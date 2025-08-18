Атака мошкары и пыли: как защитить радиатор автомобиля от дорожного мусора

Фото, видео: 5-tv.ru

Капремонт двигателя из-за забитых мусором и пылью сот радиатора обойдется в круглую сумму. Можно ли избежать этих расходов, установив на авто специальную сетку?

Мотор автомобиля перегрелся и закипел. Механики выяснили, что у пострадавшего забились соты радиатора, требуется капремонт двигателя. Цена «лечения» — аж 200 тысяч рублей, а ведь этих расходов можно было избежать. Правда, не каждому известно, что конкретно можно бюджетно приспособить для профилактики перегрева.

Как защитить систему охлаждения от мелких камней, грязи и насекомых с помощью специальной сетки перед радиатором, выяснила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как выбрать и установить защитную сетку на бампер

Вместо металлических защит многие водители используют альтернативные варианты — антимоскитные сетки из полиамида, алюминия или полиуретана. Все они продаются на автомобильном рынке, выбор там огромный. Всего-то нужно подобрать метровый защитный экран и притянуть его хомутами — устанавливается за полчаса и держится надежно.

«Такая сетка пригодится людям, которые поехали в долгое путешествие, допустим, куда-нибудь на море, либо на рыбалку. Она подойдет и тем, кто живет в сельской местности, где гравийные, пыльные дороги, откуда может что-то лететь. Принцип работы у сетки очень простой — это обычный экран перед решеткой вашего радиатора», — рассказал автопутешественник, организатор автомобильного сообщества Егор Еремин.

Устанавливают такие экраны на клипсы или зажимы с помощью двустороннего скотча. Можно крепить их и саморезами.

«При выборе надо обратить внимание на размер решетки вашего радиатора. То есть у разных автомобилей они разные. Соответственно, если у вас небольшая машинка с маленькой решеткой радиатора, то брать здоровую сетку — это неразумно», — считает эксперт.

Насколько прочны универсальные сетки на радиатор

Можно купить и универсальную сетку. Производители уверяют: они подойдут под радиатор любого размера. Еремин решил протестировать одну из таких защит.

«Такая вот занавесочка стоит 600 рублей. В дополнение к ней учтивый продавец положил еще и крючочки. Если вдруг у нас не получится зафиксировать сетку на резинки — хотя, если честно, я уверен, что не получится — мы воспользуемся этими крючками», — отметил он.

При оценке качества пошива универсального экрана в первую очередь нужно смотреть на швы.

«Качество швов у этой сетки меня устраивает. Прошита она достаточно хорошо, некриво. Единственное, сечение ячеек, на мой взгляд, немного мелковато», — прокомментировал Еремин.

Проблема мелких ячеек в плохой пропускной способности воздушного потока. А это может грозить перегревом.

Эксперт устанавливает сетку на бампер. Она легко зафиксировалась с помощью резинок, а затем проверяет, как защита пропускает воздух с помощью фена, измеряющего скорость воздушного потока.

Для чистоты эксперимента мастер вначале просто подул на анемометр. Скорость воздушного потока без препятствий — от 6 до 7 метров в секунду. Затем Еремин продул прибором сетку.

Результат почти такой же — 6,4 метра в секунду. Получается, даже мелкая ячейка универсального экрана не будет препятствовать естественному охлаждению. Но это только пока сетка чистая. А что произойдет, когда она забьется пылью?

Испытание сетки песком и пылью

Для еще одного эксперимента специалист пустил в ход краски холи. Они мелкодисперсные и могут хорошо забить сетку. Чтобы усложнить задачу, смешал их с водой, а затем опять скорость воздушного потока.

«Прибор вообще показывает значение 1,3, до этого было 2,4. Получается, что если ячейка сетки очень мелкая, она действительно песком, особенно с водой, забьется и перестанет пропускать воздух. И это может пагубно сказаться на двигателе автомобиля», — продемонстрировал он.

Итак, скорость воздушного потока без сетки составляет до 7 метров в секунду. Его скорость через чистую сетку — до 6,4 метра в секунду, а через загрязненную — до 2,4 метра в секунду.

Поэтому такой универсальный экран лучше использовать в сухую погоду, а после дождя тщательно промыть и просушить. Производитель утверждает, что сетку можно постирать и в стиральной машине, предварительно сняв крючки.

Защитит ли сетка радиатор от мусора и крупных камней

Но интересно, как этот защитный экран справляется с мусором: листьями, щебнем, крупными камнями.

Эксперт для проверки закрепил на бампере чистую сетку — ей предстоит пережить несколько крутых виражей по дороге в лесу, где только что закончился ливень. Экран остался целым. Дорожный мусор его не повредил.

На очереди краш-тест сетки, которую ранее пачкали красками холи. Для него понадобится мелкокалиберный пистолет. Расстрел сетка выдержала легко. Более того, от выстрелов она очистилась — частицы краски вытряхнулись из ячеек.

А что произойдет, если пластиковые патроны из детского пистолета заменить настоящими камнями. Эксперт берет рогатку — и… Огонь крупным калибром!

Первый же выстрел небольшим камнем пробил в сетке дыру. Выходит, на бездорожье такая защита ненадежна. Если на высокой скорости в нее попадет щебень, сетку скорее всего придется выбросить.

«Эта универсальная сетка подойдет как временное решение, если вы вдруг, например, приехали в Астрахань, там мошкара, а вам надо двигаться. Но покупать ее заранее или для частого использования я бы не рекомендовал, потому что действительно серьезные испытания эта сетка не выдержит», — убежден специалист.

Для экстремальных поездок лучшим решением, по его мнению, будет стационарная металлическая сетка.