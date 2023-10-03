Враг ливней: какой антидождь спасет лобовое стекло от влаги и сохранит обзор на дорогу

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Во время плохой погоды важно оставаться начеку и уделять особое внимание уходу за лобовым стеклом. Качественное водоотталкивающее средство может облегчить эту задачу.

Осень часто ассоциируется с дождями, грязью и непогодой. И неудивительно, ведь от таких природных условий страдают и люди, и машины.

Во время ливней лобовое стекло полностью покрывается каплями, что сильно снижает видимость на дороге. Далеко не всегда дворники справляются со своей задачей. В итоге некорректной работы можно не заметить впереди стоящий автомобиль или пешехода, тогда аварии не избежать. Чтобы исключить вероятность несчастных случаев лучше использовать антидождь. Какой вид этого средства лучше выбрать выяснила «Самая полезная программа».

Что такое антидождь

Антидождь — это особый состав, образующий на стекле гидрофобную пленку. Его задачей является защита стекла от влаги и грязи, что способствует улучшению видимости.

«На скорости выше 50 километров в час мелкие капельки превращаются в большие, и из-за скорости автомобиля и встречного ветра эти капли с лобового стекла разлетаются по сторонам, либо на крышу», — объясняет принцип действия средства автоэксперт Алексей Соколов.

Почти все составы делают на основе силиконов, полимеров и растворителей. Различается лишь способ их нанесения. Антидождь бывает в виде спрея, капсул, салфеток и флакончика с каплями. Для того чтобы выяснить, какое средство среди перечисленных самое эффективное и стойкое, провели испытание.

Какой антидождь удобнее в использовании

Для эксперимента взяли два лобовых стекла, заранее вымытых автошампунем, обезжиренных и высушенных. Изначально протестировали спрей и жидкий антидождь. Учитывая то, что производитель советует наносить эти средства в два слоя, на сушку понадобится много времени.

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«Антидождь в виде спрея однозначно в плане использования один из самых удобных. Потому что видно, на какой области нужно распылять. После чего просто микрофиброй все это располировывается», — отмечает эксперт

Состав в виде капель оказался менее удобным, потому что его нужно постоянно наносить на губку и аккуратно протирать каждую зону. После нанесения обоих видов средств понадобится время на высыхание.

Аппликатор с капсулой очень тяжело наносится. Хотя принцип был такой же, как и у капель. Только для начала нужно раздавить специальную емкость. Состав пропитает губку, и можно приступать к работе. А использовать средство из капсулы лучше в течение 15 минут, потому что оно достаточно быстро испаряется. В итоге одного аппликатора еле хватило на половину стекла. При этом данный антидождь стоит дорого — 1200 рублей за капсулу.

Последними были проверены салфетки, которые оказались очень экономичными. На половину лобового стекла было потрачено три-четыре штуки из 36.

Какой антидождь эффективнее

Через час составы высохли. Обработанные стекла проверили на стойкость к влаге. Салфетки и капсулы показали плохой результат. Вода стекала со поверхности сплошным потоком. Однако дорогой аппликатор с капсулой справился даже хуже, чем бюджетные салфетки. Дальше тестировать эти два средства не было смысла.

Спрей и жидкий состав показали себя намного лучше. Струи воды превратились в капли и моментально скатились с поверхности.

Если на дорогах помимо ливня много грязи, которая буквально заливает машину из-под колес проезжающих мимо авто, задача усложняется.

«Нанесли пыль, грязь, песок, опять же предварительно смочив все это водой, сделали имитацию воздуха встречного путем садовой воздуходувки. Средство справляется отлично. В любом случае одно из двух средств я бы себе прикупил», — говорит автоэксперт про спрей и жидкий антидождь.

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Какой срок службы у антидождя

Производители средств уверяют, что товар прослужит до года. Для того чтобы это проверить, стекло оставили на улице на неделю. За это время на него воздействовала влага, солнце и перепады температуры. Однако покрытие долго не продержалось. Достаточно было одной недели, чтобы от слоя не осталось и следа.

Эксперименты показали, что далеко не все водоотталкивающие средства работают. Дешевые средства зачастую оказываются бесполезными. Лучше всего брать спрей и жидкий антидождь, но и их нужно не забывать наносить регулярно.