Спасение двигателя от мороза: помогает ли автоодеяло защититься от низких температур

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dieter Möbus / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Зима в России не балует теплыми деньками, что приводит к необходимости дополнительной защиты двигателя от морозов.

Пять человек чуть не погибли на трассе в Тыве. Всему виной 50-ти градусный мороз. Автомобиль заглох и больше не завелся. К счастью, спасатели успели вовремя и помогли пострадавшим добраться до ближайшего населенного пункта. Но далеко не всегда подобные истории заканчиваются благополучно.

Защищает ли автоодеяло двигатель машины от быстрого остывания? Есть ли разница между дорогими и дешевыми экземплярами? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как автоодеяло продлевает эксплуатацию автомобиля

Чтобы не застрять зимой на дороге, опытные автомобилисты советуют утеплять моторный отсек.

«Если брать какие-то холодные регионы нашей страны, то там, как правило, используют подкапотные утеплители в виде автоодеяла при движении на машине где-то, может быть, даже в городе, но в основном по трассе. Там, где идет встречный поток воздуха. Если у вас радиаторная решетка не оборудована какими-то определенными заглушками, то одеяло при движении должно препятствовать отчасти выхолаживанию двигателя», — объяснил автомеханик, специалист по подбору автомобилей Вячеслав Житков.

Кроме того, автоодеяло не дает двигателю быстро остыть во время остановки, а значит, придется реже запускать его на холодную. Это поможет продлить срок службы мотора.

По словам эксперта, рабочей температурой двигателя принято считать от 70 градусов.

«Это безопасная температура, при которой мотор работать будет для себя безопасно, будет отдавать полную мощность, и с ним будет все в порядке. Негативным фактором при запуске на холодную считается именно отрицательная температура. То есть, если вы заводите машину при любой минусовой температуре, это негативно сказывается на ресурсе двигателя», — подчеркнул он.

Самые популярные на рынке автоодеяла делают из стекловолокна. Но сколько должен стоить по-настоящему добротный утеплитель? Чтобы это выяснить, покупают два образца одинакового размера: за 1000 и 2200 рублей. На первый взгляд разница только в том, что у дорогой модели есть дополнительное покрытие — фольгированная пленка. Но пока неизвестно, поможет ли она удержать тепло.

Помогает ли автоодеяло сохранять тепло нагретого двигателя

Одеяла тестируют на автомобиле с двухлитровым дизельным двигателем. Такой прогревается дольше, а остывает быстрее.

«Наш автомобиль за полчаса мы нагрели до 81 градуса. Сейчас разместим бюджетное одеяло у нас под капотом и посмотрим, на сколько градусов температура опустится за час времени», — рассказал эксперт.

Мотор глушат, накрывают его бюджетным одеялом и засекают время. За час двигатель остывает почти на 20 градусов. И это при том, что на улице нехолодно, всего около нуля.

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«По истечении часа температура двигателя у нас упала до 62 градусов. Соответственно, она упала, по сути, так же, как и без одеяла. Без одеяла она у нас показала через час температуру 63 градуса. Это уровень погрешности — меньше 2%. Поэтому делаем вывод, что с одеялом температура на остывание держится так же, как без одеяла», — уточнил автомеханик.

Но самое интересное, что и у дорогого одеяла результат не лучше. Не помогает даже дополнительный слой из фольги. За час температура мотора опускается до тех же 62 градусов. По словам специалиста, это можно объяснить тем, что двигатель имеет кубообразную форму (шесть сторон). Поэтому, накрывая одеялом только лишь сверху, ждать, что он будет согревать его как-то значительно, нет особого смысла.

Помогает ли автоодеяло при прогреве двигателя

Следующий тест позволит узнать, насколько хорошо помогает данное одеяло при нагреве двигателя.

Без одеяла за 30 минут двигатель прогревается до 81 градуса. Смогут ли утеплители ускорить этот процесс? Образцы вновь справляются почти одинаково. Под дорогим одеялом двигатель нагревается до 84,5 градуса, а под дешевым — до 85. Всего лишь на четыре градуса больше, чем без утеплителя.

«Одеяло играет определенную роль, расположенное под капотом в таком именно месте (сверху), в таком виде, но играет роль несущественную. Порядка 5% ускоряется температурный набор двигателя», — отметил Житков.

Но эксперт уверен: даже эти 5% помогут в мороз неплохо сэкономить. Если в машине стоит режим автопрогрева, то с утеплителем двигатель будет запускаться реже и на более короткие промежутки. А значит, и топлива уйдет меньше. Выручит такое одеяло и в том случае, если на кузове автомобиля есть зазоры.

«Данные изделия помогут при низких отрицательных температурах, при езде по трассе, где-то при скорости. Если в автомобиле плохо прогерметизирован периметр капота, то есть капот неплотно прилегает, есть потоки воздуха с улицы, то тогда, скорее всего, данные изделия помогут не выхолаживать двигатель при езде», — подчеркнул автомеханик.

Влияет ли автоодеяло на шумоизоляцию моторного отсека

Если верить производителю, автоодеяло должно еще и улучшать шумоизоляцию моторного отсека. На деле оба образца приглушают звук двигателя всего-то на один децибел. Специалист отмечает, что это совершенно незначительный показатель, ради которого покупать автоодеяло смысла нет.

А что с пожарной безопасностью

Напоследок утеплители проверяют на пожаробезопасность. Короткое замыкание, перегрев коллектора или топливной системы. В дороге случится может все что угодно. Сымитировать похожую ситуацию поможет бенгальский огонь.

«Оба одеяла у нас справились с температурным воздействием. Они не горючие, поэтому с этой точки зрения безопасны», — сказал Житков.

После всех тестов можно сделать вывод, что разницы между дорогим и дешевым автоодеялом из стекловолокна нет. Оба не боятся огня и помогают прогреть двигатель чуть сильнее, чем обычно. Но реальной пользы от утеплителей намного меньше, чем обещают производители.

При этом автовладельцу все время придется следить за состоянием одеяла. Если на нем появятся разрывы, нужно будет как можно скорее заклеить их металлизированным скотчем. Иначе волокна стекловаты попросту забьют фильтры топливной системы, и тогда их ремонт может влететь в копеечку.