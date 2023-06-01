Белый, красный или зеленый: от каких болезней помогают разные сорта чая

Маргарита Савинова 20 0

Нутрициолог Митрофанова: для здоровья пить чай лучше всего отдельно от остальной пищи

Эксклюзив

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Hans-Joachim Schnea; 5-tv.ru

В мире существует более трех тысяч сортов чая. Купажи отличаются не только вкусом и ароматом, но и влиянием на организм.

Чай — один из самых полезных природных энергетиков, который пьют как горячим, так и охлажденным. По популярности этот напиток уступает только питьевой воде и кофе. Его вкус и аромат ценится во всем мире. Недаром в традиционной китайской медицине чайный отвар называют лекарством от всех болезней.

Какие полезные вещества содержатся в чае? Какие сорта чая нормализуют давление, а какие — помогают избавиться от проблем с кожей? При каких заболеваниях стоит воздержаться от употребления напитка?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила нутрициолог и мастер традиционной китайской медицины Ирина Митрофанова.

В каких странах больше всего любят чай

Традиция чаепития зародилась еще в Древнем Китае во время правления династии Тан, а в XVI веке португальцы завезли его в Европу.

По данным за 2022 год, самыми крупными производителями чая в мире остаются Китай — 2 миллиона тонн, Индия — 1 миллион тонн, Кения — 400 тысяч тонн, Шри-Ланка — 340 тысяч тонн, Вьетнам — 200 тысяч тонн. В число мировых экспортеров также входят Турция, Индонезия, Япония, Иран и Аргентина. Сегодня в пищевой промышленности насчитывается более 3 тысяч сортов этого растения.

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При этом рекордсменом по потреблению чая является Турция, в которой каждый гражданин в среднем выпивает около 1 300 чашек в год, что равняется 3,16 килограммам сухого вещества. Много поклонников чая проживает в Ирландии, Великобритании и, конечно, России.

В России чаем часто называют любые травяные настойки, например, из листьев липы или ромашки, однако настоящий напиток готовят именно из листьев чайного куста.

Как пить чай правильно

Чай — универсальный вариант для того, чтобы освежиться в жару и согреться зимой. За кружкой этого напитка приятно собираться в компании, поскольку его вкус и аромат настраивают на доверительное общение.

«Мы пьем чай, чтобы утолить жажду, продлить жизнь и, конечно, насладиться видом и вкусом чая. Чайная церемония — это взаимодействие чайного листа, воды, огня, пространства и состояния. При правильном приготовлении этот напиток долго сохраняет вкус во рту. Его аромат легко пробуждает аппетит, но за один раз не стоит принимать слишком большое количество», — порекомендовала эксперт по традиционной медицине.

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При этом в древности китайцы выращивали чай в лечебных целях. В народном эпосе это растение прочно связано с именем мифологического героя Шэнь-нуна, покровителя земледелия и медицины, который во время путешествия за целебными травами обнаружил случайно упавшие в котел листья. Отвар оказался таким вкусным и бодрящим, что с тех пор Шэнь-нун не пил других напитков.

По другому преданию, чай появился в 519 году до нашей эры благодаря основателю чань-буддизма Бодхидхарме. Монах разозлился на себя за то, что заснул во время медитации, и в наказание вырвал себе ресницы (или отрезал веки) и бросил их на землю. Впоследствии из кусочков его кожи выросли саженцы чайного дерева. Бодхидхарма сделал из растения отвар и обнаружил, что совсем не хочет спать.

Легенда гласит, что на склонах горы Ча выросла целая чайная плантация. Этот сорт получил название байхао, что в переводе означает «белые ресницы». Речь о том самом популярном в России байховом чае.

«С чаем всегда хочется съесть бутерброд или что-то вкусненькое, но делать это не стоит. Чай — самостоятельный напиток, который прекрасно тонизирует и укрепляет организм. Пить его следует медленными глотками, чтобы активизировать вкусовые рецепторы в мозгу и напитать клетки полезными веществами», — пояснила нутрициолог Митрофанова.

Польза чая для здоровья

Ароматный напиток имеет ряд положительных свойств:

  • Снижает риск инсульта;
  • Улучшает зрение;
  • Продлевает молодость кожи;
  • Дарит ощущение бодрости;
  • Успокаивает при депрессиях;
  • Налаживает работу сердца и сосудов;
  • Предотвращает образование камней в почках;
  • Устраняет неприятный запах изо рта.

Кому нельзя пить чай

Сегодня чаепитие стало повседневным процессом, и зачастую многие поклонники напитка готовы поглощать его в чрезмерно больших количествах. Это может вызвать нежелательные эффекты. Кроме того, существует ряд противопоказаний, при которых не рекомендуется употребление определенных сортов чая.

«Чай не рекомендуется людям, страдающим от малокровия, а также при приеме препаратов с содержанием железа. Еще главный момент: не стоит чаем запивать тонизирующие средства. Этот напиток сам по себе очень бодрит», — предупредила мастер.

Чем опасен чай:

  • ускоряет сердцебиение;
  • повышает давление;
  • вызывает бессонницу;
  • повышает возбудимость нервной системы;
  • нарушает работу ЖКТ;
  • нейтрализует действие жаропонижающих лекарств;
  • провоцирует хроническую усталость.

