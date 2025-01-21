Машина в ледяном панцире: как быстро открыть замерзший дверной замок

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Теплая зима одинаково опасна для водителя, как и сильные холода. Смена температурного плюса на минус за ночь может покрыть автомобиль ледяной коркой. Как тогда быстро открыть замок?

Вместо поездки с комфортом зимой водителей ждет утренняя гимнастика, чтобы попасть в салон своей машины. В особо сложных случаях даже приходится залезать в авто через багажник. Виной всему — обледеневшие дверные замки.

Зимой такая неприятность может случиться с каждым автовладельцам. Самый простой способ растопить наледь — это нагреть ключ зажигалкой. А если замок промерз насквозь, то ключ в него уже не вставишь. В этом случае можно залить в личину спирт. Но у спирта есть один существенный недостаток. Он быстро испаряется.

Лучше приобрести размораживающую жидкость. Так ли хороши силиконовые составы, как обещают производители, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

В эксперименте приняли участие три аэрозоли по 200 , 400 и 600 рублей за 100 миллилитров. Работать с аэрозолем просто, за счет давления в баллоне состав доходит до всех внутренностей механизма.

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У дешевого спрея встроенный распылитель. У второго баллона классическая насадка-трубочка для прицельного распыления. Но если съемная трубочка потеряется, быстро разморозить замок не получится. Третья покупка тоже с трубкой, но выглядит компактнее.

В современные размораживатели замков добавляют не только спирт, но и силиконовое масло. Благодаря гидрофобным свойствам оно предотвращает образование наледи, а еще может продлить срок службы дверного замка.

«Они дополнительно еще и смазывают сам механизм, после того, как состав попал туда», — пояснил специалист по тюнингу и ремонту автомобилей Бесо Цахнакия.

Главное, чтобы состав смог разморозить механизм. Для эксперимента в деревянную панель заранее врезали три замка от отечественного внедорожника. Все личины намочили водой и засыпали сухим льдом. Его температура -78 градусов. Неудивительно, что всего за пару минут замки замерзли намертво.

Мастер по очереди распылил размораживатели в личины замков. Производители обещают, что с легкой наледью средства справятся всего за 15 секунд. Если же механизм промерз насквозь, придется подождать от 2 до 5 минут.

«В целом все образцы показали себя довольно хорошо, потому что мы соблюдали все рекомендации. И они разморозили все личинки», — прокомментировал он.

Но смогут ли силиконовые размораживатели сыграть на опережение и предотвратить промерзание замка? Личины повторно заморозили с помощью сухого льда на 10 минут при температуре почти -80 градусов. За это время любой автомобильный замок полностью замерзнет. Но испытательные образцы даже не заедают.

«Вообще идеально зашли и прокручиваются во все стороны, что самое главное. Значит, рабочий вариант», — доволен специалист.

Пока между дешевым и дорогими баллончиками нет никакой разницы. Дополнительным испытанием стали три толстых куска льда. На них нанесли жидкость из спреев, чтобы наглядно увидеть, какой состав более эффективный.

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Чуть быстрее таяли куски, которые обработали средствами за 400 и 600 рублей. В этих тарелках собралось больше воды. Но разница с первым образцом незначительная.

«В целом все средства, независимо от суммы, показали себя хорошо. Личинки не замерзли. Ключи прокручиваются. Если использовать профилактическую историю, то, естественно, это рабочее средство», — сказал Бесо Цахнакия.

Он посоветовал в период сильных холодов обрабатывать замок регулярно хотя бы раз в неделю.

Но если специальных жидкостей под рукой не оказалось, можно пустить в ход народное средство. Для этого понадобится любой шланг. Один конец шланга нужно подсоединить к выхлопной трубе любой соседней заведенной машины, а второй направить на замок. И уже через несколько минут от наледи не останется и следа.