется шестивалентный хром, крайне токсичное вещество, которое может спровоцировать тяжелые заболевания. Поэтому многие компании вообще отказываются от этой технологии.

«На текущий момент чаще всего для удешевления стоимости данных деталей используют не настоящий хром, а просто хромированное покрытие», — говорит специалист.

Такое напыление выходит из строя еще быстрее. Повредить его могут даже реагенты или обычный песок.

«Соответственно, возникает вопрос, а можно ли восстановить состояние данных хромированных элементов или нужно приобретать другие новые детали? На рынке существуют разные способы, которые можно использовать для восстановления», — объясняет он.

Тестировать способы реставрации эксперт будет на автомобильных ручках. Они как раз покрыты тонким слоем хромированного напыления, которое легко повредить. В этом он наглядно убедился, без труда оставив на каждом образце пару царапин и несколько сколов.

Аэрозоль, раствор, маркер — что лучше справится со ржавчиной

Теперь надо попробовать замаскировать дефекты.

«Чаще всего для восстановления хромированных покрытий применяют три средства: аэрозоль за 300 рублей, двухкомпонентный реставратор стоимостью 890 рублей и маркер за 390», — отмечает специалист.

Объем у всех реставраторов разный. В пересчете за 100 миллилитров, самым дорогим оказался маркер, а самым бюджетным — аэрозоль. С дешевого и начинает Ахинько.

«Так как это аэрозоль, который распыляется. Возникает вопрос, как нанести данное средство на маленький поврежденный участок?» — задался вопросом он.

Читайте также Плохой ремень ГРМ убивает ваш мотор: какой прослужит дольше и не испортит авто

Нанести состав точно на повреждения можно с помощью трафарета. Его изготовили специально из обычной бумаги.

Вот только в данном случае это не помогло, состав оставил подтеки. Чтобы их скрыть и хоть как-то спасти ситуацию, аэрозоль распылили уже на большую площадь.

Но когда краска высохла, результат все равно не порадовал. Вместо зеркального хрома обработанный участок стал матовым.

«Мы получили результат, ручка хромирована, и сверху нанесено средство, которое просто имеет серебристый цвет, но не дает эффекта глянцевости», — поясняет автоэксперт.

На очереди второй способ реставрации — двухкомпонентный состав.

«Как заявляет производитель, для нанесения необходимо использовать несколько слоев. Первым является само средство, и вторым уже покрытие лаком», — разъясняет Владимир Ахинько.

Наносить оба средства нужно кисточкой. Казалось, что так обработать дефекты будет проще, но на деле все получилось наоборот.

«Если с обрабатываемой поверхностью не убрать какие-то заусенцы, приподнятую краску или хром, который начинает облезать, соответственно, будет неудобно наносить корректно данные средства», — рассказывает специалист.

А главное, цвет краски снова не похож на хром, никакого блеска и глянца. Вся надежда на третий реставратор в форме маркера, этот состав проще всего нанести на царапины и сколы.

«Данная краска действительно имеет хромированный эффект после нанесения. Издалека можно и не заметить, что данный элемент был поврежден, смотрится весьма неплохо, конечно, если мы посмотрим вблизи, то заметим и царапины, и сколы, поскольку данная краска их не заполняет, а просто маскирует, тем самым, сохраняя такой зрительный приятный эффект», — говорит специалист.

Читайте также Может стоить жизни: как проверить исправность подушки безопасности в подержанном авто

Проверка средств на стойкость

Но как долго продержится такой эффект? Если состав некачественный, он смоется уже после первого дождя или автомойки.

«Поскольку внешние элементы часто подвержены воздействиям различных, в том числе и воды, и солям, самое простое, что мы можем сейчас на глазах поверить, это воздействие влаги на данные элементы», — говорит специалист.

Далее стоит взять пульверизатор с обычной водой и тканевой салфеткой. На ручки распыляется вода и протирается салфеткой. Видно, что краска из баллона хорошо стирается, двухкомпонентный состав никак не реагирует, и маркер немного стирается.

На самих деталях разницы как будто нет, а вот на тряпке остались следы от краски. Больше пятен всего от аэрозоля, поменьше — от маркера. Самым стойким оказался двухкомпонентный состав — микрофибра полностью чистая.

«Несмотря на то, что средства номером один и три стираются, делают они это не так интенсивно. Следовательно, они будут некоторое время находиться на поверхности и в ближайшее время не потребуют повторного нанесения», — уверяет автоэксперт.

Также проверили, как реставраторы поведут себя при перепаде температур. Сначала ручки поместили под прожектор и разогрели их до 40 градусов, затем опустили в лед и охладили до -20 градусов. И жару, и мороз образцы перенесли одинаково хорошо.

«Если мы говорим о хромированных элементах, то лучше всего справился со своей задачей третье средство, то есть маркер», — подытожил он.

Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня

А раз так, реставратор-маркер и становится победителем. Двухкомпонентный состав тоже неплохой вариант, наносить его чуть сложнее, зато стойкость порадовала. А вот тратить время и деньги на аэрозоль — не стоит, поскольку хорошего эффекта с ним не добиться.