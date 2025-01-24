Кофе или чай: какой напиток сильнее вредит здоровью

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Кофе и чай — два самых популярных напитка в мире, и каждый из них имеет своих преданных поклонников. В чем польза и вред каждого из них?

Кофейная и чайная зависимости часто обсуждаются в контексте потребления кофеина. Однако они имеют свои уникальные особенности и риски.

Какая зависимость опаснее — кофейная или чайная? Правда ли, что хороший чай помогает бороться с онкологией? И где в России выращивают и производят чай, который не уступает мировым стандартам качества, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как кофеин влияет на здоровье

Писательница Катерина Молния к кофе пристрастилась еще в школе. С тех пор чашка с ароматным напитком стала обязательной частью любимого ритуала.

«Когда я ставлю кофе рядом с собой, у меня появляется и настроение что-то делать, не отвлекаясь. Ко мне приходит вдохновение», — поделилась писательница Катерина Молния.

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Катерина, как и многие любители кофе, верит, что этот напиток ее бодрит. Однако врачи говорят: эту энергию организм берет в долг у самого себя.

«Кофе — это стопроцентная обманка для мозга. Она блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за чувство усталости. И вместо того, чтобы отдохнуть, восстановиться, человек еще какое-то время может быть в активной форме. Но, соответственно, когда действие кофе прекратится, он ощутит усталость в два раза сильнее», — прокомментировал нарколог Василий Шуров.

Но если бы все было так просто. О вреде и пользе кофе разные эксперты спорят давно и никак не могут прийти к согласию.

«Кофе поскольку содержит достаточно большое количество правильных полифенолов, в том числе уберегает, но не защищает в целом от онкологических заболеваний, в частности, таких как колоректальный рак», — объяснил кардиолог Константин Иванов.

Лишь в одном врачи единодушны: если пить кофе, то качественный и без добавок.

«От трех до пяти кружек кофе. Но опять же, мы не говорим про капучино, раф, латте и так далее. Это должен быть черный кофе», — сказал Иванов.

Как отличить хороший чай от плохого

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Любители чая уверены: их напиток такой же бодрящий, как кофе, но без всяких побочных эффектов.

«Я выпиваю в среднем около 20-ти чашек чая. Я его дико обожаю! Мне нравится разделять какие-то виды чая для энергии, какие-то виды чая для релакса, какие-то виды чая перед сном, для того, чтобы сон был еще лучше, еще крепче», — рассказал Алекс Шишкин.

Алекс начал заниматься чайными миксами еще в десять лет. Сейчас у него в коллекции больше сотни сортов. Не так давно из кофейного лагеря в чайный переманил своего друга, который страдал от потери сна.

«Пропала у него бессонница. Он понял, насколько сильно кофе вообще его жизнь отравлял. Он перешел на сторону чая и начал спать лучше», — добавил мужчина.

Но чай чаю рознь, объясняют специалисты. В пакетиках, например, часто попадается не чай вовсе. Купили три упаковки разной ценовой категории. И дали попробовать эксперту.

«Это у нас чай за 150 рублей. На чае видна характерная стяжечка, жирненький налет. Признак того, что чай действительно свежий. Чай плотненький, терпкий», — отметил эксперт по чаю Николай Сушко.

В данном случае цена почти всегда имеет значение. Качественный чай даже в пакетиках стоить дешево не может.

«Чай за 110 рублей. В ароматике не настолько хорош. Плотность настоя и правда уступает, но и сама резка, и формула гранулы, видимо, у него немножко отличается», — прокомментировал специалист.

Самый бюджетный образец из всех, которые удалось найти внешне хоть и не сильно уступил конкурентам, но по вкусовым качествам оказался самым слабым.

Как в России производят чай

Больше всего чая производится в Индии, Китае и на Шри-Ланке. В России тоже выращивают. Чтобы в наших широтах созрел практически настоящий китайский чай, пришлось пойти на хитрость.

«Это китайский ткемень, который подарил Мао Цзе Дун. Это самый дорогой китайский чай. Вот просто чистый ткемень. На сегодняшний день стоит килограмм до десяти тысяч долларов. Мы добавили грузинскую «Колхиду» и получили «Мацестинский урожайный», — сказал председатель совета директоров чайной фабрики Константин Туршу.

По словам производителя, на сегодняшний день это самый продуктивный сорт.

«Понимаете, вот флеш. Ломается, где ей нужно. Вот она переламывается там, где вот как раз и должна», — продемонстрировала бригадир растениеводческой бригады чайной фабрики Любовь Юрченко.

Флеш — молодой плотный ярко-зеленый стебель, на котором крепятся три, четыре, а иногда даже пять листочков. Именно в них содержится максимальное количество витаминов. А типс — новая почка на самой верхушке флеша. Можно сказать, суперсырье, из которого далее получают уникальный продукт.

«Это роллеры, куда этот чай, который вы сейчас видели, чайный лист, по ступе. И здесь уже будет непосредственно проводиться автоматика, оператор набирает, при которой прижимают чайный лист, и отходит сок», — пояснил Константин Туршу.

В этих цехах срезанные с чайных кустов листочки проходят полный цикл обработки. Процесс может занимать несколько недель. Все зависит от сырья.

«Подается горячий воздух, и парогенератором создается влага. Вот здесь, в ферментационной комнате, чай ферментируется», — показал председатель совета директоров чайной фабрики.

Лишь после этого чай отправляется на окончательную сушку. В специальной печи поддерживается температура 103 градуса. Если ее увеличить, процесс можно ускорить. Но качество при этом пострадает.

Чем кофе и чай полезны для здоровья

Зеленый чай, по сравнению с черным, содержит больше теина, аналога кофеина. Поэтому правильно заваренный отличается ярко выраженным бодрящим эффектом. Также у него есть еще один существенный плюс.

«В зеленом чае высока концентрация веществ, который в том числе работает с нашими раковыми клетками, которые у всех образуются в течение жизни. И поэтому зеленый чай относится к средствам питания в противораковой диете», — отметил терапевт Евгений Григорьев.

Кофе тоже может похвастаться полезными свойствами. Недавние исследования показали: те, кто пьет 2-3 чашки в день, живут дольше.

Микроэлементы, которые в нем содержатся, могут предотвратить закупорку кровеносных сосудов головного мозга.

Похоже, извечное противостояние «чай против кофе» никогда не закончится. А ведь можно выбрать и оба напитка. Главное — употреблять их в правильных дозах и прислушиваться к своему организму.