Как быстро реанимировать севший аккумулятор

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Компактное пусковое устройство заведет двигатель с первой попытки. Главное, выбрать хорошую модель.

Два сгоревших автомобиля и ущерб на миллионы рублей — так может закончиться попытка зарядить аккумулятор, если случайно перепутать клеммы. Но когда вокруг ни души, то прикурить от другой машины и вовсе не получится.

На этот случай эксперты рекомендуют иметь при себе портативное пусковое устройство. Средняя цена такого бустера в районе семи тысяч рублей. А если поискать, можно найти модели в два, а то и в три раза дешевле. Вот только будет ли от них толк? Ответ на этот вопрос узанала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

В чем разница между дорогим и дешевым зарядным устройством

Эксперимент проводили на двух пусковых устройствах с одинаковыми характеристиками стоимостью 2 900 и 7 000 рублей. Если верить производителям, емкости аккумуляторов у бустеров — 16 000 мАмпер-часов. От этого параметра зависит количество попыток завести автомобиль. Чем больше емкость аппарата, тем больше можно пробовать реанимировать двигатель.

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Но кроме емкости, при выборе бустера важно учитывать пиковый ток заряда. Чем больше двигатель, чем холоднее на улице, тем большая сила тока нужна стартеру для запуска мотора. Купленные образцы должны выдавать 1000 Ампер. По идее, этого достаточно для запуска бензиновых и дизельных двигателей с объемом более трех литров.

Специалист по автоподбору Михаил Дубовой в заявленные характеристики не верит.

«Мой автомобиль не заводился более месяца, соответственно, у него умер аккумулятор в холода. Бюджетного бустера хватит на использование только как повербанка или для одноразового запуска автомобиля», — прокомментировал он.

Эксперт объясняет: многие производители идут на хитрость и завышают характеристики. Так можно продать товар подороже. При этом проверить, какая батарея стоит внутри пускового устройства, покупатель не сможет. Единственный способ это выяснить — тесты в реальных условиях.

Сколько раз можно завести автомобиль одним устройством

Сначала рассмотрели оба товара. Более дешевый оснащен двумя портами Type-C для портативной зарядки. У варианта подороже есть разъем под насос компрессора. У обоих приборов есть встроенные фонарики с тремя режимами: SOS, аварийный сигнал и яркий свет, чтобы ночью можно было посветить под капотом.

Оба товара испытали на старых полностью разряженных батареях. В начале эксперимента на экране мультиметра 6,89 Вольта. Мастер по очереди подсоединил устройства. Мультиметр зафиксировал одинаковые данные: 15,2 Вольта. Но эксперт уверен: эти цифры говорят только о том, что совпадает мощность потребления.

«Разница между ними в емкости и в ампераже самих банок и самого аккумуляторного элемента внутри», — сказал он.

У первого испытуемого осталось 75% зарядки на индикаторе. Дорогой образец сохранил 83% энергии.

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В следующем эксперименте Михаил Дубовой попробовал завести автомобиль с небольшим объемом двигателя 1,6 литра. Дешевый образец справился с задачей с четвертого раза. У него осталось 25% процентов. Выходит, дешевый бустер сможет завести только один автомобиль. После этого его придется ставить на зарядку.

Дорогое устройство испытали на кроссовере с двухлитровым двигателем. Он стоял около восьми месяцев, и его аккумулятор полностью раздражен. Машина завелась с первого раза. У бустера при этом осталось 55% заряда.

Все это время первая малолитражка стояла с включенными фарами, и аккумулятор сильно разрядился. Хватит ли у второго приспособления мощности? Сработало с первой попытки. При этом сам бустер не разрядился в ноль и сможет выручить еще одного автомобилиста.

«Данного бустера хватит на три запуска автомобиля, потому что сейчас у него остается 32%. Примерно на один запуск уходит где-то примерно 30-33%. Соответственно, это хороший показатель», — доволен специалист.

Оживить аккумулятор поможет, даже дешевый агрегат. Но нужно иметь в виду, что продавцы бюджетных устройств часто завышают их характеристики. Такой прибор запустит от силы один автомобиль, а силы тока может оказаться недостаточно для мощного внедорожника. Так что если нужно надежное пусковое устройство, лучше взять модель подороже.