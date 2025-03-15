Как новенькие: какой чернитель придаст старым шинам безупречный вид

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Внешний вид автомобиля — гордость и визитная карточка водителя. Поэтому важна чистота колес. Сохранить колеса в надлежащем виде помогут специальные чернители.

Обновить резину всего за 20 рублей — автолюбитель Денис Тараканов из Новороссийска придумал хороший способ сэкономить. Он обработал автомобильные коврики и покрышки раствором глицерина. После процедуры резина заблестела и стала выглядеть как новая.

Правда, такого эффекта хватит ненадолго. Липкий глицерин уже через пару дней покроется слоем пыли. Есть и еще один минус — когда глицерин испарится, на окнах внутри салона машины может появиться жирная пленка.

Как же тогда поддерживать автомобильные колеса в надлежащем виде, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем могут пригодиться чернители

Владелец детейлинг-студии Антон Атаханов предупреждает: чтобы не рисковать, лучше обрабатывать резину специальными чернителями.

Чернители бывают трех видов: на водной, силиконовой и полимерной основах. Их задача не только улучшить внешний вид шин, но и защитить резину от пыли и грязи.

«Чернить колеса нужно для того, чтобы сделать красивый визуальный внешний вид автомобиля. Основную функцию выполняет защита резиновых покрышек автомобиля. Неважно, какая погода, резина всегда будет выглядеть как новая. И в любую погоду автомобиль кажется чистым и ухоженным», — поясняет владелец детейлинг-студии Антон Атаханов.

С помощью чернителей можно освежить не только резину, но и пластик. Например, скрыть потертости в салоне или вернуть презентабельный вид старому бамперу.

«Многие пластики выгорают на солнце от ультрафиолета, и поэтому люди в большинстве случаев, поддерживая его состояние, чернят его», — поясняет эксперт.

Как правильно наносить чернитель на пластик

В детейлинг-центрах для резины и пластика используют отдельные специализированные средства. Но на рынке есть и универсальные чернители, именно такие и решили протестировать. Было выбрано три образца с разным составом: за 200 рублей на водной основе, за 600 на силиконовой, и за 900 на полимерной.

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«Самое главное, поверхность должна быть чистая, сухая и обезжиренная. На водной основе чернитель мы можем нанести на влажную покрышку. На силиконовую и на полимерную только на сухую. Потому что вода создает пленочку, и туда не попадает ни силикон, ни полимер. Но если покрышка мокрая или влажная, то можем использовать полимер на водной основе, так как он растворится в воде и покрышка будет черной», — рассказывает он.

В первую очередь образцы испытываются на пластиковом бампере. Для этого поверхность разделили на три секции.

Водный чернитель идет в форме аэрозоля, а силиконовый в форме спрея. По идее, их можно сразу распылить на поверхность. Но эксперт наносит чернители губкой, чтобы не зацепить соседний сектор.

«Видим, что данный состав не впитывается в пластик. Данные элементы у некоторых людей окрашены. Не структурные, как с завода, а именно окрашены. Поэтому здесь грунт с краской, большая адгезия, и чернение не попадает в поры пластика и по этой причине держаться не будет», — поясняет знаток.

Похожая ситуация и с другими чернителями. Они плохо впитываются в окрашенную деталь. Страшно представить, что будет после дождя. Чтобы это проверить, бампер опрыскивается из пульверизатора и протирается микрофиброй.

«Весь состав убрали, разницы абсолютно никакой с тем пластиком, где мы не наносили состав», — описывает результаты Антон.

Силиконовый образец справился чуть лучше. На поверхности осталась едва заметная пленка, но результат все равно слабый. Не сработал и дорогой полимерный состав, он лишь слегка изменил цвета пластика, зато легко может испачкать вещи.

«Видим, что тряпка у нас прокрасилась. Большой минус, если вы прикоснетесь, то испортите свою одежду», — комментирует эксперт.

Получается, что для перекрашенных деталей данные чернители не подходят. Но в запасе еще была передняя панель, ее никак не реставрировали. Торпеда разделяется на три части, и эксперимент повторяется.

На всех секциях пластик выглядит ярким и насыщенным, значит, составы впитались. Но сохранится ли эффект после влажной уборки?

«Видим, что чернитель на водной основе у нас стирается с трудом и остался на данном пластике. Это хороший результат», — говорит Антон.

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Правда, поверхность стала слишком уж глянцевой. Силиконовый и полимерный составы выглядят естественней, а держатся — не хуже.

Задача усложняется: пластик протирается мокрой грязной щеткой, на которой скопилась много песка.

«Адгезия есть. Это уже хорошо. Пока ничего не смылось. Так же второй вариант, адгезия есть, ничего не смылось. Третий вариант адгезии меньше, но, скорее всего, это связано с тем, что этот полимер больше предназначен для покраски царапин», — объясняет эксперт.

А теперь очищается поверхность от грязи, сушится и убирается разделительный скотч.

«Из этих всех трех составов, как ни странно, замаскировал лучше всего царапины и сделал пластик более живым результат под первым номером, который у нас является самым дешевым», — подытожил эксперт.

Многие автомобилисты уверены: чернитель на водной основе долго не продержится, легкую мойку состав переживет без труда. Чуть хуже результат у силикона.

«Силикон у нас остался гладеньким, сделался он матовым, ближе к пластику, маскировки никакой у него нет», — говорит знаток.

А вот от дорогого полимерного чернителя почти ничего не осталось.

«Когда мы смыли весь состав, соответственно, мы и смыли полимер», — объясняет эксперт.

Но, возможно, этот образец просто плохо работает с пластиком.

Какой чернитель лучше подойдет для покраски шин

Тогда чернители нужно проверить на шинах. Аэрозоль и спрей снова наносятся с помощью губки. В этот раз — для безопасности.

«Минус аэрозоля — если попадет на кузов автомобиля, то кузов будет притягивать сильную пыль. Возможно, если лак керамический на автомобиле, то будет мутнеть. Это на дорогих автомобилях», — рассказывает автолюбитель.

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Стоит закрыть от чернителя и тормозные диски. Если состав попадет в механизм, тормозной путь может увеличиваться, а это — риск угодить в аварию. Именно поэтому чернителями красят только боковую часть шины, протектор не трогают.

Ради эксперимента обрабатывается только половина боковой части. Так будет проще разглядеть разницу. Составы впитываются, и можно ехать по сухой, но пыльной дороге.

Все чернители сработали как антистатики и защитили шины от дорожной пыли. Но в цвете есть разница. Самый тусклый вариант — у покрышки с дорогим полимерным составом. Резина выглядит потертой. Первый и второй образцы показали себя намного лучше. Шины, и правда, как будто новые. Но эксперт предупреждает: силиконовым чернителем часто пользоваться не стоит.

«Нельзя злоупотреблять силиконом, потому что чрезмерное употребление силикона на резиновых покрышках разрушает структуру резины», — поясняет эксперт.

Получается, самым универсальным оказался дешевый чернитель на водной основе. Хорошо впитывается в заводской пластик и резину. И при этом безопасен для покрышек. А вот дорогой полимерный состав не оправдал свою цену.