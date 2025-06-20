Коврик, клипса или вакуум: какой держатель для смартфона лучше выбрать в авто

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Модель должна быть бюджетной и при этом надежной, ведь от того, как хорошо зафиксирован смартфон, зависит безопасность всех пассажиров.

Держатель для телефона давно стал неотъемлемой вещью в салоне каждого автомобиля. С его помощью водитель может всегда иметь доступ к своему смартфону, следить за маршрутом и оставаться на связи.

Какая модель автомобильного держателя самая лучшая, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зачем нужны держатели в авто

Отвлекся на телефон и угодил в аварию — стандартная ситуация. Если пользоваться смартфоном за рулем, вероятность попасть в ДТП повышается в четыре раза. Кроме этого, можно запросто нарваться на штраф.

Многие автовладельцы знают, что за использование мобильного телефона за рулем взимается штраф в 1500 рублей. Его могут применить только в том случае, если водитель будет использовать мобильный телефон за рулем, разговаривать по нему, держа его в руке. Освободить руки во время вождения помогут специальные держатели для телефонов.

С их помощью можно безопасно пользоваться навигатором или принимать звонки по громкой связи. На рынке десятки моделей таких устройств, но далеко не все из них надежные и долгосрочные.

«Тут вопрос простой: какой тип крепления для держателя мобильного телефона лучше всего использовать, чтобы это устройство прослужило не один десяток лет? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы на одну поездку хватило уж как минимум», — заметил ведущий.

Какие есть автомобильные держатели

На видео три модели автомобильных держателей. Из них самым бюджетным является силиконовый коврик. Он обошелся в двести пятьдесят рублей.

«Коврик позволяет нам класть мобильный телефон на приборную панель. Либо его можно поставить боком и следить за навигатором», — сказал он.

Второй образец — пластиковый держатель за триста восемьдесят рублей.

«Вот этой клипсой мы крепим устройство на панель, а здесь, собственно, зажимаем телефон», — продемонстрировал Щеглов.

Самым дорогим является модный магнитный вакуумный образец. За него придется отдать целых восемьсот рублей. В комплекте с ним идет металлическое кольцо, которое нужно прикрепить к телефону.

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«Этот вакуумный держатель устроен следующим образом: с одной стороны, мы крепим его на стекло, с другой стороны, у нас есть магниты. С их помощью мы крепим телефон на стекло», — поделился он.

Если верить производителю, магнитный держатель способен удержать любую технику весом до полутора килограммов. По идее, на него можно повесить даже планшет. Что ж, стоит проверить, с какой реальной нагрузкой справятся устройства. Понятно, что плоский коврик в этом испытании не участвует.

Крепкие ли автомобильные держатели

Второй и третий держатель тестируются с помощью прозрачного бокса.

«Именно его я буду использовать для того, чтобы закрепить второй образец. Вот так я его креплю и вот на эту шапку я буду навешивать различные грузы. Начнем с пятидесяти граммов», — отметил проверяющий.

Держатель-клипса, выдержал почти килограмм, при этом остался полностью в рабочем состоянии. Пружина не сломалась, а пластик не треснул. На очереди магнитный образец. Начали также с пятидесяти граммов.

«Девятьсот пятьдесят граммов — и этот держатель справляется с этим весом», — отметил специалист.

Стоит усложнить задачу и установить на держатель еще и телефон в чехле, а это плюс двести граммов. С этой нагрузкой магнит тоже справился, но как устройство покажет себя в реальных условиях? Для этого переместились в салон автомобиля.

Эксперт предложил покататься по округе и посмотреть, что будет происходить с телефоном. Первым вступил в бой силиконовый коврик. Самое главное, чтобы он не скользил по приборной панели. В первые минуты поездки все в норме. Задачу усложнили и поставили телефон на специальные опоры. Только в таком положении можно пользоваться навигатором.

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«Навигатор не очень хорошо фиксируется. По крайней мере, именно эта модель телефона не очень устойчиво держится. В этом чехле коврики. Ну, откровенно говоря, телефон ходит ходуном», — поделился своим мнением ведущий.

Но телефон хотя бы не выпал. Можно сказать, что коврик справился с испытанием. На очереди второй держатель — клипса. Закрепить его на приборной панели оказалось не так просто. К другим моделям авто он может и вовсе не подойти. Лучше проверять это заранее, еще перед покупкой держателя. Следует отметить, что с установкой телефона в устройство проблем не возникло.

«Я легко могу телефон убрать. Я могу легко телефон вставить. Даже если одной рукой управляю, то я могу спокойно пальцем отжать, вытащить телефон и продолжать говорить, если мне это надо. Или просто могу зафиксировать телефон и так», — подметил он.

Как клипса покажет себя на скорости? Ни кочки, ни крутые повороты не выбили держатель с панели, да и телефон на месте. Отличный результат.

Какие минусы у вакуумного автомобильного деражателя

А вот вакуумный образец разочаровал еще на этапе установки. Для него нужна идеально гладкая поверхность. В нашем случае подойдут только лобовое стекло и зеркало заднего вида. Вот только крепить на них что-либо небезопасно. Устройства могут помешать обзору.

«Попробуем закрепить его там, где он может быть лучше всего и держится. На зеркало крепим телефон и поехали тестировать. Телефон упал, конечно, этот двойной вопрос и к телефону, и к тому, как мы его закрепили. Но дальше говорится, что если тестировать, то все понятно, без слов», — отметил Щеглов.

Не только штраф: что грозит за неостановку по требованию ГАИ

Смартфон упал в первые минуты поездки. Если бы он угодил под педали, запросто мог бы спровоцировать ДТП. Выходит, магнит не такой уж надежный? А что насчет вакуумной присоски? Летом температура в салоне автомобиля может подниматься до пятидесяти градусов. Если оставить машину на солнце, силиконовые элементы и даже пластик могут расплавиться.

Сымитировать такую ситуацию поможет строительный фен. Устройство включается и нагревает первый образец — коврик. Через минуту а первый взгляд никаких изменений, хотя материал нагрелся до семидесяти градусов.

«Мы видим, что он не деформировался, не потек. В принципе, большую жару выдержит с достоинством», — сказал Щеглов.

Остальные модели тоже без проблем выдержали высокую температуру. Пришло время подвести итог. На коврике телефон болтался, а модный магнитный образец по факту совсем не удержал технику. Лучше всех в испытаниях справилась клипса. Главное убедиться, что устройство получится закрепить в салоне автомобиля.