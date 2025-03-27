Пора менять масляный фильтр: как выбрать надежную защиту двигателя

Фото, видео: 5-tv.ru

Несвоевременная замена масляного фильтра приводит к серьезным последствиям. Устранение проблем в таком случае обойдется в копеечку.

Перегрев двигателя, проблемы с проводкой и пожар под капотом — вот к чему приводит даже небольшая утечка моторного масла. Спровоцировать такую ситуацию может некачественный или старый масляный фильтр.

Какой масляный фильтр выбрать лучше всего, выясняет «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как выбрать хороший масляный фильтр по весу

Главная задача масляного фильтра — очищать масло от сажи, нагара, металлической стружки и других примесей, которые могут навредить двигателю.

Читайте также Чистота от ковриков до панели: какой пылесос подойдет для машины

«При работе вся пыль, стружка и иные элементы, которые могут попасть либо создаются внутри двигателя, остаются на фильтре. И в дальнейшем, соответственно, чистое масло оседает в картере и уже поступает обратно в систему циркуляции автомобиля», — объясняет автоэксперт Владимир Ахинько.

Но, если фильтр некачественный, то он быстро выйдет из строя: станет плохо задерживать загрязнения, а масло начинает подтекать. Эксперт уверяет, что отличить хороший продукт от плохого можно даже по упаковке.

«На нем иногда бывают особые голограммы, водяные знаки, может быть определенная форма или шрифт», — поясняет специалист.

Если сомнения еще присутствуют, тогда стоит хорошенько осмотреть сам фильтр. Качественный расходник можно определить по внешнему виду уплотнительных колец, они должны быть плотными и эластичными, и снять такие практически невозможно. А вот копеечная резина отвалится уже при небольшом усилии.

Лучше не экономить на составе: какую смазку выбрать для подшипника

«Естественно, на фильтре не должно быть никаких вмятин. Он должен быть целостным. Если вдруг вызывает какие-то подозрения, рекомендую зайти на сайт изготовителя, посмотреть на то, как он должен выглядеть в оригинале, и сравнить, есть ли отличия», — рассуждает эксперт.

Еще один способ найти качественный масляный фильтр — оценить его вес. Было куплено три образца для одного автомобиля. Первый — фильтр от неизвестного производителя за 400 рублей, второй — от именитого бренда за 700, а третий — оригинальный за 1 тысячу рублей. На его вес мастер и будет ориентироваться. Если аналоги заметно легче, значит, производитель сэкономил на комплектующих.

Оригинальный фильтр весит 342 грамма, неизвестный также, а под номером 2 — 405 грамма. Удивительно, но ровно столько же показал на весах и самый дешевый образец. А вот аналог от известного бренда заметно тяжелее. Почему так произошло? Чтобы это выяснить, фильтры были распилены.

«Наши фильтры в основном состоят из фильтрующего элемента, пружины, уплотнительной резинки и самого короба», — рассказывает Ахинько.

Только у второго образца вместо пружины — прижимная пластина. Вот почему этот образец весит больше остальных, но на работу устройства это повлиять не должно. А вот отверстия на передней крышке имеют огромное значение: у оригинального фильтра и бюджетного аналога по 8 таких каналов, у образца за 700 рублей — всего четыре. Зимой, когда смазка становится вязкой, такой фильтр может работать хуже.

Читайте также Как новенькие: какой чернитель придаст старым шинам безупречный вид

«Отверстия позволяют маслу проходить сквозь фильтр. Чем больше отверстий, тем, соответственно, лучше и больше объем масла может пройти», — поясняет он.

Какая самая главная деталь в масляном фильтре

Еще одна важная деталь фильтра — перепускной клапан. Он сработает в случае экстренной ситуации и перенаправит поток масла в обход очистительного элемента.

«В случае, если фильтрующий элемент, например, забит и не позволяет уже очищать и пропускать масло через себя, данный клапан даст возможность пускать масло в систему, дабы ваш автомобиль не умер от масляного голодания», — делится специалист.

Перепускной клапан не должен быть слишком тугим. Но чтобы прожать механизм на фильтре за 700 рублей, пришлось потратить много сил. На морозе, когда резина дубеет, ситуация может стать еще хуже.

«Вполне возможно, что при засорении фильтрующего элемента, чтобы перепускной клапан открылся, может пройти больше времени, и нужно создать большее давление», — говорит автоэксперт.

А вот за процесс очистки моторного масла отвечает фильтрующий элемент, и делают его из специальной бумаги. Чем ее больше, тем лучше. Для проверки, какой производитель не пожалел материала, срезается бумага со всех образцов, разматывается и вычисляется площадь.

«Как мы выяснили, самая большая площадь фильтрующего элемента находится у среднего фильтра», — комментирует Ахинько.

Чтобы задерживать даже самые мелкие примеси и загрязнения, фильтровальная бумага должна быть не только большой, но еще и плотной. Проверяется это свойство так: сворачивается бумага в два слоя и на нее капается масло.

Лучше всего задерживает жидкость оригинальный фильтр — масло не дошло до второго листа.

«Данный фильтрующий элемент будет лучше справляться с мелкими и средними частицами, которые могут проникать в масло, и соответственно если попадутся вдруг какие-то крупные частицы, они лучше их удержат, и фильтр не порвется», — объясняет он.

У образцов дешевле бумага более тонкая. Если в масле окажется много стальной стружки или нагара, она может и порваться.

Читайте также Жизненно важный аксессуар: как быстро выбраться из попавшей в ДТП машины

«По ощущениям фильтрующий элемент рвется довольно просто и без особых усилий», — делится специалист.

В фильтре от неизвестного производителя бумага совсем тонкая. У образца от именитого бренда очистительный элемент чуть прочнее.

«Нужно прилагать небольшие усилия для того, чтобы порвать его», — описывает процесс механик.

Лидером стал дорогой оригинальный фильтр.

«Третий фильтр рвется сложнее, чем второй и тем более чем первый», — подытожил эксперт.

Получается, что основные отличия фильтров — качество фильтровальной бумаги и количество отверстий на передней крышке. По этим параметрам лидирует оригинальный образец. Он будет лучше очищать масло и убережет двигатель от поломки. Так что, если есть возможность переплатить, то это как раз тот случай, когда экономить не стоит. И важно не забывать менять масляный фильтр при каждой замене масла.