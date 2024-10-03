Хранительница горячих напитков: что важно знать при покупке термокружки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska; 5-tv.ru

В холодную погоду термокружка с горячим чаем или кофе становится незаменимым спутником. Но как не ошибиться в выборе материала?

Обугленные сидения, руль и даже потолок — такую картину увидела на парковке владелица авто. Новая машина превратилась в груду искореженного металла после пожара. Не пострадала только термокружка. Она стояла в салоне. И внутри, несмотря на бушевавшее в машине пламя, даже остался лед. По всей видимости, сделали эту кружку из ультрапрочной стали. Но стоит такая недешево. Поэтому большинство автомобилистов все же выбирают посуду из пластика.

О том, как выбрать надежную термокружку, рассказала «Самая полезная программа».

На что обратить внимание при выборе термокружки

Термокружки бывают металлические и пластиковые.

Металлический термос, конечно, лучше сохраняет тепло, но он тяжелее. Он более чувствителен к падению и царапинам. Он при этом дороже. Пластик при этом дешевле. Он хуже держит тепло, но его достаточно легко мыть, эксплуатировать», — пояснил инженер-технолог Алексей Шувалов.

Эксперт посоветовал при выборе термокружки первым делом оценить крышку. Она должна плотно прилегать к корпусу, а еще быть удобной.

«Термокружка для водителя должна открываться одной рукой довольно спокойно. Откручивающаяся крышка сразу проигрывает, потому что нужно две свободные руки», — прокомментировал Шувалов.

Лучше всего для автомобилиста подойдет крышка с откидным клапаном.

Краш-тест бюджетных и дорогих термокружек

Три модели пластиковых термокружек с откидным клапаном взяли на тестирование. За образцы заплатили 300, 850 и 1400 рублей.

«Первый образец самый простой, дешевый. Ее можно брать как за ручку, так и за сам корпус. Но при этом клапан у нее выглядит ненадежным. В случае открытия выльется жидкость прямо на руки», — добавил специалист.

Похоже, клапан и на крышке дорогой модели. За что в таком случае производитель предлагает переплатить почти в пять раз? Неужели только за возможность менять дизайн кружки? Можно распечатать свое изображение и поместить на нее.

Зато третий экземпляр точно поместится в подстаканник автомобиля. Так же, как и термокружка за 850 рублей. Эта модель из непрозрачного пластика понравилась эксперту больше всего.

«Выглядит очень гармонично, и корпус у нее практически правильной цилиндрической формы. Выглядит чуть более качественной», — рассказал он.

Но как термокружки справляется со своей основной задачей? Чтобы это проверить, налили в посуду горячую воду и оставили на полчаса.

За это время в первом образце жидкость остыла почти на 18 градусов. У кружек подороже результат чуть хуже. В среднем на три градуса ниже. Для чистоты эксперимента подождали еще 30 минут. Спустя час температура воды во втором и третьем образцах опустилась на 31 градус, а в первом — на 28. Дешевая кружка снова в лидерах. Но разница совсем небольшая, в пределах погрешности.

Чтобы сделать окончательные выводы, усложнили задачу.

Одно дело — это жаркая погода. Понятное дело, что в термокружке жидкость не будет так быстро остывать. Но что будет происходить с жидкостью внутри кружек зимой, когда температура опускается ниже нуля. Поменяли остывшую воду на кипяток. И на этот раз закрыли посуду в морозильной камере. Спустя полчаса в первой термокружке вода застыла на 27 градусов, а в дорогих — на 28.

«Я считаю, это очень неплохой результат за полчаса. Но если считать за весь час и оставить термокружку, например, забыть на балконе зимой, то она потеряет 50 градусов, а это уже ощутимо. Через два часа напиток уже замерз», — добавил эксперт.

Конечно, зимой в поход такую посуду брать нет смысла. Но в салоне автомобиля пластиковая термокружка может долго поддерживать температуру напитков. Главное, чтобы горячая жидкость не пролилась.

Проверка термокружек на прочность

Ну а проверить термокружки на герметичность решили с помощью автомобиля. Прикрепили каждую кружку к фаркопу и проехались по району. Посмотрели, будет ли сочиться вода из кружек.

Образцы подороже справились на отлично. После основного испытания их еще и как следует потрясли. Не просочилось ни капли. А вот бюджетная модель оказалась не такой герметичной.

«Термокружка номер один дала течь, поэтому ее не стоит использовать в рюкзаке и переворачивать», — заметил специалист.

Напоследок проверили все образцы на прочность. Ведь многие уверены в том, что пластиковые термокружки хрупкие и долго не прослужат. Катались на велосипеде по кругу и пытались немного пить с каждой термокружки. Что произошло во время движения?

«Вы можете споткнулся, упасть, кружка может вылететь из рук. Все может быть», — прокомментировал Шувалов.

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На ходу по очереди достали термокружки из рюкзака и уронили их на асфальт. Увы, даже падение пережили не все образцы.

«Первая кружка оказалась самой ненадежной. Потому что при первом же ударе крышка с нее слетела, и все содержимое вылилось. Внешний корпус треснул», — отметил эксперт.

Еще больше пострадала дорогая модель. Внешний корпус не просто треснул, а раскололся. Пользоваться такой термокружкой больше нельзя, иначе можно порезаться об острый край.

А лучше всех показал себя второй образец.

«Кружка номер два оказалась самой надежной. Крышка крепится очень хорошо, комфортно. Держать ее в руке также оказалось удобно, и она практически не поцарапалась», — поделился специалист.

Пока ехали вокруг кольца, кружка выпала из сумки. Получается, что в этом эксперименте она дважды упала на асфальт. Но видно, что она осталась целой даже после второго падения.

После такого краш-теста легко убедиться, что совсем уж дешевую пластиковую термокружку брать не стоит. Вряд ли она будет прочной и герметичной. Но и дорогая модель не оправдала ожиданий. Самым надежным оказался образец за 850 рублей из непрозрачного пластика. Он не треснет и достаточно долго сохранит напиток теплым.