Подарок из-за морей: как чай стал культурной ценностью России

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Международный день чая 15 декабря — это уникальная возможность для людей по всему миру объединиться вокруг этого волшебного напитка, который имеет богатую историю и культурное значение.

Чай стал неотъемлемой частью русской культуры. Однако его путь в Россию был долгим и тернистым. В XVII веке Китай, славящийся своим богатым и разнообразным культурным наследием, открыл двери для нового напитка, который привлек внимание русских купцов.

О том, как чай впервые появился в России, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведущий методист музея «Садовое кольцо» Виктория Быховская.

От Китая до Москвы: как чай попал на Русь

© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Китай считается родиной чая, и его история насчитывает более 5000 лет. Легенда гласит, что в 2737 году до нашей эры император Шен Нунг случайно открыл чай, когда листья чайного дерева упали в котел с кипящей водой. Этот случайный инцидент стал началом долгого пути чаепития, который распространился по всему миру.

Теорий о происхождении чая множество, но все они подтверждают, что именно в Китае появилось разнообразие сортов и методов приготовления этого удивительного напитка.

В России о чае узнали гораздо позже. Первые сведения о нем были получены от жителей Сибири в середине XVI века. Однако есть версия, согласно которой во времена правления Ивана Грозного казачьи атаманы впервые услышали о необычном напитке и решили его попробовать. А после рассказали всем о вкусовых качествах чая.

«Это всего лишь легенда. Но точно известно, что в Московском государстве напиток впервые появился в 1638 году», — объяснила ведущий методист музея «Садовое кольцо» Виктория Быховская.

На территорию нашей страны чай был ввезен русскими послами, среди которых был Василий Старков. Именно этот человек настоял на том, чтобы в качестве подарка от монгольского Алтан-хана царю Михаилу Федоровичу был преподнесен чай.

К московскому двору тогда привезли целых четыре пуда чая (64 килограмма). Непонятное для русского человека варево решили испробовать. К всеобщей радости, чай сразу же понравился боярам и царю. Всю оставшуюся половину века отвар прежде всего использовали как микстуру и заваривали только в особых случаях.

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Чаю понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы добиться статуса национального русского напитка. Это связано с тем, что до появления чая на Руси существовали: квас, кисель, узвар и сбитень. Сначала чай был для русского человека дорогим удовольствием и позволить его себе мог далеко не каждый человек.

Только спустя пятьдесят лет был заключен договор о централизованных поставках чая из Китая в Москву. Однако купеческие караваны шли в Поднебесную империю только один раз в три года, и потому чай было очень трудно достать.

Ситуация изменилась только к XVIII веку, когда чай стал важнейшим средством товарообмена между Китаем и Русью. Но дорога по-прежнему была очень длинной и трудной.

«Караваны шли около двух лет. Важнейшим городом на этом непростом пути стал маленький поселок в Бурятии под названием Кяхта», — поделилась Быховская.

Именно в этом перевалочном пункте и сконцентрировалась вся торговля. В то время денежный обмен был запрещен, и он осуществлялся только натуральными продуктами. Больше всего кяхтинские купцы старались заполучить вкусный иноземный напиток.

Черный чай, который сейчас можно купить в любом магазине, тогда называли красным, и он стоил дешевле, чем другие. В Россию такой чай попадал в двух сортах. Это был либо кирпичный чай, спрессованный в бруски, или рассыпчатый (байховый чай), который был более дорогим по сравнению с первым.

Также в нашу страну ввозили и зеленый чай. Он стоил дороже, чем черный, и считался привилегированным. Но самым дорогим был желтый императорский чай.

К XIX веку напиток стал попадать в Россию двумя способами: караванным и морским.

Заморский отвар входил в жизнь русского человека постепенно. Путь был неблизким, и стоимость товара по-прежнему была очень высокой. Приобрести чай могли только люди, принадлежавшие к высшим сословиям: дворяне и купцы. Именно поэтому долгие годы напиток считался символом зажиточной и благополучной жизни.

Иван — чай и его целебные свойства

© РИА Новости/Евгений Биятов

В России всегда были традиционными травяные сборы, которые передавались из поколения в поколение. На протяжении веков наши предки использовали целебные свойства растений для лечения различных недугов и поддержания здоровья.

Иван-чай (кипрей или копорка) получил свое распространение в конце XVIII века. Недалеко от Санкт-Петербурга располагалось село, жители которого практиковали способы выращивания чая. В первую очередь это было связано с тем, что китайский напиток был очень дорогим и недоступным для многих людей.

