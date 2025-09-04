Плохой ремень ГРМ убивает ваш мотор: какой прослужит дольше и не испортит авто

Фото, видео: 5-tv.ru

К выбору этой запчасти стоит подходить ответственно, чтобы потом не отдавать машину в автосервис.

Владелец одного внедорожника заплатил 350 тысяч рублей за капитальный ремонт двигателя, потому что причиной серьезной поломки стал разрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Как подобрать долговечный ремень ГРМ, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зачем менять ремень ГРМ?

Автомеханик Павел Потемкин объясняет, что при обрыве ремня ГРМ нарушается синхронность работы двигателя.

«Если что-то случается с ремнем ГРМ — происходит рассинхронизация. На некоторых моторах, например, когда поршень поднимается вверх, а клапаны остаются открытыми», — говорит он.

При обрыве ремня ГРМ бывают более печальные последствия: могут пострадать поршни и головка блока цилиндров, искривиться шатуны. В таком случае, капитального ремонта двигателя не избежать, поэтому ремень нужно менять строго по регламенту. Пробег, при котором запчасть идет под замену, указан в сервисной книжке автомобиля.

«Ремень нужно менять от 40 тысяч (километров — Прим. ред.), как, например, в наших отечественных автомобилях. На иномарках доходит до 90–120 тысяч», — сообщает знаток.

На что стоит обратить внимание при замене ремня ГРМ?

Помимо пробега, нужно учитывать время эксплуатации. Срок службы ремня ГРМ — около пяти лет. Затем армированная резина, из которой делают эту деталь, теряет свои свойства — начинает рассыхаться. На некоторых автомобилях оценить ее состояние можно на глаз — сняв кожух газораспределительного механизма.

Если ремень растянулся, появились трещины, заломы, масляные пятна — нужно в автосервис. Кроме того, изношенную запчасть выдает нестабильная работа двигателя.

«Машина не идет так бодро. При нажатии педали газа она с трудом разгоняется, плохо держит обороты — это причина проверить состояние ремня», — отмечает эксперт.

При замене запчасти производители рекомендуют устанавливать оригинальные детали, но цены на них «кусаются», а на иномарки найти родные расходники сейчас и вовсе непросто. Но можно выбрать качественный аналог.

Визуальные отличия разных ремней ГРМ

Для эксперимента авторы проекта взяли три образца из разных ценовых сегментов, но с одинаковой страной производства — Китаем.

Первый ремень из бюджетной категории за 480 рублей, второй стоит 840 рублей, третий — 1600.

«Мы можем сделать визуальный осмотр, оценить качество исполнения. Самое главное — его гибкость. Будет ли ремень достаточно эластичным, почувствуете ли вы эту эластичность руками», — разъясняет мастер.

Проверку начинают с бюджетного варианта. Сразу бросается в глаза изгиб в месте, где ремень был перетянут стяжкой.

«Ремень не должен сохранять такую форму. Если он сохраняет форму таким образом — это первый сигнал, что, скорее всего, он начнет выходить из строя», — поясняет эксперт.

Резина у первого образца неэластичная, значит на ремне быстро появятся заломы. Кроме того, слой армированного материала тонкий.

Второй экземпляр выглядит добротнее, у него тоже остался небольшой залом после стяжки, но уже через пять минут ремень восстановил исходную форму. Кроме того, у второго — более толстая стенка, особенно в участке между внешней и внутренней сторонами. На ощупь он кажется слегка пропитанным смазкой, что может указывать на правильные условия хранения.

«Скорее всего, он хорошо хранился и сделан из достаточно качественной резины», — отметил эксперт.

Остается самый дорогой ремень.

«Тоже ощущение, что он прям в хорошей заводской смазке, но там, естественно, ее нет. Это говорит о том, что он сделан из хорошей резины», — уверяет он.

Прочны ли ремни ГРМ?

Теперь ремни проходят тест на прочность. Для этого сооружают специальную установку из гаражного крана и промышленных весов. Ключевым показателем будет цифра на весах, на которой произойдет разрыв каждого ремня. Первым проверку будет проходить недорогая запчасть.

Первый образец выдержал почти тонну — весы показали 910 килограммов.

«Хорошо тянется. Слышно, как рвутся нити», — комментирует автомеханик.

Следующий на очереди ремень за 840 рублей.

«Видно, что хорошо тянется», — в процессе отмечает он.

Именно поэтому второй экземпляр выдержал нагрузку в одну тонну и 46 килограммов.

Но лидером этого испытания стала дорогая деталь — разрыв произошел при нагрузке в одну тонну и 126 килограммов.

«В принципе таких нагрузок нет, но если ремень имеет низкую устойчивость к разрыву, значит, он плохо выдерживает растяжение в целом и недостаточно эластичен. Третий образец тянулся дольше всех», — заключает эксперт.

Устоят ли ремни ГРМ в экстремальных условиях?

Заключительным испытанием для образцов стали два теста — в условиях экстремальных температур и агрессивных сред. От каждого ремня отрезают по два фрагмента. Первые три помещаются в колбу с бензином: если материал выполнен из некачественной резины, топливо будет постепенно размягчать и разрушать его. Другие же, помещают в контейнер с сухим льдом на 15 минут.

«Измерим температуру, в которой находятся у нас ремни. Когда температура остановится, мы ее зафиксируем. В этот момент будем каждый из них потихоньку доставать и экспериментировать», — объясняет мастер.

Сухой лед заморозил образцы до -46 градусов, после чего термометр сдался и обнулился.

«Ремни находятся в экстремально низкой температуре. Достаем каждый по очереди и смотрим на эластичность», — говорит специалист.

Первый и второй экземпляры сильно деформировались, но через пять минут, почти восстановили исходную форму. Остались только небольшие заломы. Самый дорогой ремень неприятно удивил.

«В месте, где был залом между двумя зубьями, полезла нитка — ремень разлохматился. Для низких температур он не подойдет. То есть, в Якутии, например, я бы его использовать не стал», — делает вывод испытатель.

Осталось проверить фрагменты, помещенные в бензин.

«Ремни все стали чуть-чуть мягче, но при этом они возвращаются в свою исходную форму», — отмечает механик.

Осталось проверить на растворимость с помощью салфетки. Выяснилось, что ни один из ремней не оставил и следа на ней.

«Несмотря на это, первые два хрустели, соответственно, продолжали пропитываться, выпускали воздух. Третий не издавал никаких звуков. Это говорит о том, что хорошее литье не оставляет воздуха, который будет выходить из ремня при погружении, допустим, в жидкость», — заключает автолюбитель.

В целом, все три ремня показали себя неплохо. Но бюджетный износится быстрее: у него не очень эластичная резина, а значит, такую деталь придется менять чаще.

Дорогой ремень лучше остальных справился с нагрузками и разрушительным воздействием бензина, но провалил тест на морозоустойчивость. Получается, что он не подойдет для эксплуатации в холодных регионах.

А вот деталь из средней ценовой категории — по-настоящему универсальная: она успешно прошла все тесты.