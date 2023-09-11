Стоит ли переплачивать: как выбрать качественную антикоррозийную мастику

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Не всякое средство способно защитить машину от осенней непогоды.

С наступлением осени водители сталкиваются с необходимостью подготовить машину к непогоде. В эту пору начинается настоящее испытание для кузова автомобиля, ведь грязь и слякоть на дорогах могут негативно сказаться на состоянии личного транспорта и спровоцировать появление ржавчины.

Необходимо тщательно выбрать специальное средство, чтобы предотвратить образование ржавчины. «Самая полезная программа» выяснила: одно из самых популярных средств — антикоррозийная мастика. Как пользоваться данной химией и стоит ли переплачивать за дорогие составы?

Каким должен быть состав качественной антикоррозийной мастики

На прилавках магазинов и рынков автозапчастей можно встретить множество вариантов антикоррозийных мастик. Все они отличаются не только по стоимости, но и по составу.

Читайте также Замена колеса без домкрата и не только: чем еще может помочь обычная струбцина

«Данные материалы должны защищать от внешних раздражителей и раздражающих факторов окружающей среды. Это камни, реагенты с дорог, ну и, соответственно, вода», — говорит эксперт производства антикоррозийных составов Иван Иванов.

Чтобы выяснить, какое средство лучше защищает машину от коррозии, взяли три средства стоимостью 300, 500 и 650 рублей. Проанализировав составы образцов разной ценовой категории антикоррозийной мастики от отечественных брендов, он сразу выразил сомнения по поводу самого бюджетного варианта.

«Смутила надпись: "Нефтяной битум". Тем более что этот показатель не ниже 30%. В составах должно подписываться либо гидрообработанная на нефть, либо битум гидрообработанный», — отмечает специалист.

Важно знать, что большое количество нефтяного битума, наоборот, образовывает трещины на поверхности покрытия. Также стоит обратить внимание на указанное на этикетке время сушки первого слоя, так как порой производители добавляют в антикоррозийные мастики едкие растворители и умалчивают об этом. А такие элементы в составе разъедают резину и вредят электропроводке. Чем дольше должно сохнуть средство, тем более кислотные вещества находятся в его составе. Эксперт отметил, что даже два часа высыхания одного слоя — это много.

Как должна выглядеть качественная антикоррозийная мастика

При распылении с расстояния 30 сантиметров средство должно ложиться ровно.

«Для хорошей полимеризации антикоррозийного материала температура должна быть не меньше 15 градусов, а то и 20», — уточняет эксперт.

В ходе эксперимента было выявлено, что дешевая мастика используется неэкономно и охватывает большое количество лишнего пространства. А дорогой состав оказался жидким и растекся по поверхности, что также нежелательно. Нанесение мастики на поверхность должно быть мягким и плотным.

Какая антикоррозийная мастика лучше противостоит природным факторам

При проверке средства на защиту от камней в виде ударов гаечным ключом по металлу было выявлено, что самый дешевый экземпляр не выполнил свою функцию. На мастике появилось множество сколов, причем до самого металла. Второй образец оказался более вязким и выдержал проверку лучше. Повреждения оказались неглубокими. Самой стойкой по итогам этого испытания стала дорогая мастика. Показателями успеха явились отсутствие сколов до металла и вязкое покрытие.

Стойкость материала также проверили и другим способом. Покрытые антикоррозийным средством детали оставили в солевом растворе на сутки. Мастики разных ценовых категорий успешно справились с этим тестом и показали высоки водостойкие результаты. Следов ржавчины после испытания не обнаружено.

Вся ли мастика выдержит жару и холод

Читайте также В дороге не подкачает: как выбрать самый мощный и надежный насос для топлива

Антикоррозийная мостика должна сохранять свои свойства даже при очень высокой температуре, ведь двигатель автомобиля во время работы нагревается до 90 градусов. Жар передается и на другие элементы. В ходе нагревания разных средств было выявлено, что лишь самый дешевый материал успешно справился с задачей. Второй состав подвергся небольшим видоизменениям, а самый дорогой исказился и стал налипать при контакте.

Не секрет, что во многих регионах России температура зимой крайне холодная. Как мастика выдержит отечественный мороз? В ходе эксперимента выявлено, что от холода дешевая мастика хуже защищает поверхность автомобиля при низких температурах. То есть если зимой в кузов попадет камень, защитный слой попросту треснет. Два других покрытия более стойко перенесли мороз, хотя полностью избежать образования сколов все равно не удалось.

По итогам проведенной проверки выявлено, что качественная антикоррозийная мастика может успешно защитить кузов автомобиля от ржавчины. Однако стоит тщательно выбирать средство. Как показали эксперименты, лучше немного переплатить и взять мастику подороже, но сохранить срок жизни своему автомобилю.