В дороге не подкачает: как выбрать самый мощный и надежный насос для топлива

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На рынке представлены устройства в разной ценовой категории — от бюджетных до дорогих моделей. Но есть ли смысл переплачивать за прибор и по каким критериям его выбирать?

Обрезок трубы и горлышко от пластиковой бутылки — эти две вещи, которые способны здорово выручить автомобилиста, если в дороге неожиданно закончится топливо. С помощью такой самодельной воронки можно перелить бензин в бак из канистры. Правда, делать это не очень удобно — есть риск расплескать горючее. Поэтому многие предпочитают возить с собой специальный насос.

В магазинах сегодня изделия представлены по разной цене — можно найти за 300 рублей, а можно потратить и почти две тысячи. Но стоит ли товар таких денег на самом деле или лучше сделать выбор в пользу бюджетной модели? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое топливный ручной насос и как он устроен

Насос для перекачки топлива — это устройство, с позволяющее безопасно перемещать жидкую горючую смесь из одной емкости в другую. Как раз подобными приборами, например, оснащены топливораздаточные колонки на автозаправках. Но если там они рассчитаны на большие объемы бензина, то для обычных автомобилистов есть так называемые ручные мини-варианты.

Причем бывают как универсальные насосы, которые можно использовать для перекачки топлива в том числе, а есть приборы, применяющиеся строго по назначению.

«Есть насосы, которые перекачивают только дизельное топливо. И есть насосы, которые перекачивают только бензиновое топливо», — поясняет автоблогер Алексей Соколов.

Но самые ходовые — именно универсальные автономные модели. Такое устройство — в помощь каждому автомобилисту. Особенно в дальней дороге, когда заправки поблизости — ни одной.

Как правило, водители отдают предпочтение либо электрическим, либо механическим насосам. Их мощность и производительность и решили проверить в рамках испытания.

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Специфика механических и электрических насосов

Для этого выбрали четыре насоса. Два механических обошлись в 300 и 800 рублей, а два автоматических вышли на порядок дороже - в 1800 и 2200 рублей.

Первое и самое бюджетное изделие — так называемый насос-груша. Качать им топливо нужно вручную. Чем больше прикладываешь усилий, тем быстрее наполнится бак.

«Достаточно хорошо проминается груша — легкая, мягкая. Я думаю, что прослужит долго, потому что пластик достаточно мягкий — не будет никаких заломов. Сами шланги гнутся тоже хорошо», — предварительно оценивает качество устройства Соколов.

Второй образец работает по такому же принципу, только стоит почти в два раза дороже. При этом есть один существенный недостаток — короткая трубка.

«Если канистра будет рассчитана литров на 20, до дна она не достанет. И велика вероятность, что придется корячиться, наклонять канистру, чтобы перекачать остатки топлива», — подчеркивает эксперт.

Третий насос работает от батареек. Правда, в комплекте их нет, придется покупать отдельно.

«Также устройство отличается от второго варианта тем, что здесь имеется какое-то расширение на конце. Возможно, фильтрующий элемент, а может быть, электромотор», — добавляет автоблогер.

Самый дорогой насос внешне почти не отличается от предыдущего, более дешевого образца. Батареек в наборе тоже нет. Но если верить инструкции, данную модель отличает существенное преимущество.

«У четвертого нашего образца есть такой черный наконечник. Когда заканчивается топливо, он экстренно прекращает подачу топлива, чтобы не повредился сам механизм», — поясняет Соколов.

По крайней мере, это обещает производитель. Однако на деле все оказалось иначе: включили насос, и он заработал вхолостую.

«Получается, что немного производитель слукавил», — констатирует эксперт.

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Какая производительность у ручных насосов

Чтобы выяснить, в чем еще схитрили производили, провели испытания на прочность. Для эксперимента взяли четыре канистры по 50 литров. Две, пустые, установили на высоте примерно в один метр, они и будут имитировать бензобак, а другие две — это тара с топливом. Все содержимое отсюда в идеале нужно перекачать в другие емкости. Справятся ли с этой задачей приборы?

Тестировать начали сразу с двух образцов — механических. Самым дешевым устройством пользоваться оказалось неудобно. Нажав грушу один раз, приходится долго ждать, когда она придет в исходное положение. Но еще хуже, что прибор так и не дотянул до конца эксперимента — сломался, подвел обратный клапан. Итог — десять литров перекачанной за 15 минут жидкости.

А вот второй образец с задачей успешно справился — все 50 литров заполнили условный бак. На это понадобилось чуть более десять минут 20 секунд. Однако идеальной назвать работу устройства тоже нельзя.

«Однозначно процесс идет быстрее. Груша справляется, но она течет», — оценивает эксперимент автоблогер.

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Какая производительность у электрических насосов

То есть пока механические модели явно проигрывают. Возможно, электрические покажут себя лучше. Здесь никаких лишних усилий прикладывать не нужно — стоит нажать кнопку, и процесс пошел. На все ушло десять минут 38 секунд.

Четвертому, самому дорогому насосу, задача тоже оказалась под силу, но потребовалось для этого на три минуты больше.

За что же тогда производитель предлагает переплатить 500 рублей? Оказалось, всего лишь за фонарик. Причем, как он включается, так и осталось загадкой — даже инструкция не помогла найти кнопку, так как она полностью на японском.

Так что пока в лидерах образец под номером три. Но чтобы сделать окончательные выводы, провели еще одно испытание — жидкость из так называемых баков попробовали обратно перекачать в канистры с помощью электроприборов. А заодно проверили, что будет, если подвесить устройства на край канистры и оставить их без присмотра.

По итогам образец номер три провалил тест — через три минуты 50 секунд шланг выпал из канистры. Дорогой же образец продержался дольше благодаря специальному зажиму, которым можно прикрепить шланг к емкости. Аппарат исправно качал, пока позволял уровень жидкости.

Но переплачивать за один фиксатор 400-500 рублей точно нет смысла, ведь его можно сделать и самому. Таким образом, лидером испытаний стал электрический насос за 1700 рублей. У него лучшее соотношение цены, качества и удобства.