Карамельный вкус говорит о перегреве: как отличить настоящий мед от липового

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Мед часто едят бесконтрольно, добавляют его в чай и даже дают совсем маленьким детям. Однако так он может не просто потерять свои полезные свойства, а стать ядом для организма.

В среднем каждый россиянин в год съедает не менее полкилограмма меда. Но весь ли мед — настоящий и сколько контрафакта на полках магазинов, если требованиям соответствует продукция только 4-х торговых марок? И какие «пчелы» делают неправильный мед?

Летом мы все знаем, чем занята пчела. А что делают пчелы зимой? И какое тайное увлечение у Никаса Сафронова? Ответы на эти вопросы выяснила программа Пятого канала «Страна советов».

Что пчелы делают зимой

Пчеловодство насчитывает не одну тысячу лет. Первыми собирать мед диких пчел начали древние египтяне. Натуральный эликсир славился своими целебными свойствами. Но он может нести с собой как пользу, так и вред.

«Хорошо, если это плацебо, и ты съел, и вроде бы ничего и не получил, ни пользы, ни… А тут еще и можешь отравиться, поэтому продукты должны быть твои», — отметил народный художник России Никас Сафронов.

Пасека у Никаса Сафронова своя, также, как и была у его деда. И даже на том же месте. Но 2024-й был не самым урожайным.

«В прошлом году было меда около тонны. В этом году было всего 420 килограмм, немного, потому что пчелы погибли многие из-за того, что опыляют поля», — рассказывает Сафронов.

Что делают пчелы зимой? Впадают ли они в спячку или продолжают делать мед, не покидая улей? Для получения ответов съемочная группа отправились на зимнюю пасеку.

Когда у пчел заканчивается лето?

«Ну, как, наверное, у всех, когда наступает холодная погода, где-то 6 градусов тепла и ниже, и пчелы тогда понимают, что у них закончилось лето, и пора собираться в клуб», — рассказывает владелец пасеки, пчеловод Иван Кабанов.

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В зимующем состоянии пчелиная семья уже не покидает улей. А если прислушаться, то можно уловить небольшой гул — это работают их крылышки. За счет этого они согревают друг друга, питаются заготовленным медом — так и доживают до весны.

Во время зимовки пчелы сохраняют активность. Они не впадают в анабиоз, а собираются в так называемый зимний клуб. Особая структура клуба обеспечивает сохранение тепла, в результате чего пчелиные семьи в состоянии перенести холодный период года.

Зачем пчеловоды красят улья в яркие цвета?

«Пчелы воспринимают только несколько цветов. Голубой, зеленый, синий, белый, желтый. Так они более-менее запоминают свой домик и уже летят к нему. Вот сидят наши пчелки. Вот жало пчелки. Вот такая зима у пчел!», — объяснил владелец пасеки, показывая ульи.

Художник Никас Сафронов уверен: то, что производят пчелы, лечит многие болезни.

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Но что делать, если своей пасеки нет, как нет и знакомых пчеловодов? Роскачество исследовало мед более 20 торговых марок в самом бюджетном ценовом сегменте. Результаты поразили даже экспертов.

«Из них требованиям соответствует продукция только 4-х торговых марок. У прочих товаров выявлены один или сразу несколько признаков фальсификации. Так, продукция 17 торговых марок не соответствует обязательным требованиям», — рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Самое частое нарушение — неправильное указание ботанического вида. То есть мед подсолнечника недобросовестные производители выдают за липовый или мед из акации. А бывает и псевдомед, в котором полезные ферменты вообще отсутствуют.

«Гораздо хуже если мед делают при помощи глюкозно-фруктозного сиропа с добавлением в мед сахарного сиропа или патоки», — отметила Завьялова.

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Как выбрать мед по ГОСТу

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки к закону о пчеловодстве. Другими словами, у меда в России появился свой ГОСТ.

«Мед, в котором присутствуют ингредиенты, не свойственные его природному составу, признается фальсифицированным. Например, мед с добавленными экстрактами. Это уже не натуральный мед, а медовый продукт», — отметила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Итак, как выбрать настоящий, полезный и натуральный мед? В первую очередь, стоит обратить внимание на цвет. Он должен быть однородным, золотистым. Если он приобретается его на ярмарке — продукт нужно обязательно попробовать.

«Кислый, неприятный привкус, это говорит о том, что в меде начался процесс брожения. Выраженный карамельный вкус может означать, что мед подвергался перегреву и как раз началась карамелизация», — объяснила эксперт.

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Сколько меда можно давать детям

Страшной аллергией и отеком Квинке закончилось первое знакомство с медом для челябинского новорожденного, когда уставшие от капризов малыша родители дали ему пустышку, смазанную лакомством. К счастью, уральские неонатологи смогли спасти ребенка.

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«Мед рекомендуется давать детям уже старше года, полутора лет, в небольшом количестве и обязательно в виде раствора», — объяснила иммунолог-аллерголог Надежда Логинова.

Потому не стоит его бесконтрольно употреблять в пищу.

«Рекомендованная суточная норма меда для взрослых — это 1-2 столовых ложки, либо 30-50 грамм. Если мы говорим о детях, то детям старше 3 лет рекомендовано от 1 до 2 чайных ложек в сутки», — объяснил причину умеренного потребления меда терапевт Ростислав Романовский.

Важно помнить, что помните, мед — высококалорийный продукт. При проблемах с лишним весом или при диабете лучше от него отказаться, каким бы полезным он ни был.

Кстати, не стоит пить очень горячий чай или молоко с медом. Высокая температура сводит на нет все его полезные свойства, оставляя только углеводы.