Роковая поездка: какие травмы чаще всего получают водители электросамокатов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Электросамокаты пользуются все большей популярностью у россиян, и в то же время они стали самым ненавистным видом транспорта.

Дешевизна, мобильность и легкость в управлении — этими качествами самокаты уже несколько сезонов покорили тысячи россиян. Однако это весьма травматичный вид транспорта.

Как поездка на самокате может сломать жизнь? Есть ли спасение от уличных гонщиков, которые наводнили российские города? Что нельзя делать за рулем электросамоката? И какие уроки вождения лучше пройти даже взрослым? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Как поездка на самокате может сломать жизнь

Для Насти Андреенко поездка на электросамокате стала роковой. Она не справилась с управлением и врезалась в дерево. Сейчас 21-летняя девушка заново учится ходить и разговаривать.

«Немножко аккуратнее. Под ноги смотри, поднимай ноги… Вставай на шагомер. <…> Молодец. Берем правую ручку. Правой рукой складываем. У нас проблемы с правой рукой. Левая у нас замечательно работает, а правая не хочет пока», — рассказала мать пострадавшей Елена Устинова.

Но и это уже чудо. Мать девушки с ужасом вспоминает, как проснулась и прочитала сообщение от подруги своей дочери.

«Елена Владимировна, доброе утро. Анастасия разбилась на самокате. Сейчас она находится в горбольнице, ее готовят к операции», — вспоминила текст СМС-ки Елена Устинова.

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Врачи боролись за жизнь девушки несколько месяцев. Сегодня мать Анастасии с содроганием рассказывает, через что им пришлось пройти.

«Три месяца у нас, получается, Настя лежала в реанимации. Три месяца она была на ИВЛ, то есть дышать она самостоятельно не могла», — уточнила она.

Оперной певице Любови Казарновской повезло больше. Она чудом избежала серьезных травм после наезда курьера на электровелосипеде. Пока артистке оказывали помощь, виновник столкновения на тротуаре в самом центре Москвы скрылся в неизвестном направлении.

«Мне в спину ударил электровелосипед, который вообще не имеет права заезжать на тротуар по нашему законодательству», — подчеркнула оперная певица.

Но так ли это на самом деле?

Где можно ездить на электросамокатах

Взрослые могут ездить на электровелосипеде или электросамокате по тротуару только в случаях, когда отсутствуют велосипедные дорожки или полосы, а также если использование обочины или края дороги невозможно. Кроме того, взрослому разрешается сопровождать ребенка, который не достиг 14-летнего возраста.

При этом важно отметить: скорость в городе должна быть не выше 25 километров в час, а в жилых зонах и вовсе не выше 20.

«Пока нет инфраструктуры, нужен запрет. Когда инфраструктуру построите, когда законодательно будут написаны правила, которые будут четко работать и соблюдаться, когда, может быть, обучение придумают для этих людей, которые садятся на электросамокат, после можно будет разрешить», — высказалась депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Почему самокаты могут запретить

В прошлом году травмы в происшествиях с элекросамокатами получили более трех тысяч россиян. Самые распространенные — это сотрясения, ушибы головного мозга, внутричерепные гематомы. Также падения чреваты переломами костей предплечий, локтевого сустава и вывихами. В этих случаях важно правильно оказать первую помощь.

«Не оценив тяжесть травмы, нежелательно перемещать пострадавшего. То есть нежелательно переворачивать с бока на бок, нежелательно осуществлять какие-то попытки поставить на ноги или посадить», — подчеркнул травматолог-ортопед Павел Липинский.

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Опросы социологов показывают: электросамокаты — самый ненавистный среди россиян вид транспорта. И хотя в некоторых городах уже ограничили их движение в определенных зонах, о полном запрете речи пока не идет. А вот контроль за теми, кто гоняет и нарушает правила, будут усиливать.

«Они сейчас будут маркироваться, иметь фактически знаки, которые можно также идентифицировать и найти в случае дорожно-транспортного происшествия. Установить этого человека, который двигался, и конкретный самокат. Поэтому в правила дорожного движения вносятся изменения сейчас, регламентируются по скорости самокаты», — рассказал адвокат Дмитрий Краснов.

Также эксперт отметил, что аккаунты, которые привязываются к конкретному лицу, тоже способствуют идентификации человека, взявшего самокат в аренду.

Правила управления электросамокатами

Если у каждого водителя автомобиля или мотоцикла имеются права, то у пользователей средств индивидуальной мобильности не всегда есть даже необходимые навыки. Многие, например, стоят на нем неправильно.

«К сожалению, да. Прежде всего, надо помнить, что один самокат предназначен только для одного человека. Каждый дополнительный человек на самокате — это дополнительный центр тяжести. И самокат себя ведет не так, как вы это ожидаете. Вы хотите повернуть, а скорее всего, упадете», — объяснил сотрудник сервиса по аренде электросамокатов Денис Балакирев.

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Перед тем как встать на самокат, нужно внимательно его осмотреть. И обязательно проверить исправность тормозов.

«Просто нажмите на них, поймите, что они действительно работают. Немножко наступите на самокат и испытайте стойку рулевую, насколько она крепко закреплена. В данном случае все отлично, поэтому можно спокойно начинать поездку», — уточнил Балакирев.

Во время движения обе ноги должны находиться на деке самоката. А корпус Денис советует немного развернуть.

«Лучше немного вполоборота для того, чтобы вы могли видеть все, что происходит перед вами. И без проблем посмотреть назад, если вдруг этого требует ситуация, при этом не потеряв контроль над управлением самокатом», — рассказал специалист.

И самое важное — контроль скорости. Любой пешеход может внезапно остановиться. Под колеса может броситься чей-нибудь питомец или такой же любитель погонять с ветерком.

Новичкам не стоит пренебрегать защитной экипировкой. Минимальный набор — это шлем. Налокотники и наколенники по ПДД не требуются. И, конечно, не стоит сильно разгоняться. Это поможет обезопасить себя и окружающих.