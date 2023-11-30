В лесу, отпуске и гараже: где пригодятся контейнеры из-под шоколадных яиц

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Дети обожают шоколадные яйца, а родители думают — что делать с многочисленными желтыми контейнерами.

Если в доме есть дети, значит, найдутся и маленькие желтые контейнеры из-под шоколадных яиц. Многие их выбрасывают, а зря.

«Самая полезная программа» предложила четыре способа, как их использовать в быту.

Органайзер для болтов своими руками

Из контейнеров от шоколадных яиц можно смастерить удобный органайзер для болтов, гаек и прочего крепежа.

Для этого нужно взять деревянный брусок и приклеить на него несколько желтых контейнеров. Осталось положить в них расходники и поставить в гараже или мастерской.

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Чехол для бритвенного станка из контейнера от шоколадных яиц

Чехол для бритвенного станка иногда теряется, но его несложно сделать самостоятельно

Для этого маркером нужно нарисовать разметку под головку станка и прорезать в пластиковой камере отверстие. Контейнер от шоколадного яйца идеально совпадает по размерам с головкой бритвенного станка, поэтому из него получается отличный чехол.

Подставка под телефон

Мало кто знает, что из двух таких контейнеров можно соорудить отличную подставку под телефон.

Для этого нужно открыть капсулу и как следует ее потянуть. Пластиковый соединитель оторвется, его нужно обрезать. В итоге получится половина контейнера с отверстием. Ту же операцию повторить и со второй капсулой. В две капсулы можно установить телефон и наслаждаться просмотром любимой передачи.

Емкость для заварки чая

Контейнер из-под детского лакомства пригодится в походе, на охоте или рыбалке. Если просверлить отверстия по всему корпусу и положить внутрь листовой чай, можно использовать его для заварки чая.

Для этого нужно просто закинуть контейнер в чашку и залить кипятком. Получается многоразовый чайный пакетик — это удобно, не нужно носить с собой заварочный чайник или вылавливать чаинки из кружки.