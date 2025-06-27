Увеличит стоимость на 20%: какой бюджетный лайфхак сделает автомобиль дороже

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Царапины сильно дешевят автомобиль, а значит, хорошее авто придется продавать за меньшую сумму. Но помочь сможет качественная полировка.

Теперь придется доплатить 25% всем, кто решил обзавестись новой машиной. Дело в том, что с 1 мая ужесточили правила расчета утильсбора, и это здорово отразится на цене автомобиля.

Решить эту проблему без особых потерь в семейном бюджете можно, если выгодно продать старый автомобиль. Для этого нужно привести машину в порядок, и одной химчисткой салона — точно не обойтись. Первое, на что обратит внимание покупатель, — кузов. Если на нем паутина царапин, продать дорого не получится. В этом уверен и специалист по кузовному ремонту Юрий Антонов.

«Если осуществить весь комплекс предпродажной подготовки, то полировка, которая входит тоже в него, может увеличить стоимость на 20%. То есть окупит затраты на саму полировку и прибавит еще к стоимости», — говорит он.

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Какую пасту выбрать для полировки кузова

Правда, в интернете полно лайфхаков, как восстановить лакокрасочное покрытие с помощью подручных средств. Один из самых популярных советов — отполировать кузов зубной пастой, но результат после такой полировки предсказать невозможно.

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«Я уже вижу, что паста стерла краску и лак. Она слишком абразивная, и никакого глянца тут нет, все стерла паста», — комментирует эффект эксперт.

Теперь деталь придется перекрашивать, а это десятки тысяч рублей из семейного бюджета. Так что лучше не рисковать и использовать специальные полировальные пасты. Было решено проверить в деле сразу две — подешевле и подороже.

«Один образец стоит 600 рублей, и 1200, в два раза больше, вторая паста. Они оба заявлены продавцами как универсальные», — рассказывает Антонов.

Цена у паст разная, а вот объем заявлен одинаковый — внутри должно быть по 100 граммов средства.

«Сейчас мы попытаемся по максимуму извлечь содержимое и проверим заодно, удобна ли эта упаковка для полироли», — делится специалист.

Из бюджетного варианта вытрясли 89 граммов пасты, а вот из тюбика удалось выжать чуть больше — 95.

«По ощущениям, общее количество материала и в первом, и во втором случае примерно одинаковое. Просто из-за особенности упаковки в дешевом варианте некоторое количество осталось на стенках», — поясняет он.

Но цена первого образца с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. Главное, чтобы пасты справились со своей основной задачей.

Как использовать полировальные круги

Испытывают их на старом капоте с множеством царапин: есть как мелкие повреждения, так и глубокие. По словам знатока, важно понимать, где полироль поможет, а где даже пытаться не стоит.

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«Они, возможно, справятся с царапинами среднего образца. Но никакая полироль не справится с повреждениями и глубокими царапинами, которые до базового покрытия или заводского грунта», — разъясняет Антонов.

Но задача — убрать хотя бы мелкую сетку. Со временем она образуется на любом авто, в том числе из-за обычной мойки. Перед тем как полировать отдельную деталь или весь кузов, поверхность обязательно нужно подготовить. Для этого лучше всего использовать обезжириватель на спиртовой основе и мягкую ветошь.

«Любые детали, декор, пластик, хром — все это должно быть защищено от попадания полироли или от воздействия с вращением круга», — предупреждает специалист по кузовному ремонту.

Подготовка закончена, теперь нужно подобрать подходящий инструмент. На маркетплейсах можно найти наборы полировальных кругов, которые устанавливают на обычную дрель или шуруповерт. Но для чистоты эксперимента использовался профессиональный аппарат — роторная полировальная машинка.

«Обе полироли заявлены как универсальные, поэтому для работы с ними я буду использовать, условно, „универсальные“ круги средней жесткости», — объясняет эксперт.

Но не надо спешить сразу наносить пасту на круг — сначала необходимо изучить инструкцию. Для каждого состава производитель рекомендует свои рабочие обороты.

«От 400 до 1300 оборотов в минуту. По шкале, которая у нас имеется на машинке, мы и выбираем. Начинаем с первой скорости, постепенно увеличивая ее до третьей», — рассказывает мастер.

Что сделает с кузовом дешевая полировальная паста

Работать машинкой на высоких оборотах нужно очень аккуратно. Повредить лакокрасочное покрытие намного проще, чем кажется.

«Важно следить за тем, чтобы полироль не высыхала, и поверхность капота не перегревалась», — предостерегает профи.

Пара минут — и можно оценивать результат.

«Стоит отметить, что паста работает. По крайней мере, с микроцарапинами она справляется», — заявляет Антонов.

А вот с более серьезными царапинами бюджетная паста не справилась.

«Сейчас мы добавим немного материала, еще с этой пастой поработаем, возможно, что-то изменится», — перепроверяет специалист.

Совет эксперта сработал — повреждений стало в два раза меньше. Но бесконечно продолжать полировку и пытаться самостоятельно убрать все царапины не получится.

«Полироль — это абразивный материал. Она удаляет слой лака, вместе с которым уходят царапины. И если вовремя не остановиться, а работать до последнего, можно лак в зоне полировки удалить полностью», — указывает мастер.

Какой результат после дорогой полировальной пасты

Удивительно, но состав за 1200 рублей не справился даже с мелкими царапинами.

«Дадим этой пасте второй шанс. Попробуем нанести еще раз, отполируем и посмотрим», — не сдается Антонов.

Но и после второго подхода результат не порадовал.

«Этот образец отработал, как очень плохая крупноабразивная полироль. Не убрала мелкие царапины, еще и своих наставляла, которые теперь очень видно», — подытожил знаток.

А вот после первой пасты капот выглядит почти как новый. Правда, эксперт уверяет — радоваться рано.

«Восхитившись первоначальным результатом, через какое-то время мы попадаем на мойку, и после нее кузов опять возвращается в потертое состояние», — объясняет он.

Такой эффект дает силикон, некоторые производители специально добавляют его в пасты. Чтобы увидеть реальный результат, после полировки поверхность нужно снова обезжирить.

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«Про этот эффект силикона я и говорил. Стоило обезжирить поверхность, и голограмма сразу стала видна. На первом образце то же», — комментирует специалист по кузовному ремонту.

Эксперименты показали: ждать чуда от универсальной полировальной пасты не стоит — эффект продержится от силы несколько дней. Для качественной полировки придется закупить несколько видов с разной абразивностью и профессиональный инструмент, что получится совсем недешево. Проще доверить работу профессионалам.