Надежное и эффективное: какое устройство убережет машину от угона

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Для защиты имущества необходимо приобрести специальное устройство, но какое из них действительно остановит преступников?

На видео — кадры с камер видеонаблюдения автосалона. Ранним утром туда пробралась группа молодых людей в масках. Действовали слаженно и быстро. Нашли нужные ключи, завели автомобили, выбили дверь в гараже и уже через десять минут после взлома покинули место преступления.

Добычей угонщиков стали девять новеньких внедорожников на полмиллиона долларов. Но такие дерзкие ограбления случаются редко. Зато машины, припаркованные на неохраняемой территории, где нет камер видеонаблюдения, часто становятся мишенью автоворов. О том, как уберечь машину от угонщиков, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Какое устройство защитит авто от угона

Один из самых простых и доступных вариантов защиты — противоугонные блокираторы. Их устанавливают на педали, коробку передач или на руль.

«Блокиратор руля — это механическое противоугонное устройство. Штука, которая надевается на руль. Не позволяет свободно руль вращать. То есть если угонщик прыгает, то руль он уже не повернет. И плюс то, что они яркого цвета. То есть призваны, скажем так, отпугнуть потенциальных угонщиков от автомобиля. Потому что придется долго возиться», — поделился автоблогер Павел Никулочкин.

Устройство таких блокираторов простое: муфта, которая фиксируется на рулевом колесе, и стопор. Но выглядят и стоят противоугонки по-разному. Купили сразу три блокиратора руля для того, чтобы проверить, стоят ли они своих денег. Реально ли справляются со своими задачами и вообще, нужно ли их покупать.

Чем отличается дешевый блокиратор от дорогого

Самый бюджетный образец обошелся всего в 1600 рублей. Бывалые автомобилисты такой блокиратор называют топором или молотком за внешнее сходство с инструментами.

«Крепятся в верхней части рулевого колеса в положении 12 часов. И, соответственно, он упирается в козырек торпеды. Он прижимается к козырьку. Соответственно, руль повернуть невозможно никак», — объяснил эксперт.

За второй блокиратор заплатили 4200 рублей. В такой конструкции при попытке повернуть руль стопор упирается в лобовое стекло или в коробку передач. Эту модель называют бита.

«Такая штука. Вот он, двойного назначения. Это достаточно увесистая бита. Звуки у нее такие вот характерные, хорошие, приятные», — продемонстрировал специалист.

Третья противоугонка — так называемая кочерга. Как у первого образца, стопор упирается в торпеду. Но стоит такая защита аж 7000 рублей. Посмотрели, какое устройство более эффективное.

В первую очередь эксперт посоветовал обращать внимание на замок блокиратора. Ключ к нему должен быть не классическим, а перфорированным.

«К убойнику подходит ключ. Потому что именно система перфорированных ключей позволяет создать миллионы комбинаций. Личинки для них продаются вместе с ключами. И даже если вы придете куда-то такой ключ сделать, я думаю, что немногий мастер согласится сделать такой ключ», — отметил Никулочкин.

У топора и биты замки с перфорированными ключами. А вот у дорогого устройства вообще не было замочной скважины. Вместо этого — система штифтов и кольцо с пазами.

Как проверить блокиратор руля

Посмотрели, как все образцы работали на практике. Попытались их прикрепить к рулю. Именно для этого соорудили конструкцию, имитирующую автомобиль. Только автомобиль сразу с тремя рулями.

Первый и второй образцы поставили меньше чем за минуту. А вот дорогая противоугонка заставила попотеть. Чтобы разобраться с установкой, пришлось изучать инструкцию десять минут.

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«Закрывается она вот такими фигурными ключами. То есть если там ключом без проблем закрыть, то здесь нужна определенная сноровка. И для постановки, и для снятия. То есть здесь так называемый ключ с кувалдой. Он не всегда отсюда хорошо выходит, и, соответственно, всегда есть и будет проблема и с постановкой, и со снятием», — прокомментировал специалист.

Эксперт посчитал: если устройство слишком сложно установить и снять даже с родным ключом, наверняка уже скоро автовладелец устанет с ним возиться и рано или поздно оставит автомобиль без защиты.

«Представьте вот вы на морозе сейчас. Холодно, и вы пытаетесь разблокировать рулевое колесо у замерзшей машины. А у вас еще замерз этот девайс. Он из помощника превращается в вашего врага», — заключил эксперт.

Но справились ли эти блокираторы со своей основной задачей? Установили противоугонки внутри автомобиля и посмотрели, смог бы вор как-то сдвинуть устройство, чтобы руль поворачивался свободно.

Ни в одном случае руль не блокировался полностью. Но больше всего гуляла баранка с дорогой кочергой. Она тонкая. А потому руль можно было выкрутить сильнее. Но поездка угонщика с блокиратором под лобовым стеклом привлечет внимание других водителей или сотрудников ДПС (Дорожно-патрульная служба). Поэтому взломщик обязательно попытается снять защиту.

Проверили, возможно ли это. Разжать лапки фиксирующего механизма на блокираторе сложно, особенно в ограниченном пространстве внутри автомобиля. Поэтому попробовали снять защиту другим способом.

«Скажем так, компактными инструментами. То есть разверткой, шуруповертом попытаться воздействовать на личинку и потом ее просто провернуть», — отметил эксперт.

Было не просто. Хотя это самая дешевая модель. Целых 20 минут понадобилось, чтобы сломать блокиратор-топор. За это время прохожие обязательно обратили бы внимание на подозрительные действия внутри салона авто.

Проверили биту на прочность. Всего три минуты — и стопор с блокиратора снят. При этом сам замок остался на руле. Но крутить его он уже не мешал. Оказалось, что это очень легко — демонтируемый блокиратор для рулевого колеса.

Избавиться от дорогой противоугонки было сложнее. Личину замка не высверлили, а стопор из стали не сломали. Решили пойти немного дальше и попытаться все-таки разблокировать блокиратор рулевого колеса. Но в руках эксперта была не отвертка, а настоящая болгарка. Попытались распилить самый дорогой и тяжелый блокиратор рулевого колеса.

Увы, но против мини-болгарки не устоял даже дорогой блокиратор из прочного металла. Правда, видно вора было бы далеко. Если, например, ночью пилить в машине.

Увы, блокиратор-бита сможет отпугнуть преступников разве что своим внешним видом. В остальном толку от него мало. Дорогую кочергу с хитрым замком простым набором инструментов не вскроешь. Но ее можно спилить болгаркой, а то и просто провернуть. Рулевое колесо она фиксировала плохо. Блокиратор-топор тоже не дал 100% защиты, но зато стоил дешево и надолго задержал бы угонщиков.

«Достаточно сложное снятие. Потому что нужно хорошее сверло. Нужен хороший шуруповерт и нужен определенный навык. В принципе, соотношение цена-качество я отдал бы первому», — поделился Никулочкин.

Еще лучше установить сразу две защитные системы. Не только на руль, но и на педали. Особенно когда нужно оставить машину на стоянке надолго.