Чтобы стекла не потели: как сохранить ясный обзор в любых условиях

Фото, видео: 5-tv.ru

Огромное количество аварий происходит из-за плохой видимости водителя. Причиной этому — запотевшие стекла.

Больше миллиона человек в год. Именно столько погибает в автомобильных авариях по всему миру. Треть всех ДТП происходит из-за плохих погодных условий: дождя или тумана.

Что делать, если обзору водителя мешает не туман на дороге, а пелена на внутренней стороне лобового стекла? Такой конденсат может образоваться в любую погоду. Особенно, если в салоне тепло и влажно.

На этот вопрос отвечает «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Сравнение нескольких антизапотевателей

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Продавцы автохимии уверяют: решить эту проблему можно. Достаточно периодически обрабатывать стекла специальными антизапотевателями.

Для сравнения нескольких антизапотевателей был приглашен эксперт, который сможет проверить средства с профессиональной точки зрения.

«Все эти средства призваны создать полимерную пленку, которая препятствует появлению белого налета на стекле и распределяет влагу равномерно, через которую все хорошо видно», — утверждает автоблогер Сергей Петров.

Перед экспертом два специализированных средства: аэрозоль за триста пятьдесят рублей и жидкость, которая стоит почти в три раза дороже — 1000 рублей.

«Состоит из ручки, аппликатора для нанесения, то есть там губка и сам состав внутри», — описывает блогер дорогостоящую жидкость.

Но в сети полно советов, как предотвратить запотевание стекол с помощью подручных средств. Один из них — использовать обычное кусковое мыло.

«Мыло проверим чуть позже, но точно могу сказать, что данного куска хватит надолго. Расход будет минимальным», — уверяет Сергей.

Эксперт уверен: специальные антизапотеватели закончатся быстрее. Объем у них небольшой. У аэрозоля — 150 миллилитров, а у состава с аппликатором всего сто. И это, если верить надписям на этикетках. Но Петров решил проверить, соответствует ли это действительности. Он спускает всю жидкость в мерный стакан из обоих образцов.

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«Этого средства не 150, как заявлено, миллилитров, а примерно 100. Конечно, какая-то часть могла улетучиться, но здесь явный недолив. Остается надеяться, что качество этого средства на высоком уровне и оно этого стоит», — поясняет автоблогер.

Производитель дорогого антизапотевателя не сэкономил. Во флаконе ровно 100 миллилитров.

«Было бы очень обидно получить недолив за такие деньги. Количество жидкости это очень важный параметр, но нам необходимо понять, как они работают», — делится он.

Проверка антизапотевателей на стекле автомобиля

Первым делом нужно выяснить, каким средством удобнее пользоваться и сколько это займет времени.

«Сейчас как раз такая погода, что на улице влажно, лужи, снег растаял. Это самое время проверить наши средства в такую погоду, потому что при разницах температур и большой влажности на улице стекло часто потеет изнутри», — комментирует Сергей.

Для эксперимента лобовое стекло было разделено на четыре равных участка. Первый остался как есть. А второй эксперт обработал обычным мылом для рук. Если верить советчикам из интернета, главное — нанести мыло максимально равномерно. Перед началом важно тщательно помыть стекло.

«Мыло сухое, очень трудно скользить по стеклу. Нужно прикладывать большое усилие. И если ваше мыло лежало где-то в какой-то пыли или даже песчинка попала, скорее всего вы поцарапаете свое стекло изнутри», — комментирует блогер.

На небольшой участок ушло четыре минуты. И это только четвертая часть лобового стекла. Еще пару минут на то, чтобы растереть мыло с помощью микрофибры. На все стекло понадобится не меньше 25 минут. Но главное, что «непыльной» такую работу точно не назовешь. И после нанесения мыла на торпеде остались хлопья мыла.

С аэрозолем работать оказалось намного проще: наносится на микрофибру и распределяется по стеклу. Всего минута — и участок полностью покрыт составом. Правда, придется подождать еще пятнадцать минут, пока средство высохнет. После этого нужно его заполировать.

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«Кажется, что бумажным полотенцем это сделать легче. Но я вижу, что даже при сильном нажатии пленка остается», — поясняет Сергей.

Даже три минуты активной физнагрузки результата не дали, полностью избавиться от разводов на стекле не получилось.

«Вроде ушло. Вот так где-то местами, может быть, осталось. А может, и надо было его оставить мутным таким, зато пота не будет», — смеется эксперт.

С учетом долгой полировки работать с аэрозолем уже не так быстро и просто, как казалось раньше. Чтобы полностью обработать стекло, уйдет не меньше сорока минут. Блогер переходит к третьему образцу.

«Это средство в виде устройства. Здесь губка для нанесения, ручка для держания и удобства нанесения. Данное средство пенится довольно сильно. Значит, есть в составе какие-то моющие вещества», — рассказывает Сергей о дорогом продукте.

Наносить средство с помощью губки, конечно, удобно. Но стоит ли так переплачивать за встроенный аппликатор? Новая тряпка из микрофибры обойдется в несколько раз дешевле.

Как отреагируют средства во время конденсата

Выходит, что быстрее всего нанести на стекло обычное мыло. Но сможет ли копеечное средство предотвратить образование конденсата?

Первый тест проводится с помощью генератора холодного тумана. Его нужно поднести к каждому участку, на стекле должна произойти реакция, либо вовсе отсутствовать.

Результат на участке, обработанным мылом, неоднозначный. Стекло все равно запотевает. Чуда не произошло. Народное средство работает на троечку. Но самое интересное, что и дорогая жидкость справилась ничуть не лучше.

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«Здесь я вижу, что эффект примерно такой же, как у обычного мыла. То есть туман, пелена образовывается, но она немножко такая более разреженная, чем когда вообще стекло необработанное, то есть через него, наверное, видно чуть-чуть лучше, чем через необработанное стекло», — делится Петров.

И только аэрозоль, который стоит в три раза дешевле модного средства с аппликатором, приятно удивил.

«Вода образовывается. Я уже слой воды нанес на стекло, но через него спокойно все видно. Видно только, что оно немножко дает искажения. Но оно прозрачное. Вот в чем фишка этого средства», —заверил автоблогер.

В испытании холодным паром побеждает аэрозольное средство. Но что будет, если в дороге захочется выпить горячий чай или кофе. Эксперт и этот факт не оставил без внимания и решил проверить, поднеся термокружку к стеклу. От горячего пара стекло запотевает намного быстрее. Но результат повторился.

На все сто процентов справился только аэрозоль. Второе место можно отдать народному средству. Мыло есть в каждом доме и хоть немного, но все же защищает стекло от запотевания. А вот тратиться на дорогую автохимию с аппликатором точно не стоит.