Пустышка или необходимость: стоит ли своих денег анализатор масла

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Автомобиль снова подводит на дороге? Проблемы часто бывают связаны с моторным маслом, поэтому его требуется регулярно проверять.

Автомобиль медленно набирает скорость и с трудом едет в гору — тревожный сигнал, а если вдобавок изменился цвет выхлопных газов, проблема становится куда серьезнее. Скорее всего, в моторное масло стало попадать топливо.

Как самостоятельно провести анализ моторного масла, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Распаковка карманного маслоанализатор

Если неисправность вовремя не устранить, то можно попасть на капитальный ремонт двигателя, ценник него начинается от 100 тысяч рублей.

«Причина нарушения — положение компрессионных колец на поршне двигателя. То есть масло цилиндра поступает только снизу, вверх оно не должно поступать. Соответственно, это неисправность поршневой системы», — рассказывает автоблогер Павел Никулочкин.

Причины попадания топлива в масло:

неисправность форсунок;

неисправность поршневой системы;

некачественное топливо;

износ маслосъемных колец.

Распознать неполадки можно даже до появления опасных «симптомов». Не так давно на рынке появился новый прибор — карманный маслоанализатор. Производители обещают, что с его помощью можно проверить качество масляной смеси, но эксперт в волшебные свойства прибора не верит.

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«Видимо, трудности перевода с китайского или английского заставляют людей думать, что это анализатор качества масла. Существует такой, но это дорогая большая техника, в которой есть спектрограф и прочие приспособления», — уверяет он.

Цены на спектрофотометр начинаются от 700 тысяч рублей, зато такой прибор поможет вычислить все компоненты моторного масла, а также определить по этим данным износ двигателя. А вот анализатор для «Самой полезной программы» купили на маркетплейсе всего за 1700 рублей.

«Соответственно, его всерьез воспринимать нельзя. Но для чего оно все-таки нужно? Функционал данного изделия достаточно простой. Оно анализирует только наличие в масле, в моторном присутствии дизельного топлива или бензина. Больше оно не делает ничего», — заявляет блогер.

Прибор компактный, но на первый взгляд хлипкий.

«Это пластик, не маслостойкий, который просто разложится. Прибор в гаражных условиях проживет, может быть, полгода, а дальше просто утратит свою работоспособность из-за корпуса. С ним работать только в перчатках, брать аккуратненько пипеткой», — комментирует специалист.

Калибровка маслоанализатора и первые результаты

Инструкции на русском языке нет, но интерфейс понятный. На корпусе всего три кнопки: включение, выбор топлива и запуск тестирования. Также есть специальная ниша, в ней находится датчик, на который нужно капнуть масло. Для работы анализатора нужно установить две батарейки, который заблаговременно вставили в прибор, а он не включился.

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«Эта вещь недорогая для своего назначения. Прибор уже клонировался производителем несколько раз, и, соответственно, сборка его очень небрежна», — говорит он.

Чтобы понять, в чем причина неисправности, устройство разобрали. Оказалось, в конструкции не хватает пары винтиков и микросхема неплотно прилегает к контактам. Мастер исправляет недочеты и снова пробует запустить анализатор.

«Вот он сейчас готов к работе, на него можно капать», — начинает проверку автоблогер.

Для начала на датчик нужно капнуть обычную воду, чтобы откалибровать прибор. Далее проверяется маслоанализатор на распознавание бензина. Сначала на датчик льется чистое топливо и, если лампочка замигает красным, то нужно еще добавить моторное масло и следить за переменами на шкале. Так можно понять, на какую концентрацию бензина реагирует анализатор.

Результат получился странным, потому что прибор мигает зеленым, будто вообще не видит топлива. Тогда стоит попробовать добавить моторное масло. Может быть, ему нужна именно смесь двух веществ?

И снова тестер считает, что все отлично, и не реагирует на бензин. Эксперимент повторяется, но уже с дизельным топливом, и датчик попеременно мигает то зеленым, то красным, хотя должен гореть только красным. Могли ли эксперт допустить ошибку по поводу функций прибора? Ведь производитель обещал анализ качества масла.

Как анализатор отреагирует на масло и антифриз

Тогда добавляется старое моторное масло — ничего не происходит, датчик не горит. Исправно работает только слабый фонарик. Увы, но его датчик тоже не распознал.

«Электролитические свойства масла в связи с износом не меняются. Они могут возникать только, когда меняется плотность самого масла. Плотность отработанного масла и плотность чистого масла, она приблизительно одинаковая. А если туда попадает примесь более легкого или тяжелого, то тогда будет показывать. А просто факт использования масла не покажет», — поясняет эксперт.

Но кроме топлива, в моторное масло могут попасть и другие жидкости, которые убивают мотор.

«Это уже когда идет пробой головки блока. Да, тогда возможно, масло уходит, либо масло уходит в систему охлаждения, либо из системы охлаждения антифриз попадает в масло», — объясняет специалист.

Причины попадания антифриза в масло:

разгерметизация головки блока цилиндров (ГБЦ);

негерметичность патрубков;

повреждения в системе охлаждения.

Необходимо проверить, распознает ли прибор антифриз. На этот раз датчик снова горит то красным, то зеленым. Механик объясняет, что скорее всего, анализатор среагировал на антифриз, потому что его плотность близка к плотности воды, которую используют для калибровки прибора.

Получается, что реагирует анализатор только на дизельное топливо и на антифриз, но результаты выдает неоднозначные. В них легко запутаться и навредить автомобилю, а значит, рекомендовать к покупке такое устройство нельзя. Если появились сомнения в качестве моторного масла, то его лучше заменить, а автомобиль отдать на проверку профессионалам.

Когда пора менять моторное масло

Срок замены моторного масла зависит не только от его качества, но и от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль.

Если большую часть времени машина ездит по трассе, автохимии может хватить на десять, а то и на 15 тысяч километров пробега.

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Другое дело, если транспортное средство чаще передвигается по городу, где приходится постоянно разгоняться, тормозить или стоять в пробках. В этом случае нагрузка на двигатель выше, и моторное масло быстрее приходит в негодность. Менять его придется гораздо чаще: каждые пять-семь тысяч километров пробега.