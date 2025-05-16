Выпить и сесть за руль: можно ли полагаться на бесконтактный алкотестер

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Застолья и праздники не всегда подстраиваются под рабочий график, а провести время за бокалом вина хочется. Тогда перед тем, как сесть за руль, надо тщательно себя проверить.

Почти 50 тысяч рублей — такой штраф придется заплатить водителю за вождение в нетрезвом виде и лишиться прав на полтора-два года. А за повторное нарушение накажут еще серьезнее — штрафы начинаются уже от 200 тысяч.

Как проверить самого себя на уровень алкоголя в крови и не лишиться прав, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как работает алкотестер

Как быть, если застолье все-таки случилось, а на утро нужно срочно за руль? Многие автолюбители пользуются бытовыми алкотестерами — их продают на любом маркетплейсе. Но можно ли полагаться на эти компактные приборы?

«Если собираешься с утра садиться за руль, то лучше вообще алкоголь не употреблять. Во-первых, индивидуальная чувствительность организма, метаболизм, из-за которых к утру еще ваше пиво из организма может еще не выйти. Не всегда хорошее состояние соответствует действительно тому уровню внимания и моторики, требуемой для управления транспортным средством», — говорит врач-нарколог Юрий Емельянов.

Водителя не накажут, если в литре выдыхаемого им воздуха окажется меньше 0,16 миллиграммов спирта.

«Алкоголь всасывается через желудочно-кишечный тракт, метаболизируется, и часть его выходит с потом, другая содержится в выдыхаемом воздухе. На этом и основан принцип работы таких приборов. Специальный датчик улавливает этанол, который содержится в выдыхаемом воздухе, и выдает показатель его количества», — объясняет эксперт.

В испытаниях принимают участие три алкотестера. Производители обещают: все приборы определяют количество спирта в организме с точностью 99,9%. Но почему-то стоят алкотестеры по-разному: первый обошелся в 600 рублей, второй — 200, а за третий отдали 2600.

Все аппараты бесконтактные, это значит, что выдувать воздух нужно не в специальную трубку, а в небольшое отверстие на корпусе. С одной стороны, гигиенично и экономно — не нужно докупать мундштуки, но не пострадает ли от этого точность изменений?

«Мы же опасаемся ложно-отрицательных результатов, и здесь есть риск все-таки немного ошибиться. Но что касается этого прибора, то присутствует дополнительный диагностический признак. Цифры достаточно мелкие, да и буквы. Поэтому если они расплываются перед глазами, за руль лучше не садиться», — шутит врач.

Что сделать перед использованием алкотестера

Перед тем, как приступить к испытаниям, устройство необходимо откалибровать.

«Измеритель требует время на подготовку к работе. Он должен прогреть свой датчик и включиться», — рассказывает он.

Спустя 20 секунд все готово.

«У нас представлены здесь наиболее популярные напитки: квас, пиво, вино и водка. Измерим показания», — начинает проверку нарколог.

Поучаствовать согласились четыре добровольца: Александр, Олег, Виталий и Сергей. Все они абсолютно трезвые.

На приборах нули — можно переходить к эксперименту.

«Для того, чтобы получить достоверный результат, нужно соблюдать два условия: избегать того, чтобы прибор среагировал на тот алкоголь, который растворяется в слюне или находится в ротовой полости, и нужно дождаться, когда алкоголь пройдет через кровеносное русло и попадает в легкие, что займет не менее 20 минут», — разъясняет специалист.

Можно ли за руль после кваса и пива

Начинают с участника, который выпил квас. Многие уверены: пить квас перед поездкой нельзя.

«Дело в том, что сейчас популярны напитки органические, живые, и некоторые виды кваса не подвергаются после расфасовки пастеризации, дополнительной обработке, поэтому в бутылке он еще может бродить. В связи с этим показатели алкоголя после такого напитка, мы можем и не знать», — делится знаток.

Но данный квас оказался безопасным — пол-литра напитка никак не повлияли на результат, и все три устройства показывают нули.

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А как изменятся цифры после кружки пива? Дешевый образец практически не видит алкоголь — зафиксировал всего 0,1 миллиграмма, дорогой алкотестер — 0,12, то есть в пределах нормы. И только аппарат за 1200 рублей показывает, что за руль нельзя.

Что покажет алкотестер после половины бутылки вина

Следующий напиток — вино в количестве 300 миллилитров, почти полбутылки. Но, если верить дешевому алкотестеру, в организме добровольца нет ни капли спиртного. Второй прибор показывает низкий результат, но хотя бы предостерегает водителя — на дисплее 0.4 миллиграмма, а самый высокий показатель на дорогом алкотестере — целых десять миллиграммов.

Что покажет алкотестер после водки

Наконец, проверяется, как приспособления среагируют на сорокаградусный напиток. Бюджетный снова провалил испытание — на его дисплее по-прежнему ноль.

«Доверять ему, наверное, не стоит. Человек, который вчера был на празднике, утром может ошибиться в проведении измерений и сесть за руль», — уверяет Емельянов.

Но и ко второму алкотестеру есть вопросы — после пятидесяти грамм водки на дисплее скромные 0,02 миллиграмма. Подкачал и третий образец, он обнаружил всего 0,07 миллиграмма этанола в организме.

Повторная поверка алкотестера

Но было решено дать алкотестерам еще один шанс и повторить замеры спустя полтора часа — именно так делают специалисты при медицинском освидетельствовании в лаборатории. После кваса алкоголь по-прежнему не обнаружили, после пива показатели тоже упали: все измерители уверяют, что водителю можно за руль.

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Точно так же приборы среагировали и после бокала красного вина.

А что же на счет водки? Первый и третий приборы не изменили показаний, а вот на алкотестере за 1200 рублей цифра подросла, но она все равно ниже предельной отметки, а значит, не предостережет водителя.

«Как специалист я должен сказать, что на эти приборы полагаться нельзя. И даже для бытового использования такие устройства не рекомендовал бы, потому что они дают совершенно непредсказуемые и не вполне понятные результаты», — объясняет врач-нарколог.

Получается, бесконтактные алкотестеры — не лучший выбор для автомобилиста, такие приспособления часто дают ложный результат. Можно довериться тестеру, а в итоге лишиться прав за вождение в нетрезвом виде.