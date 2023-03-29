С опасным ветерком: как в сезон самокатов будут ловить лихачей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков ; 5-tv.ru

С приходом весны количество аварий с участием электросамокатов увеличивается. Люди получают серьезные травмы и попадают в больницы. Какие правила будут действовать в нынешнем сезоне?

Там, где снег уже растаял и началась настоящая весна — новая напасть. Стартовал сезон самокатов и тротуары заполонили лихачи. Уже десятки обращений к врачам с серьезными травмами. Поймать нарушителя можно только если он на прокатном самокате и его данные есть в системе. А кто ездит на собственных колесах, остаются безнаказанными. Что прописано в законе? Читала корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

С высокой скоростью, маневрируя между пешеходами, самокатчик врезается в женщину. Да еще с такой силой, что та падает на асфальт. Пенсионерку Татьяну Юрчук с травмами увезли в больницу.

«Попала! Теперь будут делать операцию. Как это, чем закончится — тоже непонятно. Ни вставать не могу, ни дышать. Везде все болит!

При этом виновник аварии скрылся с места происшествия», — рассказала пострадавшая Татьяна.

«А этот мерзавец, я скажу, который сбил, он даже не остановился и умчался. Ни руки, ничего!» — отреагировала на ситуацию сестра Татьяны Людмила.

С приходом тепла такие случаи происходят практически ежедневно. И каждый сезон неутешительная статистика по количеству аварий с самокатами. Законодатели уже не первый год думают над тем, как контролировать любителей опасной езды. Этой весной вступили в силу новые поправки.

«Раньше электросамокатчик — человек на самокате — приравнивался к пешеходу по правилам дорожного движения, и он мог иметь любую скорость. Хоть 100, хоть 200. Сейчас есть четкое определение, что, если он превышает эту скорость, он нарушает ПДД. Соответственно, это уже вопрос к административному кодексу», — заявил руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов.

Штраф теперь можно получить за езду по встречке, за превышение скорости — она должна быть не больше 25 километров в час, и даже за езду на электросамокате пьяным. Дети могут кататься только под присмотром родителей. Один самокат — одному человеку. Лихачить на трассах запрещено. Кроме того, самокат или гироскутер теперь называют средствами индивидуальной мобильности. А значит, имеют особый статус.

«Полноценное транспортное средство, поэтому и дорожные знаки появились. Но нарушители есть. Поймать таких за руку несложно. Они арендуют прокатный самокат, поэтому в приложении есть данные клиента», — отметила корреспондент.

Кроме того, такие средства передвижения работают автоматически. В зонах, где езда запрещена самокат не поедет. Например, в парках разогнаться не получится, стоит ограничитель. А что делать с теми, у кого есть свой электросамокат? Пока вопрос.

Вот авария на Большом Кондратьевском переулке в столице. Доставщик наехал на пешеходов, когда те переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидно, что скорость была далеко не 25 километров в час. Людей госпитализировали. Водитель не успел скрыться с места аварии.

А можно ли вообще поймать нарушителя? Общественники считают, что закон надо дорабатывать. А средства индивидуальной мобильности начать регистрировать. Чтобы как и на автомобиле, был госзнак.

«Тогда можно использовать систему фото-фиксации, которая работает хотя бы на дорогу общего пользования. Чтобы мы понимали, какой человек и на чем едет. Кто врезался, кто не врезался. Чтобы мы дали возможность следователю понять, а кто сбил эту бабушку на тротуаре? Потому что он сможет отследить траекторию его поездки. Сейчас никаких инструментов нет», — высказался вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Как ловить нарушителей — сейчас основной вопрос. А пока все надеются на сознательность самих водителей, что они с правилами ознакомятся и будут их применять на практике.