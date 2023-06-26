«Пациенты не обращают на это внимание»: что может привести к потери зубов

Стоматолог Левчук: пародонтит и рецессия десны могут привести к потере здоровых зубов

Зачастую люди надеются, что это их не коснется. Однако если недостаточно уделять внимание гигиене ротовой полости, то можно лишиться прежней улыбки.

Каждому второму человеку старше 30 лет грозит потеря одного или нескольких зубов. Это может быть следствием недолеченного кариеса и сопутствующих заболеваний, но иногда проблемы не являются очевидными, поэтому пациенты подвергают себя риску, не обращаясь к специалисту вовремя.

Врач-стоматолог Диана Левчук пояснила, что наиболее частой причиной потери здоровых зубов являются болезни десен. Первое место из них, как уточняется, занимает пародонтит. Недуг формируется поэтапно, сперва проявляясь как гингивит с характерными покраснениями и кровоточивостью десен, передает издание Газета.ру.

«Обычно пациенты не обращают на это внимание, поскольку не испытывают никаких болевых ощущений, а кровоточивость списывают на слишком жесткую зубную щетку. Однако если гингивит не лечить, он перейдет в пародонтит, который, кстати, является неизлечимым», — отметила эксперт.

Распространенной причиной развития пародонтита являются бактерии, скапливающиеся в зубном налете. Они сперва раздражают десны, а после оказываются в костной ткани, вызывая хроническое воспаление.

Во избежание выпадения зубов из-за пародонтита необходимо не реже чем раз в полгода посещать стоматолога. Недуг, объяснила Левчук, еще можно предотвратить на стадии гингивита.

Еще одной причиной потери здоровых зубов является рецессия десны или ее опущение. В этом случае фиксируется постепенное оголение корня зуба, десна отделяется, а затем расшатывающийся зуб выпадает.

Несмотря на то, что это можно увидеть и без помощи специалиста, многие не спешат идти к дантисту. В связи с этим Левчук напомнила, что десны, в отличие от волос или ногтей, вырасти обратно не смогут.

Чаще всего к потере зубов приводит плохая гигиена полости рта. Например, многие люди неправильно чистят зубы, не пользуются ирригатором, а также пренебрегают периодической профессиональной гигиеной полости рта.

Неправильный прикус также может стать причиной выпадения зубов, как и нехватка места в зубном ряду. В последнем сценарии появляется скученность, приводящая к трудностям с удалением зубного налета, а это чревато потерей зубов.

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