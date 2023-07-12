С кальцием или фтором: какая паста на самом деле защищает зубы от кариеса

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На рынке средства гигиены для зубов представлены в широком ассортименте. Но какое из них действительно приносит пользу, а не вред зубам?

Чем больше зубной пасты на щетке, тем крепче эмаль и белоснежнее улыбка. В этом, по крайней мере, уверяют производители гигиенических средств для полости рта. Но стоматологии предупреждают — верить этим обещаниям нельзя. Компаниям просто выгодно, чтобы содержимое тюбика закончилось у потребителя как можно раньше.

Но цена — вторичный момент по сравнению с пользой. Какое средство на самом деле защищает зубы от кариеса, какую пасту лучше лучше выбрать — с фтором или кальцием — и можно ли чистить зубы чаще положенного? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какую зубную пасту лучше не покупать в магазине

«Вопреки распространенному мифу, качество чистки не зависит от количества пены. При частом использовании пасты с лаурилсульфатом натрия разрушается естественный барьер полости рта, появляется сухость и даже аллергия», — отмечает стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Светлана Фролова.

Для качественной чистки зубов достаточно всего одной горошины пасты. Но перед покупкой очередного тюбика нужно тщательно изучить состав гигиенического средства. Пасту с триклозаном и хлоргексидином лучше не брать — эти вещества действительно уменьшают количество бактерий в полости рта. Но использовать такую зубную пасту нужно строго по назначению врача.

«Триклозан и хлоргексидин негативно влияют на иммунитет и микрофлору полости рта, убивая и полезные бактерии. Эти пасты назначаются врачом и применяются курсом при заболеваниях десен или пародонтите. Если у пациента нет такого заболевания, применять эти пасты не нужно», — добавила врач.

Как влияет фтор на зубы

Еще один популярный компонент зубной пасты — фтор, который участвует в процессе созревания эмали и защищает зубы от кариеса. Но многие производители гигиенических средств уверяют, что это тоже опасный компонент. Его избыток может вызвать серьезное заболевание — флюороз, при котором кости и зубы разрушаются.

Поэтому найти сейчас в продаже пасту с фтором не так-то просто. Вместо него добавляют кальций. Но помогает ли данный компонент спасти эмаль? Ответить на данный вопрос решили путем эксперимента. Для этого отобрали три образца с фтором — за 70, 150 и 350 рублей.

«Концентрация фтора, как правило, в профилактических зубных пастах варьируется в пределах 950 — 1150. Если свыше 1150 — это уже не профилактическое зубная паста, а более лечебная», — объясняет Магомед Агаметов, стоматолог-ортопед.

Какая паста защищает зубы от кариеса: с фтором или кальцием

Также решили протестировать зубную пасту с кальцием, она обошлась в 100 рублей. К слову, эксперимент напомнит давнюю видеорекламу, в которой прочность эмали проверяли на куриных яйцах. Скорлупа при погружении в кислотную среду оставалась целой и невредимой благодаря средству гигиены. Но так ли это в действительности? Самое время — повторить опыт: взяли четыре яйца, каждое обработали пастой с одной стороны, другую оставили нетронутой, для наглядности. Подождали две минуты, чтобы состав хорошо впитался, следом убрали излишки средства и залили раствором из яблочного уксуса и воды на 15 минут.

Пришло время оценить результат. Начали с дешевой пасты с фтором — по яичной скорлупе постучали чайной ложкой.

«Можно лицезреть, что та часть, которую не мазали фтором, треснула. А та часть, которую обрабатывали, осталась такой же целой», — комментирует испытание стоматолог.

Пасты с фтором подороже сработали точно так же. А значит, и зубная эмаль осталось бы целой. Но как себя покажет паста с кальцием? Увы, но четвертый образец это испытание полностью провалил — скорлупа не выдержала нагрузки и треснула.

«Мы можем наблюдать, что зубная паста без содержания фтора не защитила от механического воздействия», — заключает врач.

Поэтому стоматологии советуют покупать зубную пасту с кальцием только при том условии, если в питьевой воде в регионе повышенная концентрация фторидов. В остальных случаях разговоры об опасности гигиенического средства — не более, чем маркетинговый ход.

Что касается стоимости пасты, то опыт наглядно показал, что даже самый дешевый образец защищает зубную эмаль ничуть не хуже дорогого. Поэтому можно вполне обойтись бюджетным средством. Главное, чистить зубы регулярно — утром и вечером и не меньше трех минут.