Обновить салон за пару тысяч: какие выбрать авточехлы из экокожи

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Автомобиль отслужил только пару лет, а салон уже пришел в негодность. Тогда спасением станут кожаные чехлы на сидений.

Скол на лобовом стекле — минус пять тысяч рублей. Затертый руль — еще минус три. Каждый, кто хоть раз продавал автомобиль, знает, что даже небольшие недочеты помогут покупателю сбить цену.

Еще хуже, если на автокреслах есть пятна или дыры от упавшего с сигареты пепла. Продать такое авто за хорошие деньги уже не получится. Поэтому так важно заранее позаботиться о внешнем виде салона и надеть на сиденья защитные чехлы.

Причем, сделать их можно даже своими руками. Именно так и поступил Алексей из Алтайского Края. Для этого ему понадобились два вида экокожи: гладкая и перфорированная, а также трафарет, белая ручка на меловой основе, ножницы и швейная машинка.

Какие чехлы выбрать на сидений автомобиля, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Выбрать кожу или экокожу

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Освежить старые кресла можно за копейки. Но для этого как минимум нужно свободное время и умелые руки. Куда проще купить уже готовые универсальные чехлы. Найти такие можно в любом автомагазине.

«С помощью универсальных чехлов мы можем обновить сиденья старых автомобилей, на которые, например, не существует чехлов», — говорит автоблогер Сергей Петров.

Он советует выбирать чехлы из экокожи. Этот материал более качественный, чем дерматин, и почти не уступает натуральной коже.

«Автомобильная экокожа дешевле, чем натуральная кожа, и в то же время сохраняет эстетику кожаного салона. За ней легко ухаживать, она не впитывает влагу и легко очищается, если на нее что-то попадет», — поясняет эксперт.

Но так будет только с чехлами из качественной экокожи. А вот если производитель сэкономил на материалах, изделия долго не прослужат. «Самая полезная программа» решила сравнить два чехла: за две с половиной и пять тысяч рублей. И первое, что эксперт советует сделать — подключить обоняние.

«При покупке автомобильных чехлов обратите внимание на их запах, потому что он будет у вас в салоне», — советует специалист.

Первый образец пахнет дешевым пластиком, похоже, сделали его из ПВХ. Такое покрытие будет быстрее изнашиваться. Материал второго чехла похож на более прочный полиуретан, но производитель явно переборщил с ароматизатором.

«Он обладает запахом копченостей. Странно, он пахнет правда какой-то грудинкой или гороховым супом с копченостями. Я бы сказал, это неприятный запах», — описывает Петров.

Важна ли основа материала для чехла

Следующее, на что стоит обратить внимание — это основа чехла. Обычно ее делают из хлопка или полиэстера. Толстая и прочная подложка не даст чехлу порваться. Проверить качество основы тоже не сложно — нужно немного потянуть ее в разные стороны.

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Подложки образцов прошли проверку. Они упругие и не рвутся при растяжении. Правда, от этих манипуляций дешевый чехол почему-то еще сильнее стал пахнуть пластиком.

«Такой неприятный. На втором варианте, кстати, запах не усиливается. Его не чувствуется на расстоянии», — рассказывает автоблогер.

Хорошая экокожа должна быть эластичной и быстро восстанавливать форму. Образцы сгибаются, и эксперт следит, останутся ли на них заломы.

«На первом варианте залом больше виден, чем на втором. Это показывает, что качество на втором варианте лучше», — заверил он.

Но даже чехлы из добротной экокожи могут порваться через пару недель, если их плохо прошили. Проверить это можно так — немного потянуть материал в тех местах, где проходит строчка.

Швы оказались прочными на обоих чехлах, а вот переживания по поводу качества самого материала подтвердились. Первый образец начал рваться. Сам шов не разошелся, но верхний слой эко-кожи лопнул.

Какой чехол удобнее использовать

Можно было бы, конечно, уже свернуть эксперимент, но было решено проверить еще одно важное свойство. Сидеть в машине на этих накидках придется не один час. Поэтому многие уверены: важно, чтобы материал был приятным на ощупь.

