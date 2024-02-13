Защита кузова зимой: как спасти машину от реагентов, соли и песка на дорогах

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Зимой нужно уделять особое внимание защите кузова от воздействия неблагоприятной окружающей среды.

От десяти до 30 тысяч рублей. Столько придется отдать в мастерской за восстановление капота или автомобильной двери, если вовремя не заметить на них ржавчину. К тому же ремонт может затянуться, ведь деталь нужно чистить, грунтовать, шпаклевать и красить.

Почему на кузове появляется коррозия? Чем обработать машину, чтобы соль и химикаты не навредили лакокрасочному покрытию? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как разрушается кузов автомобиля зимой

Чаще всего причиной коррозии становятся дорожные реагенты — смесь из соли, песка и химикатов, которыми посыпают улицы каждую зиму.

По словам владельца автомастерской Сергея Рощектаева, в передней части каждого второго автомобиля есть сколы.

«Эти сколы образуются от камушков, которые вылетают из-под колес впереди едущего автомобиля. В этот скол, незащищенный лакокрасочным покрытием, если попадет реагент и будет находиться долгое время, то будет образоваться мини-коррозия. Потом она развивается уже в большую коррозию, и металл прогнивает насквозь», — объяснил он.

А если на автомобиле стоят хромированные пластиковые молдинги, за ними нужен двойной уход. Стоит один раз вовремя не смыть реагенты, и детали очень быстро придут в негодность.

«Молдинг от реагентов именно зимой покрывается мини-коррозией. То есть он теряет внешний вид, становится блеклый, и на нем появляются точки разного цвета. Если вопрос стоит уже их неремонтопригодности, то покупка всех четырех молдингов на четыре двери может вылиться и в 100 тысяч рублей», — подчеркнул эксперт.

Чем очищать кузов автомобиля от загрязнений

Кузов важно вовремя очищать от загрязнений. Для этого на рынке есть много специальных средств. В данной проверке принимают участие несколько из них. Первые два — профессиональная автохимия. Литр дешевого антиреагента стоит 460 рублей, а пол-литра дорогого — 600 или 1200 за литр. Стоит ли платить такие деньги? Или можно вообще обойтись народным рецептом?

Многие автомобилисты от самых разных загрязнений советуют использовать популярный органический растворитель. В цене он уже выигрывает. За литровую бутылку придется отдать всего 200 рублей.

Небольшой эксперимент поможет узнать, какой из образцов действует лучше. Для этого автомобильную дверь разделяют на три участка и хорошенько ее загрязняют. Сначала поливают концентрированным солевым раствором. А сверху добавляют еще немного обычной грязи. После этого заготовку оставляют сохнуть.

Спустя сутки можно вернуться в импровизированный испытательный центр. На первый участок распыляют дешевую автохимию. На второй — дорогую. А третий обрабатывают растворителем. После этого надо подождать три минуты, пока средства подействуют. Так советуют производители.

«По истечению трех минут на той зоне, где использовали дорогое средство, видно было эффект, что грязь и реагенты стали стекать с испытуемой зоны. Чего не скажешь о зоне, где мы использовали дешевые средства против реагентов. То есть было видно, что на лакокрасочном покрытии остались следы и грязи, и реагентов», — рассказал Рощектаев.

У растворителя средний результат. Соль он разъедает лучше, чем бюджетная автохимия. А вот грязи меньше не становится. Но это только предварительный результат.

Какое средство эффективнее для защиты кузова зимой

Чтобы узнать, насколько эффективны выбранные средства, дверь надо вымыть и высушить. На участке, который чистили растворителем и дорогим составом, почти нет разводов. А вот бюджетный антиреагент не порадовал. Здесь осталось много соли, которая продолжит разъедать лакокрасочное покрытие.

«Можно сделать заключение, что дешевое средство имеет меньшие моющие свойства по сравнению с дорогим. Если читать аннотацию к средствам, на упаковке написано, что в дорогом количество ПАВов (поверхностно-активные вещества. — Прим. ред.) — 5-10%, а в дешевом — менее 5%», — уточнил эксперт.

Но эксперт предупреждает: эффективный антиреагент может быть слишком едким и через несколько применений начнет разъедать краску. Насколько безопасны данные образцы? Для ответа на этот вопрос на чистом участке двери размечают три небольших квадрата. На каждый капают по миллилитру средства и оставляют сохнуть на час.

«После того, как прошел час, средство испарилось и лакокрасочное покрытие не претерпело и никак не пострадало», — заявил владелец автомастерской Рощектаев.

Вывод из экспериментов можно сделать простой. Не стоит переплачивать за разрекламированную автохимию. Обычный растворитель справляется с реагентами ничуть не хуже. И при этом не навредит лакокрасочному покрытию.

Если возникло желание защитить автомобиль еще лучше, тогда нужно чистый кузов обработать средством с гидрофобным эффектом. Например, специальным воском. Он образует пленку между краской и реагентами. Химикаты не впитаются в покрытие, да и смыть их будет гораздо проще.