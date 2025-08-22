Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

В ливень спешка и незнание могут обернуться дорогостоящим ремонтом машины. Как правильно преодолевать лужи, глубина которых неизвестна?

Российские автовладельцы запомнят это лето надолго. Тропические ливни, которые обрушились на города Центральной России, утопили сотни машин.

В Москве легковушки оказались в воде по стекла и больше напоминали катера. Автомобили на парковке одного из столичных ЖК даже сложно сразу заметить — все они в воде. В ловушке оказались и машины жильцов, и каршеринг. А после ливней в Дагестане сошел сель, потоки буквально сносили автомобили с дорог. Движение оказалось парализовано.

Можно ли спасти автомобиль, в который попала вода? И кто заплатит за ремонт, если машину затопило на городской парковке во время ливня, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

В каких случаях гидроудар считается страховым случаем

Иномарка Юлии Ермаковой тоже ушла под воду. Правда, винит в этом девушка не стихию, а себя. Увидев лужу во дворе, она решила, что легко ее преодолеет.

«Этому не учат в автошколе, никогда мне об этом не рассказывали. И я не понимала, мне нужно двигаться медленнее, или, наоборот, быстрее, чтобы поскорее проехать», — рассказала девушка.

В итоге в автомобиль залилась вода, и ехать дальше Юлия не смогла.

«Единственный вариант, как мне можно было выбраться, — это перелезть из салона на капот», — призналась Ермакова.

Сколько муж заплатил за ремонт утопленного авто, Юлия не знает. А вот Роман Масленников все свои расходы после летнего московского ливня запомнит надолго. В тот день он припарковал машину, как обычно, возле офиса.

«После 20 минут дождя она просто утонула в воде и все — ничем помочь никто не мог. То есть по колено воды», — уточнил мужчина.

Оплачивать дорогостоящий ремонт он решил из своего кармана, несмотря на то, что автомобиль застрахован.

«КАСКО… Ни один пока платеж не подтвержден страховой компанией, выплат пока подтвержденных тоже нет», — поделился Масленников.

Но случай Романа, как говорят эксперты, самый что ни на есть страховой.

При гидроударе, который возникает, когда вода попадает в работающий двигатель, добиться выплат сложнее. Часто страховщики в инциденте обвиняют самого водителя, который заехал в лужу, скорее всего еще и на скорости.

«Если клиент приезжает и говорит, что у него произошел гидроудар и он не знает, как это случилось, естественно, никто ничего компенсировать не будет. То есть должна быть причинно-следственная связь именно с теми событиями, которые включены в страховое покрытие», — пояснил директор дирекции по урегулированию массовых убытков страховой компании Сергей Гончаров.

Как спасти машину после затопления

После классического гидроудара из компонентов двигательной системы транспорта откачивают жидкость.

«Из коллектора автомобиля было слито порядка 5 литров воды, из цилиндров еще, наверное, по поллитра с каждого. И того 9-10 литров воды оказалось в двигателе», — разъяснил сотрудник автосервиса Владимир Петров.

Гидроудар возникает, когда вода через воздухозаборник попадает в цилиндры. Жидкость, в отличие от воздуха, почти не сжимается, но поршень все равно пытается это сделать. В итоге его сила упирается в жидкость и передается на детали. Чаще всего гнутся шатуны, ломаются поршни, или даже пробивается блок двигателя.

«Двигатель останавливается с очень характерным хлопком. Вы сразу поймете, что это гидроудар», — уточнил автоэксперт Георгий Оглоблин.

Чтобы не ухудшить ситуацию, вылезать из затопленной машины, по крайней мере, через дверь, не стоит. Скорее всего, начнутся проблемы с электроникой.

«Клиент данного автомобиля из лужи решил выйти самостоятельно, то есть открыл двери и, соответственно, весь салон залил водой», — добавил Петров, демонстрируя последствия необдуманного решения.

Вода в салоне не намного приятнее, чем в двигателе. Как быть в такой ситуации?

«Весь салон, электрика, разъемы разбираются. Весь пол поднимается. Делается профилактика. Салон чистится и, самое главное, обрабатывается», — сообщил сотрудник автосервиса.

Какую цену придется заплатить за поездку на автомобиле в дождливую погоду?

«Предварительно, если смотреть в целом по мехатронике, по системе безопасности, по запчастям, я думаю, около 300 тысяч рублей, не считая работ», — прокомментировал руководитель автосервиса Александр Марков.

И это еще повезло — двигатель машины в полной сохранности. В итоге, учитывая химчистку за 150 тысяч, получается почти полмиллиона рублей…

Как правильно преодолевать глубокие лужи в ливень

Так как же правильно водить автомобиль, если на улицах после ненастья глубокие лужи?

Прежде всего, говорят эксперты, максимально медленно! Не более 5-8 километров в час.

«Мы не должны резко ускоряться и резко тормозить. Опять же, для избежания попадания лишней воды на капот контролируем проезжающие рядом автомобили, особенно грузовики. Они часто не задумываются, что могут нагнать высокую волну», — посоветовал автоэксперт Оглоблин.

Безопасной для автомобиля считается глубина, которая не поднимается выше его колес. Держать руль нужно крепко, потоки воды могут тянуть колеса в сторону.

И, наконец, если вы благополучно преодолели препятствие, слегка, но до упора прожмите тормоз — это подсушит колодки и восстановит их эффективность.