Исправная тормозная система — ключевой элемент безопасности на дороге для водителя. Можно ли экономить на деталях?

Почему дорогие керамические тормозные колодки часто проигрывают дешевым аналогам? И что делать, чтобы колодки не вылетали из суппорта и не убивали диск?

Ответы на эти и другие вопросы — в «Самой полезной программе», авторском проекте Владимира Щеглова.

Как часто нужно менять тормозные колодки

Ущерб почти на 100 тысяч рублей из-за развалившихся тормозов! В Москве видеорегистратор зафиксировал редкое ДТП: у внедорожника на ходу отскочила тормозная колодка и влетела в соседний автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что у пострадавшей машины искорежило переднее крыло, стойку, часть капота и треснуло лобовое стекло.

«Чтобы колодка вылетела, она должна быть изношена вообще до металла», — отметил автоэксперт Павел Никулочкин.

Колодки нужно проверять регулярно, следить за степенью износа фрикционного слоя. Композитный материал с абразивом — это накладка, которая контактирует непосредственно с тормозным диском или барабаном.

Большинство современных автомобилей сами предупреждают водителя о необходимости замены колодок: срабатывают датчики износа, и на приборной панели загорается специальная иконка. Бывают и механические индикаторы-пластины. Когда колодку пора менять, они издают характерный скрежет или писк. Этот звук ни с чем не спутаешь.

Оценить состояние колодки можно и визуально. Минимально допустимая толщина фрикционного слоя — 2-3 миллиметра. Менее полутора — уже критический износ. Он грозит отказом тормозов и повреждением диска. Менять его выйдет намного дороже, чем колодки.

Чаще всего выходит из строя передние колодки, потому что на них идет наибольшая нагрузка, потому менять их нужно каждые 20-50 тысяч километров. На задней колодке небольшая нагрузка, где-то в половину от передних. Конечно, если водитель не занимается дрифтом или в принципе агрессивной ездой — тогда все колодки изнашиваются куда как быстрее.

Важный нюанс: нельзя поменять колодки на одной стороне машины и оставить на другой, так как из-за этого торможение будет неравномерным. И тогда машину будет вести вправо-влево.

Следим за тормозными дисками

За состоянием дисков и суппортов тоже нужно следить внимательно. Если суппорт закисает и заклинивает, то колодка слабее прижимается к диску. А это, в свою очередь, приводит их к перегреву и быстрому износу.

«Первое, к чему приводит неравномерный износ — диск в каком-то месте становится тоньше, и, если он разогреется, то при попадании в лужу в лучшем случае диск поведет и начнется вибрация. В худшем случае диск лопнет, и там уже будут непредвиденные последствия», — пояснил эксперт.

Кроме того, не стоит экспериментировать и устанавливать колодки для спортивных машин на обычные автомобили. Дорогие керамические тормоза плохо работают со стандартными чугунными дисками.

«Спортивный автомобиль — это не только быстрое ускорение, но и быстрое торможение. Соответственно, чтобы они лучше тормозили, они должны быть горячими. Если для обычных тормозов это беда, то для спортивных — необходимые условия работы. То есть при их установке, если они будут холодные, то и работать самые крутые будут, пожалуй, даже хуже, чем стандартные тормоза», — подчеркнул Никулочкин.

Тест тормозных колодок разных ценовый категорий

Самые популярные и доступные по цене колодки — с полуметаллическими фрикционными накладками. В их составе: металлическая стружка, графит, связующие вещества, абразивы. Если провести по такому материалу пальцем, то на нем останется черный след.

Для сравнения мы купили три комплекта передних колодок на одну модель авто — за 430, 1400 и 2500 рублей. Первые два образца сделаны на основе металлического сплава. Самый дорогой комплект — из металла с добавлением керамики.

В первую очередь оцениваем абразивы.

«Чем выше абразивность, тем лучше будет система торможения. У первого образца она высокая. Да, эта колодка будет хорошо тормозить, но из-за абразивности быстро убьется тормозной диск», — отметил автоэксперт.

С другой стороны, если поставить слишком мягкую колодку, то диск проживет долго, но вот торможение будет неэффективным. Поэтому нужен тонкий баланс. По оценке эксперта, у второго и третьего комплектов фрикционные накладки — та самая золотая середина. И диск не убьют, и тормозить будут хорошо. Кроме того, колодки с избытком абразива хуже работают на бездорожье.

«Чем меньше абразивность, тем меньше колодка забивается грязью», — подчеркнул Никулочкин.

Теперь сравним абразивы с помощью металлического листа — с усилием проведем по нему каждой колодкой. У первого образца результат не воодушевляющий — сцепление плохое, плюс он оставил царапины. Колодки за 1400 и 2500 рублей с импровизированным диском работают куда лучше. У них плотнее сцепление с листом и они заметно тише.

Кроме того, у бюджетного образца сразу же видны еще два существенных недостатка. Первый: в отличие от комплектов за 1400 и 2500 рублей, у этих колодок нет канавки посреди фрикционного слоя. Этот паз предназначен для отвода тепла, лучшего распределения нагрузки и обеспечивает равномерный износ колодок.

«То есть, допустим, если что-то где-то перекосится, то колодка будет работать. Первый образец если перекосится, то на место его уже не поставишь», — заметил эксперт.

Еще один недостаток бюджетной модели — ненадежная система фиксации в суппорте.

Проверка тормозных колодок огнем и водой

Следующий эксперимент — «прожарка» колодок на плите.

Качественные материалы должны выдерживать температуру до 300-400 градусов. Нагреем колодки в щадящем режиме — всего до 60-65 градусов. По словам эксперта, это нормальная рабочая температура при аккуратной езде без резких торможений. Но бюджетный образец задымился даже при таком слабом нагреве.

Читайте также Пустышка или необходимость: стоит ли своих денег анализатор масла

«Да, запах, конечно, специфический! А ведь „аромат“ горелых колодок люди часто путают с запахом сцепления. Потому что практически один и тот же материал используется и в диске сцепления, если машина на механике, и здесь», — отметил автоэксперт Павел Никулочкин.

Второй и третий образцы нагрев на плите выдержали — ни намека на дым.

Теперь все три образца охладим в воде, имитируя резкое торможение в луже. Первый справился плохо, а вот второй перепад температур выдержал лучше.

«Появилась фракционность, но не настолько сильная как в первом случае. А третий пациент, на удивление, практически не пострадал», — заметил автоэксперт.

Итак, бюджетный образец провалил все тесты. За 430 рублей чудес не бывает, особенно с нынешними ценами на запчасти. Колодки за 1400 рублей — неплохой выбор. Но когда речь идет о тормозах, лучше не скупиться, ведь 2500 рублей не самая большая плата за безопасность. Тем более, что прослужат такие колодки дольше второго комплекта.