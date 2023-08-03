Против жира, грязи и крови: какой пятновыводитель лучше всех удаляет загрязнения

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В магазинах продается огромное количество пятновыводителей. Производители гарантируют эффект после первой стирки, но так ли это и какое из средств лучше всех справляется со свой задачей?

Вываляться в грязи с головы до ног — это бывает весело только на тематических фестивалях. В обычной жизни, если испачкать одежду в гараже или на рыбалке, дело может закончиться семейным скандалом. Следы отработанного машинного масла, крови, въевшегося жира — как быть с этими и другими трудновыводимыми пятнами? Есть ли панацея среди бытовых средств? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как правильно стирать вещь без пятновыводителя

Во-первых, важное правило эффективной стирки — как можно скорее замочить загрязненную вещь. Чем свежее пятно, тем больше вероятность избавиться от него.

Но и увлекаться процессом не стоит, если какое-либо пятно не поддается удалению. В таких случаях можно просто испортить ткань, а эффект только разочарует.

«Чем чаще стирать загрязненную вещь, тем шансы избавиться от пятна все больше будут сводиться к нулю», — предупреждает владелица прачечной Диляра Владющенкова.

Какие пятновыводители продаются в магазинах

Лучшим решением в данной ситуации будет использование пятновыводителя. В магазинах представлен очень широкий ассортимент специальных средств. Причем выпускаются они в разном виде — гели, карандаши, салфетки, и, если верить обещаниям производителей, справиться они могут с любыми загрязнениями уже с первой стирки.

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Особенно эффективными считаются порошки-пятновыводители. Они бывают хлорсодержащими, кислородными и энзимными. Первые однако подходят далеко не всегда: хлор — очень агрессивный компонент, и цветная ткань после него сильно выгорает. А вот последние два вида универсальны. Их-то и решили протестировать, чтобы понять, какое из изделий лучшего всего справляется со своей задачей.

Пятновыводитель с энзимами обошелся в 262 рубля, в упаковке — полкилограмма порошка. Такой же объем кислородного средства приобрели за 300 рублей. Так какое из них покажет лучший результат?

Кислородный против энзимного: какой пятновыводитель лучше справляется с загрязнениями

Для эксперимента взяли две белые футболки и сымитировали ситуации, при которых пятна чаще всего появляются на мужской одежде. Для начали вещи испачкали свежеприготовленным шашлыком — обычное дело после похода на пикник; потом потерли свежей травой — это тоже рядовая ситуация во время работ на дачном участке. Еще один мощный «удар» по ткани нанесли с помощью машинного масла и напоследок капнули на нее кровью. В таком виде футболки оставили в сухом месте на несколько часов.

Когда пятна засохли и хорошо въелись в ткань, пустили в ход средство с энзимами. Порошок смешали с водой строго по инструкции, нанесли на одежду на пару минут. А в это время приготовили раствор с кислородным пятновыводителем: в 100 литрах горячей воды растворили две чайные ложки средства. Содержимое нанесли на пятна и оставили на пять минут.

Теперь футболки отправили в машинку и запустили стандартный режим стирки. По итогам, увы, ни одно из средств нормально со свой задачей не справилось. Пятна от моторного масла почти не посветлели — такая футболка только на выброс; после жира оба состава показали примерно одинаковый результат — пятна стали не так заметны, но полностью избавиться от них тоже не получилось. А вот удалить следы травы и крови больше оказалось под силу кислородному отбеливателю — результат хоть и не идеальный, но лучше энзимного.

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В чем минус все бытовых пятновыводителей

Эксперты уверяют, что у всех бытовых пятновыводителей есть один существенный минус — для всех видов загрязнений производители дают универсальную инструкцию, а это неправильно. Например, вещи со следами крови нужно стирать в прохладной воде, горячая, напротив, только закрепляет пятна на ткани. А вот чтобы избавиться от жира, температура должна быть не ниже 60 градусов. Следы от травы и вовсе лучше залить кипятком.

«Лучше всего натянуть вещь на тазик или раковину и налить на загрязненное место кипяток, после этого обязательно постирать», — советует Диляра Владющенкова.

Таким образом, испытания показали, что чудо-средства от всех видов загрязнений попросту не существует. Но если уж выбирать между пятновыводителями, то отдавать приоритет кислородному. А чтобы состав сработал еще лучше против пятен, стирать одежду нужно при правильной температуре.