Переломы, гематомы и уголовка: о каких последствиях стоит помнить перед сезоном самокатов

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Весна пришла, а с ней и лихачи-самокатчики на тротуарах. Множество аварий, иногда даже с летальными исходами, происходят на дорогах.

Из-за хорошей погоды во многих регионах средства индивидуальной мобильности появились на улицах раньше обычного, а с ними и масса несчастных случаев. В прошлом году травмы в ДТП с участием электросамокатов получили более четырех тысяч россиян.

Переломы позвонков и титановая маска вместо лица — чем еще может закончиться поездка на электросамокате? Чего нельзя делать за рулем и, кто чаще всего виноват в столкновениях? И могут ли эти средства передвижения полностью запретить?

Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

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Самые частые травмы при падении с самоката

В Кронштадте подросток на полной скорости врезался в спину 72-летней пенсионерки. Женщина получила серьезные травмы. В Мытищах мужчина после падения с электросамоката попал в реанимацию с раздробленным черепом. Хирурги диагностировали сложный многооскольчатый перелом костей лица и установили ему «титановую маску».

Эльза Ихсанова каталась с подругой в парке Горького по специально выделенной полосе, когда на нее с пешеходной зоны неожиданно вышли два молодых человека. Девушка не успела затормозить, в следствие чего столкновение, падение, травма.

«Мне руль от самоката уперся под коленку, точнее, над коленом в бедро. Была очень острая боль, звезды, искры перед глазами. Я как будто бы даже отключилась», — рассказывает героиня она.

Врачи диагностировали надрыв связок и сильный ушиб бедра. Девушка восстанавливалась больше двух недель, а о каблуках до сих пор лишь мечтает.

Мобильность по правилам: как не нарваться на штраф на электросамокате

Самые распространенные травмы при падениях с самокатов — это сотрясения, ушибы головного мозга, внутричерепные гематомы. Аварии чреваты переломами костей предплечья, локтевого сустава и вывихами. Также есть опасность компрессионных переломов позвонков и травм спинного мозга с риском паралича.

В таких случаях важно правильно оказать первую помощь.

«Не оценив тяжесть травмы, нежелательно перемещать пострадавшего, переворачивать с бока на бок. Лучше оставить какие-то попытки поставить на ноги или посадить», — советует травматолог-ортопед Павел Липинский.

Про что стоит помнить при поездке на самокате

В некоторых городах уже ограничили движение самокатов в определенных зонах. Депутаты вносят очередные предложения, но о полном запрете речи пока не идет.

Чаще всего аварии происходят из-за того, что лихач не справляется с управлением. Чтобы сама техника не подводила, в сервисных центрах трудятся всю зиму.

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«Мы разбираем каждый самокат, проверяем каждую деталь и все механизмы, чтобы убедиться, насколько они готовы к работе в следующем сезоне», — уверяет пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

Важный совет от профессионалов — ни в коем случае не ездите на самокате вдвоем.

«Когда два человека встают на самокат, появляются два центра тяжести. Поэтому любой маневр, поворот или торможение происходят не так, как должны. Чаще всего это приводит к чему-то неприятному», — объясняет он.

Самое важное — контроль скорости. Любой пешеход может внезапно остановиться, пойти в другую сторону, а отвечать водителю придется по закону в любом случае.

«Если после аварии идут тяжкие последствия, то может быть заведено дело по статье 264 уголовного кодекса (УК РФ ст. 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — Прим.ред.)», — утверждает почетный адвокат России, член общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов

Не стоит пренебрегать защитной экипировкой. Передвигаться нужно только там, где это разрешено, а чтобы противостоять легким травмам и боли, необходимо всегда держать в своей аптечке обезболивающее.