«На более дорогом варианте при касании мы чувствуем мягкий, удобный, хороший материал. На первом он более пластиковый, более жесткий», — разъясняет Петров.

Но, по словам эксперта, иногда жесткое покрытие может быть преимуществом.

«На первом мы не будем съезжать с сидения при резком торможении, а на втором варианте, скорее всего, с места сдвинемся, если не будем пристегнуты», — утверждает блогер.

Чехол из набора за две с половиной тысячи рублей надевается на переднее кресло автомобиля.

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«Сидеть на данном сиденье очень удобно, так же, как и на сиденье без чехлов. В принципе, он не скользит», — говорит он.

А вот со вторым образцом ситуация совсем другая.

«Данный чехол более скользкий. Всегда стоит пристегиваться, когда в машине чехлы или кожа, потому что при торможении можно соскользнуть», — рассказывает эксперт.

Как натягиваются на сидения разные чехлы

Во время прошлого эксперимента стало ясно, что натянуть чехлы на установленные в салоне сиденья — задача непростая. Если есть возможность, кресла лучше снять. Для этого используются сидения от старого автомобиля.

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Справиться с первым чехлом получилось в два раза быстрее. Все потому, что он монолитный. А вот образец подороже состоит из двух частей: для сиденья и спинки. Есть и еще одно отличие: у бюджетного изделия экокожа только спереди, сзади — эластичная сетка. Ее можно быстро натянуть даже на широкое кресло. Так что по скорости первый чехол выигрывает, зато по внешнему виду терпит фиаско.

«Первый экземпляр у нас с явно видимыми вмятинами, пузырями и недочетами. Второй экземпляр сидит лучше, несмотря на то, что наши кресла широкие. Видно, что сидит он почти идеально», — объясняет автоблогер.

И это не все плюсы дорогого варианта. Сзади у него есть вместительный карман. А на центральной части спинки и сиденья — перфорация.

«Считается, что перфорация позволяет дышать телу и не потеть. На первом экземпляре перфорации у нас отсутствует. Посмотрим, насколько защищают от пыли данные чехлы. Используем мелкодисперсную краску», — рассказывает Петров.

Затем надо аккуратно приподнять чехол с сиденья и посмотреть на результат.

«Здесь мы видим, что в углах схождения двух строчек есть отверстие, через него проступает пыль на сиденье. Соответственно, здесь ровненькие углы ромбиков отобразились от нашей пыли. Мне даже интересно, что под вторым экземпляром», — описывает специалист.

И здесь без пыли не обошлось. Она попала на сиденье через швы. А вот краска, которая прошла через перфорацию, осела на толстой подкладке и не испачкала кресло.

Остаются ли пятна на чехлах

Но что будет, если разлить на чехлы из экокожи горячий кофе?

«Конечно же, у нас под рукой не всегда есть тряпка. Пока мы ее найдем или салфетки, пройдет много времени», — утверждает блогер.

Под рукой оказалась обычная сухая тряпка. На покрытии следов не осталось, а на подкладке?

«Здесь все чисто. Мы видим, что сама прокладка пропиталась кофе, потому что есть перфорация, и через эти отверстия кофе спокойно проходит на вашу подкладку», — поясняет эксперт.

Выходит, чехол с перфорацией хуже защищает автомобильное кресло. А вот какой образец лучше переживет холод, проверяется в следующем эксперименте. Для этого высыпали на экокожу сухой лед. Всего три минуты — и образцы задубели.

«Теперь отогреем их феном и посмотрим, что произойдет», — говорит он.

И даже от горячего воздуха чехлы не пострадали.

«Экокожа — достаточно крепкий материал, даже при перепадах температуры она не треснула, не расслоилась, не потеряла свой цвет», — подытожил автоблогер.

Тест на перепады температур образцы выдержали, но во время других экспериментов стало понятно, что самые дешевые чехлы из экокожи брать не стоит. Комплект подороже оказался прочнее, долговечнее и лучше сел на автомобильное кресло. Главное — чаще протирать сиденья и не допускать попадания на них большого количества жидкости.