С появлением иван-чая в России связана легенда, согласно которой его начал выращивать помещик Савелов. Во времена правления Екатерины II один из его крестьян посетил Китай и заметил, как там обрабатывают чайные листья. Вернувшись на родину, он увидел сходство между листьями чая и кипрея. Так он принял решение применить китайские методы обработки к растению, которое было широко распространено в районе Копорья.

Скоро Савелов осознал, что отвар из кипрея намного дешевле китайского в сто раз или даже больше. Уже к концу XVIII века почти все крестьяне в Копорье занялись сбором и переработкой кипрея. Вместе с этим помещик начал поставлять недорогой копорский чай в Петербург, Москву, Прибалтику и на знаменитую Нижегородскую ярмарку.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо своих целебных свойств, иван-чай также богат витаминами и минералами.

В его составе можно найти витамины группы B, витамин C, а также магний, калий и кальций. Эти микроэлементы необходимы организму для поддержания нормальной жизнедеятельности и функционирования различных систем. Регулярное потребление иван-чая может помочь в укреплении костей, улучшении состояния кожи и повышении общего тонуса.

Еще одним важным аспектом иван-чая является его использование в традиционной медицине. На протяжении веков этот напиток применялся для лечения разнообразных заболеваний, начиная от простуд и заканчивая болезнями желудочно-кишечного тракта. Его целебные свойства привлекали внимание знахарей и целителей, которые использовали иван-чай как мощное средство для восстановления здоровья.

Лечебные свойства иван-чая:

Повышает иммунитет.

Способствует улучшению сна.

Укрепляет стенки сосудов.

Помогает справляться со стрессами и невротическими расстройствами, а также с их последствиями.

Очищает организм от токсинов, тяжелых металлов и радиации.

Обладает свойствами, снимающими воспаление.

Устраняет мигрени и понижает температуру тела.

Помогает нормализовать артериальное давление.

Способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Не отличить от оригинала: как подделывали чай в России

© РИА Новости/В. Кузин

Технология изготовления иван-чая требовала серьезной подготовки.

«Сначала его листья протирали, затем ошпаривали кипятком, потом выслушивали на раскаленных камнях, после еще раз протирали. В итоге получался порошок, который можно было использовать в качестве заварки», — отметила методист музея.

Уже к XIX веку копорский чай стал самой настоящей подделкой китайского. Дороговизна оказывала значительное влияние на то, чтобы купцы пытались понизить себестоимость этого товара.

Они добавляли к оригинальному китайскому российский, и подмену зачастую было сложно заметить. Но иногда подделку удавалось распознать.

В связи с частыми фальсификациями русский лексикограф Владимир Даль зафиксировал в словаре поговорку: «Копорское крошево и кисло, и дешево».

Методы создания чайных подделок были особенно ценными. На такую подмену чаще всего можно было нарваться в трактирах, которые получили широкое распространение в Москве.

Иногда в таких заведениях использовали не только копорский, но и дорогой китайский чай. Однако в него заранее добавляли высушенный жмых из иван-чая. Нередки случаи, когда в таких заведениях уже заваренный однажды чай перемалывали, перетирали и заново заваривали.

С недобросовестными трактирщиками яростно боролись. В то время даже выходили специальные законы, которые запрещали какую-либо подделку чая. Но их меньше не становилось.

Москва — тот город, который особенно славился своей любовью к чаю, в отличие от других городов России. Поставок чая в Москву было гораздо больше, чем в Санкт-Петербург.

«Один из бытописателей Москвы XIX века отмечал, что те, кто не понаслышке знают Москву, согласились бы, что чай — это пятая стихия ее жителей», — сказала Виктория Быховская.

Москвичи не могли жить без вкусного напитка. Они пили чай рано утром, затем подавали его в 12 часов и в послеобеденное время, которое начиналось приблизительно в 16-17 часов. Специально для этих целей в богатых семьях был отдельный самовар. Его использовали для ежедневных чаепитий.

Копорский чай был широко распространен на протяжении XIX–XX веков. Однако он постепенно стал уходить из употребления. Но, к сожалению, на сегодняшний день оригинальные рецептуры иван-чая забыты.

Современный покупатель может встретить на прилавках магазинов лишь травяные сборы на основе иван-чая, который так любили предки.