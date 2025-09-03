Может стоить жизни: как проверить исправность подушки безопасности в подержанном авто

Фото, видео: 5-tv.ru

При ДТП избежать серьезных травм поможет только эйрбэг — к счастью, он по умолчанию есть во всех новых машинах. А вот в подержанных подушка безопасности может быть нерабочей или вовсе отсутствовать.

Более 200 миллионов рублей составил ущерб, который понесли владельцы 11 суперкаров, попавших в массовое ДТП на юго-западе Японии. Местные СМИ назвали эту аварию самой дорогой в истории автомобилестроения.

Машины разбились в хлам, но никто из водителей не получил серьезных травм — все благодаря подушкам безопасности. Ежегодно они спасают тысячи жизней!

Исправными подушками оснащают практически все современные автомобили, а вот при покупке транспорта на вторичном рынке проверять их состояние нужно обязательно.

О том, как удостовериться в качестве системы безопасности машины, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Можно ли обмануть индикатор системы безопасности

Для проверки подушек безопасности во многих машинах есть специальный индикатор. С его помощью авто делает анализ исправности эйрбэга самостоятельно.

«Включаем зажигание, проверяем индикацию. Вначале она загорелась, а потом сразу потухла. Значит, в машине подушки безопасности в норме», — говорит автоэксперт Александр Киселик.

Но полностью доверять электронике нельзя. У недобросовестных продавцов есть свои хитрости.

«Если кто-то уже поставил обманки в систему безопасности, индикатор так же потухнет, но подушки в машине не будет. А некоторые продавцы вообще ничего не ставят, выдирают лампочку и все — так и продают», — рассказал специалист.

Как проверить наличие системы безопасности

Чтобы не попасться на уловки нечестных торговцев, нужно обязательно осмотреть декоративные крышки. Они находятся на руле и торпедо со стороны пассажира. По этим накладкам можно понять, срабатывал эйрбэг или нет.

«В любом случае, чтобы нормально проверить качество, подушку нужно снимать или хотя бы добраться до нее. Но можно визуально также определить: на декоративных крышках не должно быть ничего склеено, зазорчики нормальные. Естественно, надпись Airbag или SRS Airbag», — пояснил Киселик.

Многие современные автомобили укомплектованы не только фронтальными подушками, но и боковыми шторками безопасности. Чтобы удостовериться в их исправности, нужно выйти из машины и отогнуть уплотнительную резинку на двери.

«Если ее нет, значит шторки уже стреляли или их не поставили. Это все заметно визуально. И для проверки, в принципе, даже не нужен никакой сервис. Потом резиночку на место надели — и все хорошо», — подсказал эксперт.

Можно ли самостоятельно установить подушку безопасности

Если эйрбэг не функционирует или его вовсе не оказалось в автомобиле, можно установить подержанную систему. Но самостоятельно заниматься таким ремонтом эксперт не советует. Менять подушки нужно только в специализированных сервисах.

«Даже сами разъемы имеют свой размыкатель. То есть, если что-то неправильно подключено, не будет работать подушка безопасности», — отметил Киселик.

В сервисах можно проверить и состояние ремней безопасности — например, их преднатяжители.

Чем опасно ставить заглушки на ремни безопасности

Многие водители ставят в места крепления ремней заглушки, чтобы в пути их не раздражал звуковой предупредительный сигнал. Делать это автоэксперт категорически не советует.

«В ремне безопасности также есть пиропатрон. Когда человек пристегивается, а потом происходит лобовое столкновение, он летит в подушку. Срабатывает фиксация ремня, стреляет патрон, который оттягивает его назад. Человек уже не ударяется с такой силой, подушка выстреливает не на бешеной скорости — лицо и нос остаются целы», — объяснил он.

Ведущий Владимир Щеглов и Александр Киселик решили проверить, что произойдет, если забыть пристегнуться или если ремень безопасности не сработает, а подушка выстрелит. Для этого они соорудили конструкцию, имитирующую салон автомобиля, туда подвесили капусту. На овоще закрепили очки с пластмассовым носом.

«В данном случае капуста — это не что иное, как голова человека, в которую выстрелит подушка», — уточнил Щеглов.

При активации системы безопасности происходит взрыв пиропатрона. Подушка за доли секунды наполняется газом и выстреливает со скоростью 300 километров в час.

Ведущий и автоэксперт подводят итоги эксперимента.

«Очки разломаны, они не выдержали этой нагрузки», — констатировал Киселик после взрыва.

«Когда выстрелила подушка, она ударила ровно по их дужке, соответственно, и нос вместе с очками улетел в сторону», — уточнил Щеглов.

После этого эксперимента осталась использованная подушка безопасности. Ведущий и специалист утилизируют ее. А вот недобросовестные продавцы скидывают ценник и продают такие эйрбэги как новые.

Как проверить исправность подушки безопасности

Чтобы случайно не отдать деньги за хлам, можно легко проверить систему безопасности перед покупкой. Для этого подойдет самый простой мультиметр.

«Проверим пиропатрон на новой подушке. У него должно быть сопротивление от 2,2 Ома до 2,6, 2,7. Здесь 2,6, то есть подушка рабочая», — подсказал Киселик.

А вот на использованной прибор показывает единицу — так можно без проблем убедиться в работоспособности эйрбэга.

Для чистоты эксперимента ведущий и автоэксперт решили протестировать и модель последнего поколения.

«Это более современная подушка. У нее уже другого типа патрон. Вот ее и взорвем», — решился на тест Киселик.

После срабатывания такой подушки оказалось в разы меньше дыма. По мнению эксперта, это ее преимущество!

«Зачастую на старых машинах после выстрела подушек очень сложно даже дышать, потому что слишком много дыма и неприятного запаха. И во всем салоне оседала белая пыль», — вспомнил знаток.

Но самое большое преимущество у эйрбэгов нового образца — это их компактный купол.

«Если вдруг водитель зазевается и приблизится к рулю на слишком близкое расстояние, подушка хотя бы не сломает ему нос, никаких не будет травм и увечий именно от соприкосновения близкого с ней», — разъяснил Щеглов.

Почему на заглушку подушки безопасности нельзя ничего ставить

Мало кто знает, но на заглушку эйрбэга нельзя ставить держатели для телефона, аромадиффузоры и прочие предметы. Иначе при срабатывании подушки можно получить травму.

«Представим ситуацию, что вы вдруг решили прикрепить на руль телефон», — говорит ведущий.

Он ставит держатель с мобильником перед манекеном водителя в импровизированном салоне авто.

«Вот сидит наш подопытный, перед ним телефон. Осталось только замкнуть сеть и посмотреть на то, что будет», — демонстрирует необходимую для теста конструкцию Щеглов.

Эксперимент получился в прямом смысле «крышесносным». Смартфон попал в шею импровизированного водителя и снес ему голову с плеч.

Это наглядный пример, почему всегда стоит помнить о технике безопасности: обязательно пристегиваться — даже если ехать всего лишь 200 метров до магазина. А при покупке подержанного авто эксперты советуют проверять состояние всех систем безопасности в сервисе.