Какие сорта чая полезны для здоровья

При выборе чая важно учитывать не только сорт и страну произрастания растения, но и такие менее интересные детали, как особенности и время сбора сырья, степень ферментации и, конечно, метод заваривания этого благородного напитка.

Белый чай

Самым элитным сортом в Китае считается белый чай, а точнее типсы — нераскрывшиеся почки — побегов Camellia sinensis. Свое название он получил из-за серебристо-белых волосков нераскрывшегося бутона растения. В основном его добывают в провинции Фуцзянь, но также его собирают на плантациях в Индии, Непале и Шри-Ланке. При этом на вид чай имеет бледно-желтый оттенок. Настой приобретает нежно-медовый вкус.

«Мир чая имеет богатую историю и насчитывает множество сортов. Белый чай положительно влияет на состояние кожи, делая ее сияющей и бархатистой. Кроме того, он способствует быстрому заживлению ран и исцелению кожных недугов», — рассказала эксперт.

Заваривать белый чай следует при температуре не выше 80 °C, чтобы сохранить питательные вещества. В его состав входят витамины А, В, С, Е, Р, а также антиоксиданты катехины и аминокислоты. Настой белого чая очень полезен при сахарном диабете, поскольку нормализует уровень сахара и холестерина в крови.

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Также напиток обладает антибактериальными свойствами, поэтому показан в качестве профилактики простуды, ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Также отвар белого чая благотворно влияет на зрение и кожу. Особенно его рекомендуется пить в качестве успокоительного.

Желтый чай

Желтый чай занимал особенное место при императорском дворе во времена династии Сун, правившей с середины X по XIII век. Тогда правители отдавали предпочтение прессованным и комковатым разновидностям. Купаж при высоких температурах становился желтым. Кстати, до XIX века этот сорт запрещали вывозить из страны.

«Желтый чай укрепляет иммунитет, дает силу и энергию мышцам и хорошо согревает в холод», — подчеркнула нутрициолог.

Заваривают желтый чай при температуре 60-80 °C. Сам сорт является природным антидепрессантом. В его состав входят витамины B1,B2 и C, а также гемоглобин, кофеин, полифенолы и теаин. Настой желтого чая предотвращает развитие кариеса, нормализует работу эндокринной системы, стабилизирует гормональный фон, улучшает память и внимание, устраняет головную боль. В частности, желтый чай способствует заживлению ран и ожогов.

Зеленый чай

Зеленый чай пользуется большой популярностью среди веганов и адептов ЗОЖ. Научно доказано, что отвар листьев ускоряет метаболизм, помогая похудеть. Этот продукт отлично борется с холестерином, поэтому подходит для больных диабетом II типа. Благодаря наличию L-теанина зеленый чай стимулирует выработку дофамина (гормона радости). Полифенолы в зеленом чае активно борются с раковыми клетками, предотвращая появление болезни.

«Зеленый чай способствует снижению застоев в печени и нормализует давление (особенно при портальной гипертензии). Этот напиток отлично насыщает организм кислородом», — заверила эксперт.

В зеленом чае находятся витамины С, Р, В, К, РР. Также настой зеленого чая помогает замедлить процессы старения, в частности развитие синдрома Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, зеленый чай освежает в жару и устраняет неприятный запах изо рта.

Красный чай

Африканский красный чай ройбуш (ройбос) очень богат витамином С, поэтому имеет кисло-сладкий привкус. Получают купаж из побегов аспалатуса линейного (Aspalathus linearis). В отличие от других сортов в красном чае практически нет кофеина, а уровень танина также находится на низком уровне. При этом напиток гораздо эффективнее борется с процессами старения, чем зеленый чай, а также успокаивает нервную систему и уменьшает зуд при аллергии.

«Красный чай поднимает настроение, улучшает концентрацию внимания и помогает справиться с расстройствами сна», — пояснила Митрофанова.

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Напиток обладает гипоаллергенными, антибактериальными и спазмолитическими свойствами. Этот продукт содержит много железа, что полезно при анемии. Также в его состав входят фенокарбоновые кислоты, флавоноиды, а также калий, натрий, цинк, фтор, медь, натрий и другие минералы. Щавелевая кислота предотвращает образование камней в почках. Правда, красный чай не рекомендуется пить людям, страдающим гастритом и язвой желудка, а также беременным и кормящим матерям.

Черный чай

В черном чае содержатся витамины группы К и В, а также А, С, РР, Р. Последний очень благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Высокая концентрация алкалоидов оказывает тонизирующее воздействие, сравнимое с эффектом от кофе. В число компонентов черного чая также входят аминокислоты, пигменты, эфирные масла, дубильные вещества (катехины, полифенолы, танин). При этом продукт ценен наличием белка, кальция, фосфора, магния, фтора, калия, натрия и других микроэлементов.

«Черный чай нормализует работу сердца, повышает жизненный тонус, поддерживает бодрость духа и тела», — раскрыла мастер традиционной китайской медицины.

Повышает настроение черный чай благодаря наличию сертонина (гормона счастья и радости). Однако натощак напиток лучше не пить, чтобы не вызвать спазмы и колики в животе. Также не стоит забывать почистить зубы после потребления черного чая, поскольку красящие вещества способствуют потемнению зубной эмали. Особенную осторожность следует соблюдать при глаукоме, поскольку этот сорт повышает внутриглазное давление.

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