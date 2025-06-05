Прожжет даже обивку на сиденье: как защитить автомобиль от летнего солнца

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Жаркое время года прекрасно, но только не для автолюбителей. Припекающее солнце выматывает водителя и портить салон машины.

Появился прожог на сиденье автомобиля? Не стоит спешить обвинять во всем неаккуратного пассажира: такое повреждение может оставить обычная бутылка с водой, если пролежит в салоне под палящим солнцем несколько часов.

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Дело в том, что солнечные лучи проходят через прозрачное стекло или пластик, преломляются и концентрируются в одной точке. В этом месте чехол из текстиля и даже экокожи начнет тлеть, а вот газета или салфетка вовсе могут вспыхнуть и стать причиной настоящего пожара. И это — не единственный неприятный сюрприз, который может преподнести жара.

Как защитить автомобиль от солнца, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Из чего делают защитные экраны от солнца

Из-за жары салон автомобиля нагревается так сильно, что в некоторых случаях даже техника отказывается работать.

Страдает не только электроника. Если часто оставлять автомобиль под палящим солнцем, пластиковые элементы в салоне начнут выгорать, а внутри будет душно и некомфортно.

«Давайте будем честны, садиться в машину, которая стояла полдня на жаре, явно неприятно. Хочется находиться в прохладном пространстве. И именно для этого используются защитные экраны», — говорит ведущий.

Такие экраны делают из разных материалов, но общее у них одно — верхний слой должен хорошо отражать солнечные лучи. Чаще всего для этого используют плотную фольгу. Защитные шторки можно устанавливать как снаружи, так и внутри.

«Для сегодняшнего эксперимента я сразу выбрал три образца, чтобы понять, какой стоит купить. Защитный экран крепится на лобовое стекло, в комплекте всегда есть присоски», — рассказывает Щеглов.

Основа первого экрана из вспененного полистирола — это самый популярный вариант на рынке и самый бюджетный, он обошелся всего в 250 рублей. Второй образец почти вдвое дороже.

«Материал на этот раз нейлон. Фольга удобно складывается, как рефлектор. Есть две окружности, и внутри каждой металлизированное кольцо, которое, сгибая восьмеркой, можно очень компактно сложить», — описывает он.

Третий образец — по сути, гармошка на присосках. Сама шторка очень тонкая, при этом стоит такая конструкция почти 800 рублей.

«Работать с третьим экраном одно удовольствие: крепишь с одной из сторон лобового стекла, а дальше просто тянешь и растягиваешь экран», — поясняет Владимир Щеглов.

Какой защитный экран легче крепить

В теории все легко и просто, а как на самом деле? По очереди каждый экран устанавливается на лобовое стекло. Эффективнее крепить защиту снаружи автомобиля — так стекло меньше нагреется. Но образцы все равно размещают внутри салона.

«Все, что мне надо: открыть защитный экран, разложить его и поместить на лобовое стекло. Естественно, у нас здесь есть присоски, поэтому их приклеиваем, и все», — комментирует ведущий.

С бюджетным образцом трудностей не возникло, а вот чтобы закрепить второй экран, пришлось проявить смекалку.

«Тут придется воспользоваться лайфхаком. Я опускаю козырьки и фиксирую экран», — раскрыл секрет он.

С самым дорогим образцом все намного проще: разворачивается гармошка и закрепляется на присоски. Другой вопрос — как долго прослужит такая конструкция?

«Мне не нравится система присосок. Рано или поздно они перестанут липнуть к лобовому стеклу. Удобней использовать его, но, к сожалению, ненадежно», — разъясняет Щеглов.

Какой экран лучше защитит от солнца

Но основное испытание еще впереди. Смогут ли экраны справиться со своей главной задачей — защитить салон машины от солнечных лучей?

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«Для этого я соорудил импровизированную конструкцию. Это лобовое стекло, которое закреплено в каркасе. Нам оно нужно для того, чтобы создать небольшое замкнутое пространство внутри под лобовым стеклом», — объясняет ведущий.

Перед началом эксперимента, пространство специально охладили. Там комфортная температура — +20°. Затем устанавливается экран-полотно.

«Но это то, о чем я и говорил, постоянно присоски служить не будут. В моем случае, кольцо уже вырвалось, и экран можно отправлять на помойку. Спасает только то, что он стоит 240 рублей», — уверяет он.

Экран удалось закрепить после небольшого ремонта. Под стеклом находится температурный датчик, а для наглядности — еще и кусочек шоколада. Интересно, что станет с десертом через 30 минут.

«Полчаса истекли, самое время посмотреть на термометр, а на нам показывает 32,5°. Шоколад даже не растаял, это очень хороший результат», — говорит экспериментатор.

Затем проверка полностью повторяется со складным экраном. Хотя стоил он заметно дороже, но сработал, на удивление, хуже бюджетного.

«У нас в импровизированном салоне автомобиля 37,7°, почти 38°. Смотрим на шоколад, который стал глянцевый. Еще пару градусов, и шоколад бы потек», — удивляется Щеглов.

У экрана-гормошки те же условия и те же 30 минут ожидания. Но результат снова хуже, чем у бюджетной модели.

«Температура, которая оказалась у нас внутри, составила 37°. Шоколад, как и в предыдущем случае, стал глянцевым», — поясняет он.

Какая реальная температура в машине без защиты

Для чистоты эксперимента проводится еще один тест, где проверяется, как сильно нагреется импровизированный салон без какой-либо защиты.

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«На термометре 51,7°. Внутри салона будут все 52°, если вы не используете никакие защитные экраны», — предостерегает ведущий.

Получается, все образцы работают, но самым эффективным оказался простой экран-полотно за 250 рублей. За счет плотной подложки из пенополистирола он лучше защищает салон автомобиля от прямых солнечных лучей. И даже если прослужит такой экран всего сезон, заменить бюджетный вариант не составит никакого труда.