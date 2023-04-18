Мобильность по правилам: как не нарваться на штраф на электросамокате
Штрафы за нарушение правил управления электросамокатом достигают 1500 рублей
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru
Новые требования регулируют скорость и оснащение средств индивидуальной мобильности.
Жители больших городов все чаще пересаживаются из машин и общественного транспорта на новые средства индивидуальной мобильности.
Гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, по мнению многих, наносят меньший ущерб экологии и удобны в использовании: передвигаясь на современных гаджетах, можно быстрее и дешевле добраться до места назначения, так как на тротуарах не возникает пробок. Однако не все пешеходы довольны соседством с этими двухколесными средствами.
Помогут решить все спорные вопросы между прохожими и владельцами гаджетов новые правила дорожного движения, которые утвердило Правительство России.
Новые правила дорожного движения для электротранспорта
Согласно новым правилам, средства индивидуальной мобильности (СИМ) — гироскутеры и электросамокаты теперь приравнены к транспорту, для них даже установят специальные знаки на дорогах. Новые положения регулируют скорость новомодных средств передвижений и особенность пересечения дороги по пешеходному переходу.
Новые правила передвижения в чем-то похожи на те, что уже действуют для велосипедистов. На транспортные гаджеты будут распространяться следующие принципы:
- допустимая скорость, которую можно развивать на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах, — не более 25 км/ч;
- по тротуарам и велодорожкам можно передвигаться, только в тех случаях, если масса устройства не превышает 35 килограммов, но при этом приоритет все же сохраняется за пешеходами;
- пересекать дорогу по «зебре» можно только, сойдя с электротранспорта;
- в определенных зонах установят специальные дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать перемещение на электротранспорте;
- по правилам владельцам гаджетов разрешено ездить по правому краю проезжей части, если максимальная допустимая скорость на конкретной дороге не выше 60 км/ч, а также по ней возможно движение велосипедистов;
- ездить на электросамокате по проезжей части допускается только людям старше 14 лет, при этом средство передвижения должно быть оснащено тормозной системой, фарами белого и красного цвета.
Данные правила не будут распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки. Их владельцы по-прежнему приравниваются к пешеходам.
Зачем нужны правила пользования электросамокатами
Число аварий с участием электросамокатов растет по мере увеличения количества средств индивидуальной мобильности на пешеходных дорожках.
Опасность грозит не только обычным прохожим, но и самим владельцам транспорта.
По данным МВД, в 2021 году в авариях с участием электротранспорта пострадали более пятисот человек, из которых свыше десяти погибли. В 2022-м количество нарушений превысило этот показатель.
В дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием электротранспорта все чаще попадают дети.
В случае, если произошло ДТП с участием электроприбора, нужно учитывать следующие рекомендации:
- Если травмы небольшие, то следует постараться решить проблему без привлечения полиции, так как расходы на судебные разбирательства могут превысить размер компенсации морального вреда.
- Если участник наезда скрылся, а полученные травмы существенны, то нужно набрать 112, чтобы зафиксировать время и место аварии. Также можно сделать фотографии и видео покрытия и травмы. Стоит посмотреть по сторонам, найти свидетелей и записать их данные. Все это пригодится в суде. Также через адвоката можно получить записи с городских камер.
- При получении травм головы, переломов и других серьезных повреждений первым делом нужно вызвать скорую. Госпитализация автоматически привлечет полицию к расследованию. Чем серьезнее повреждение, тем выше вероятность судебного разбирательства. Виновнику будет грозить административная или даже уголовная ответственность.
Новые правила помогут сделать средства индивидуальной мобильности безопаснее, а также урегулировать взаимоотношения между пешеходами и владельцами современных гаджетов, а также позволят любителям быстрой езды избежать травм и столкновений с другими людьми.
Штрафы за несоблюдение правил эксплуатации электросамокатов
За нарушение установленных правил для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) предусмотрены штрафные санкции за:
- езду в нетрезвом виде — до 1500 ₽;
- прогулки на СИМ вдвоем — 800 ₽;
- проезд через пешеходный переход вместо пересечения этой зоны пешком — 800 ₽;
- создание помех движению другого транспорта — 1000 ₽;
- наезд на пешехода с причинением вреда здоровью легкой и средней степени тяжести — до 1500 ₽;
- наезд на пешехода с причинением серьезного вреда здоровью (смерть) грозит уголовным наказанием.
Плюсы и минусы использования электросамокатов
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn
Электросамокаты и гироскутеры считаются достойной альтернативой других средств передвижения.
Среди главных плюсов выделяют:
- Экономичность. По сравнению с автомобилем, мопедом и велосипедом электросамокаты имеют более низкую стоимость и требуют минимальные затраты на обслуживание. Достаточно лишь один раз приобрести средство передвижения и постоянно заряжать аккумулятор.
- Доступность. Кататься на электросамокате могут как взрослые, так и дети. Научиться управлять этим транспортным средством получится за несколько часов.
- Безопасность. Как правило, катаются на электросамокатах не по проезжей части, а по велодорожкам, тропинкам в парках и скверах, что снижает риск ДТП. Упасть со средства индивидуальной мобильности тоже сложно, так как оно обладает повышенной устойчивостью на дороге.
- Маневренность. Проехать на электросамокате можно туда, где не пройдет ни автомобиль, ни мопед. Также на нем можно пересекать узкие улочки и тропинки.
- Экологичность.
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Как и у любого другого средства передвижения у электросамокатов есть минусы.
- Незащищенность. Управляющий средством передвижения не защищен от капризов погоды.
- Ограниченный комфорт. Владельцу не взять с собой дополнительный багаж, например, сумку.
- Стоимость. Электросамокат имеет более высокую стоимость по сравнению с механическими видами.
- Ограниченность времени езды. Аккумулятор работает без дополнительной подзарядки определенное количество времени, при этом он может разрядиться в дороге.
- Вместимость. Человек не может взять с собой дополнительного пассажира, так как конструкция устройства не позволяет сделать это.