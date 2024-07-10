Докатиться до штрафа: Госдума решила обуздать лихачей на электросамокатах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Административной ответственности для велосипедистов и самокатчиков не было вообще. Некоторые кикшеринговые компании сами вводили штрафы.

Лихачи на самокатах будут получать высокие штрафы. Госдума рассматривает в первом чтении соответствующий законопроект. Как отмечается, с каждым годом самокатов становится все больше, как и аварий с ними, есть даже случаи со смертельным исходом.

За какие нарушения можно докатиться до штрафа, выяснял корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Мы устроились на работу в службу доставки, чтобы понять, почему курьеры на двухколесном транспорте намеренно нарушают правила дорожного движения. В офисе после оформления документов сразу выдают термосумку и форму. Про инструктаж и проверку знания правил тут даже не вспоминают.

За день пешком можно выполнить до 20 заказов, на электровелосипеде — в три раза больше. Свободного транспорта у курьерской службы нет, нужно искать ближайший прокат и выезжаем на заказ.

На самом деле, передвигаться очень опасно, потому что на тротуаре очень много пешеходов, особенно в центре. А вот на проезжую часть выезжать не хочется, потому что очень много машин.

Разогнаться на электровелосипеде можно аж до 80 километров в час. Пешеходы разлетаются в испуге. На зебре не спешиваемся.

Поездка одного петербургского курьера закончилась под колесами авто. Удар самокатом в спину, словно шаром для боулинга, получила женщина в Новороссийске. Нарушителей сейчас разыскивает полиция.

Ищут и злоумышленников, которые наехали на Ирину Тищенко из Великого Новгорода. Она получила серьезную травму.

«Прохожу 200-300 метров и чувствую толчок в спину. Я упала на эту ногу, тут у меня гематома была обширная, ее прокалывали, зашили, а на другой ноге рваная рана», — говорит пострадавшая Ирина Тищенко.

В прошлом году самокаты и велосипеды с электроприводом стали полноправными участниками дорожного движения, теперь решено ввести для них штрафы.

«К сожалению, мы понимаем: неурегулированность этого вопроса ведет к травматизму, в том числе детскому травматизму, к сожалению и к смертности. Это десятки лиц в 2023 году», — говорит доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Штраф за езду в пьяном виде — от 20 до 30 тысяч рублей. Такой же размер наказания, если отказался от медосвидетельствования. А еще за превышение скорости, поездку по тротуарам, если мешаешь пешеходам или транспорт тяжелее 35 килограммов. За причинение вреда здоровью можно вообще лишиться права вождения на два года.

«К сожалению, более 30% людей, которые сбили пешеходов, они пытаются скрыться, их потом разыскивают», — рассказывает председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

Административной ответственности для велосипедистов и самокатчиков не было вообще. Некоторые кикшеринговые компании сами вводили штрафы. А в регионах сотрудники полиции могли лишь проводить профилактические беседы с самокатчиками, объясняя им пункты ПДД. Когда закон примут, составлять протоколы о нарушении будут правоохранители, функции передадут и регионам. Порядка на улицах станет больше.