Умение плавать не спасет: почему людей уносит в море в считаные секунды

Фото, видео: 5-tv.ru

Коварные волны способны быстро отдалить от берега размечтавшегося купальщика и затянуть в пучину.

Какая сила затягивает отдыхающих на глубину? Что такое тягун и чем он опасен? И как спасти того, кто не может противостоять силе воды? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что такое тягун и почему человека уносит в море

В конце июня 20-летнюю девушку унесло в Черное море во время шторма. Она гуляла вместе с молодым человеком на сочинском пляже в непогоду. Они вместе зашли в воду по колено, сопротивляясь стихии. В один момент их накрыло большой волной, и девушку унесло в море.

На видео остались запечатлены последние минуты жизни Дианы. На кадрах видно, как она тянет возлюбленного за руку, чтобы войти в море. Ему удается ее задержать. Но пару начинают сбивать с ног волны. Диана скрывается в пучине, вытащить из которой парень ее не успел. Тело Дианы искали несколько дней.

Еще одна страшная ситуация развернулась прямо на глазах у журналиста программы. Отдыхающая едва не утонула в море, хотя шторма не было. Девушка начала подавать сигнал бедствия.

«Там реальный тягун. Просто я плыву и все на одном месте! Я плыву, а меня все дальше и дальше!» — испуганно рассказала она.

На помощь бросился дежуривший на пляже спасатель.

Тягуны — их еще называют обратным течением — каждый сезон утаскивают на глубину десятки беспечных купальщиков. Попасть в них можно даже на мелководье у берега.

«Человека начинает очень быстро утягивать вглубь моря. Ну и, соответственно, человек не может справиться. В течение нескольких десятков секунд может унести достаточно далеко», — объяснил старший спасатель Александр Деревянко.

Самое опасное — это паника. Страх заставляет грести изо всех сил, чтобы вернуться к берегу, но победить мощное течение в этом случае практически нереально.

Читайте также Купание сo смертельным исходом: названы самые частые ошибки отдыхающих на воде

«Как правило, он вкладывает все усилия, остается на месте, теряет силы в панике. Это приводит к трагедиям», — объяснил председатель сочинского отделения Русского географического сообщества Александр Зобнин.

Обычно обратное течение формируется на участках, где есть песчаные косы, отмели, рифы, волнорезы, дамбы или пирсы. Выглядят тягуны так, словно волны разрываются. Появляется полоса, которая резко отличается цветом от общей массы воды. И здесь нельзя плыть против течения. Важно оценить направление потока и грести от него влево или вправо. Как правило, тягун не тащит на дно, но засасывает дальше в море.

«Тягуны возникают после того, как прошло длительное волнение, когда воду очень сильно пригнало к берегам и воде нужно уже под действием физики отойти обратно», — пояснил Зобнин.

То есть формируются тягуны уже в ясную погоду, когда поверхность моря не предвещает никакой опасности.

Если человек попал в такое течение, не стоит отчаянно бросаться за ним без специальной подготовки, ведь есть большой риск уйти вслед за утопающим. Лучше всего позвать спасателей.

«У нас есть спасательные концы Александрова. Это тросы с буйками. Соответственно, спасатель, кинув конец Александрова с берега, может притянуть человека в считанные секунды», — заверил Деревянко.

Знают ли отдыхающие на сочинском побережье что-нибудь об обратном течении и о том как спастись, если в него угодил?

«Что такое тягун, знаю, потому что я моряк из Владивостока. Поэтому сам попадал, знаю, как выходить с него», — ответил отдыхающий на пляже Сергей Мирошников.

«Я слышала о таком явлении, но как вести себя не знаю. Ну, наверное, если кто-то будет тонуть, я просто позову спасателя», — сказала Елизавета Смирнова.

Как ведет себя тонущий человек

Чтобы успеть помочь, важно знать признаки утопающего. Вопреки распространенному мнению, человек, уходящий под воду, почти не подает знаков, что он в беде.

«Когда человек тонет, он обычно не кричит и не машет руками. Он как поплавок появляется над поверхностью воды и уходит вниз, пытаясь ртом захватить, глотнуть воздух», — сказал спасатель поисково-спасательной станции «Кузьминки» Рустам Хасьянов.

Поэтому находясь в воде, нужно обращать внимание на окружающих.

Понять, что что-то не так, можно как раз по страшному безмолвию. Такому человеку нужно задать вопрос: все ли в порядке? Если в ответ — только пустой взгляд и полное отсутствие реакции, значит, в запасе есть всего полминуты, чтобы попытаться вытащить его из воды.

Как спасти утопающего

Купание в открытых водоемах представляет опасность даже для опытных пловцов. Ведь никто не застрахован от судорог, сердечного приступа или других непредвиденных ситуаций. В такие моменты остается надеяться только на спасателей.

Читайте также Тонут незаметно и беззвучно: какие ошибки у воды стоят детям жизни

Там, где купание разрешено, обязательно дежурят специалисты. В случае если человеку в воде понадобилась помощь, самое главное — привлечь их внимание как можно быстрее. Это надо делать и с воды, и с берега.

Даже если отдыхающий захлебнулся и перестал дышать, в запасе есть 4-6 минут, чтобы попытаться его спасти. Поэтому к оказанию первой помощи нужно приступить как можно быстрее.

«Проверяем сознание, дыхание, пульс. Пульс лучше проверять на шее, это более информативно. Посмотрели — пульса нет. Соответственно, приступаем к искусственной вентиляции легких, к сердечно-легочной реанимации», — пояснил спасатель Павел Ридигер.

Задача спасателей — стабилизировать состояние пострадавшего до прибытия медиков. Первоначально нужно освободить ротовую полость человека от воды или инородных элементов. Для этого лучше взять салфетку, полотенце или кусок ткани, например, от футболки. Если спасенный лежит на спине, нужно повернуть его голову набок, открыть ему рот и дать воде вылиться наружу.

«Все это освободили, проверили, салфетку откинули. Переводим голову в ровное положение для того, чтобы воздух попал в легкие. Ставим мешок Амбу (устройство для вентиляции легких — Прим.ред.) и начинаем качать пять вдохов», — проинструктировал специалист.

Как только у человека появились дыхание и пульс, все реанимационные действия спасатели прекращают и передают его сотрудникам скорой помощи.