Замена колеса без домкрата и не только: чем еще может помочь обычная струбцина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Струбцина — полезный инструмент, который пригодится в самых разных ситуациях. Однако далеко не каждая модель отличается качеством.

Нужно срочно отремонтировать колесо, а под рукой не оказалось домкрата? Не беда. Опытные автовладельцы знают, чем его заменить. Например, струбциной. Этот инструмент найдется в гараже у каждого.

Сначала надо установить его таким образом, чтобы одна лапка была на земле, а вторая упиралась в днище автомобиля. Затем несколько раз нажать на рычаг, раздвинуть зажим — и готово. Теперь можно без проблем снять или починить покрышку.

Но как выбрать надежную струбцину в магазине? Какой из инструментов лучше фиксирует детали? Можно ли обойтись бюджетной моделью? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

На что обращать внимание при покупке струбцины

Все же главная функция струбцины — освободить руки мастера во время работы.

«Это такие приспособления, которые помогают вам крепить заготовки, с которыми вы работаете. То есть третья рука. И они бывают разных видов. Бывают железные с закручивающимися ручками-фиксаторами. И бывают быстрозажимные», — объяснил строитель, видеоблогер Дмитрий Куликов.

Эксперт советует выбирать именно быстрозажимные струбцины. С их помощью зафиксировать деталь можно за считанные секунды. А главное, работать с таким инструментом получится даже одной рукой.

Но сколько должна стоить качественная струбцина? В данном эксперименте участвуют три модели: за 1100, 1900 и 3100 рублей. Первые два образца среднего размера, а вот самый дорогой — побольше.

«Большие струбцины вы можете использовать, если работаете с дверями, если работаете с брусом деревянным. Если вам нужно отфрезеровать какие-то заготовки небольшой толщины, не имеет смысла покупать огромную струбцину», — уточнил специалист.

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Теперь исследователи решают разобрать корпус, чтобы оценить качество механизмов. Чем толще пластины внутри рычага, тем надежнее инструмент окажется в работе. По словам эксперта, в первом и третьем образцах все выглядит прилично. Дешевая модель состоит из тонких деталей, которые при некотором усилии сломаются.

Важный момент: струбцина с добротными деталями будет весить больше, даже если внешне инструменты выглядят одинаково. Поэтому во время покупки надо взять два образца и прикинуть вес каждого.

Еще один совет от специалиста: определить качество струбцины можно и по металлической шине.

«Сразу обращайте внимание на эту выемку (показывает. — Прим. ред.). Если есть эта выемка, то более-менее инструмент качественный. На этой струбцинке такой выемки нет. Скорее всего, это просто черный прокат, мягкий металл. Он у вас согнется даже под небольшим усилием», — рассказал строитель Куликов.

От дешевого инструмента будет мало толку. А чтобы это доказать, нужно провести несколько экспериментов.

Какие струбцины надежнее фиксируют детали

Первый тест призван проверить, насколько прочно инструменты фиксируют различные детали. Исследователи сооружают специальную конструкцию. С помощью струбцины нужно сжать два деревянных бруска. Один прицепляют к крановым весам, другой — к лебедке. Затем надо попробовать растянуть конструкцию.

Образец средней ценовой категории и дорогой инструмент показывают почти одинаковые результаты. Детали сдвигаются на отметке 44,5 и 45 килограммов. Это значит, что зажимы фиксируют конструкцию надежно, удержат детали даже при сильной тряске.

Дешевая струбцина справляется заметно хуже. Она выдерживает всего 16 килограммов.

«Это, можно сказать, мы даже не зажали наши детали», — подчеркнул эксперт.

Даже распилить две детали по одной линии не получится, потому что под таким весом одна деталь выскочит из другой, то есть они не будут совмещены идеально ровно.

Но что делать, если в мастерской окажется именно такой довольно слабый инструмент и заменить его нечем? На этот случай у специалиста есть проверенный способ. Нужно всего лишь поместить между заготовками лист наждачной бумаги. Тогда детали будут меньше скользить, и это серьезно повлияет на результат. С наждачкой дешевый образец выдерживает нагрузку в два раза больше.

Какая струбцина отличается большей силой сжатия

Следующая проверка позволит выяснить, насколько сильно струбцины могут сжимать детали. Это важно, когда нужно склеить материалы между собой. Если верить надписям на этикетках, сила сжатия у всех образцов одинаковая — 150 килограммов. Крановые весы помогут узнать, так ли это на самом деле.

Струбцины находятся на веревках для фиксации. Нужно максимально нажимать на инструменты, чтобы понять, с какой силой они могут сжимать.

Дешевая струбцина показывает всего 63 килограмма — почти в два раза меньше, чем обещал производитель. А вот второй экземпляр превосходит ожидания. Выжимает целых 190 килограммов. Самый дорогой инструмент демонстрирует еще более впечатляющий результат — 222 килограмма. Эксперт уверен: на это влияет не только надежный механизм, но и удобные рукоятки.

«Не так тяжело ее было сдавливать, как другие образцы. Поэтому в магазине прикладывайте к рукам и пытайтесь. Тренируйтесь сжимать и разжимать, потому что это движение у вас будет постоянное при работе с этой струбциной», — подчеркнул эксперт.

Тесты показывают: покупать самую дешевую модель — все равно что выбрасывать деньги на ветер. Скорее всего, производитель сэкономил на материалах, и в работе такая струбцина будет только мешать. Заслуживает внимания инструмент средней ценовой категории. В данном случае он почти ничем не уступает дорогому, а стоит при этом намного меньше.