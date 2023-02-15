Напиток с секретом: как выбрать качественный чай в пакетиках

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Чай — один из самых популярных напитков у россиян. Огромное количество брендов на прилавках магазинов и большой разброс в ценах затрудняют выбор достойного товара.

Чай в пакетиках может исчезнуть из магазинов. Из-за санкций в России возник дефицит фильтровальной бумаги, из которой делают те самые одноразовые мешочки для заварки. Это уже сказалось на ценах. Чтобы покрыть затраты на упаковку, многие производители стали экономить на сырье.

Почему чай в пакетиках окрашивается быстрее? Какой товар выбрать из всего многообразия брендов? Стоит ли заменять чай в пакетиках на пирамидки? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Почему чай в пакетиках так быстро заваривается

Многих удивляет способность чая в пакетиках окрашивать воду буквально за несколько секунд. Это нередко объясняют наличием красителей и других искусственных добавок.

«Кто-то говорит про химию, про красители. Все это попытки объяснить, почему этот чай по вкусу и аромату отличается от классическим образом заваренного листового чая», — считает глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Эксперт уверяет: дело не в химикатах, а в сильно измельченных листьях. Это можно доказать при помощи эксперимента. Для него приобрели крупнолистовой черный чай и разделили его на две части. Одну оставили как есть, вторую измельчили обычной скалкой. После десяти минут обработки крупные листья превратились в труху, похожую на содержимое обычного чайного пакетика. Прожилки и черенки остались и выглядят, как инородные примеси.

После из каждой горки чая взяли по ложке заварки, насыпали в разные стаканы и залили холодной водой.

«Крупнолистовой чай пока практически не вошел в контакт с водой, и она сохраняет прозрачность. А во втором случае, где мелкий чай, уже желтоватый цвет приобрела ровно потому, что он просто быстрее экстрагирует», — объяснил специалист.

Оттенок готового напитка зависит не столько от заварки, сколько от воды.

«Мы все знаем, когда ты чай заварил, добавил лимон, и он просветлел. Кислая вода осветляет цвет настоя, более щелочная затемняет. Это не значит, что он будет вкуснее. Пигмент так среагирует с водой, что получится темный цвет. Но качество чая от этого не поменялось», — подчеркнул Чантурия.

Значит ли это, что весь чай на прилавках одинаково качественный? И если так, то почему столь сильно отличаются цены на этот товар, лучше выяснить на практике.

Как выбрать качественный чай в пакетиках

В тестировании использовали чай трех разных торговых марок.

Первый образец — от отечественного производителя. Он обошелся всего в десять рублей. Специалист отметил, что дешевизна заметна уже по внешнему виду. При создании использовался вторичный картон в качестве упаковки, а чайные пакетики не имели нитки и ярлычка.

Но если производитель использовал самые дешевые материалы, значит ли это, что он сэкономил и на сырье? Гранулы действительно мелкие настолько, что заварка высыпается из пакетика. Эксперт Чантурия уверяет: эфирные масла в таком случае не сохраняются. Это значит, что готовый напиток не порадует ароматом.

Такой чай перерабатывают целиком, включая черенки. Смесь выглядит непрезентабельно. Но фальсификатом такой продукт назвать нельзя.

«Когда мне говорят: это за десять рублей, что там может быть? Я вас уверяю: стопроцентный чайный лист. Просто он старый, но это чай», — заметил глава ассоциации «Росчайкофе» Чантурия.

Вторая пачка тоже от отечественного производителя, но дороже, и стоит она 100 рублей. В них гранулы уже покрупнее, а каждый из 25 пакетиков упакован в отдельный конверт из фольги. Благодаря этому заварка не впитывает в себя посторонние запахи и влагу.

И последний образец — чай знаменитого английского бренда. За такую же упаковку из 25 пакетиков придется отдать уже 800 рублей. При этом заварка внутри абсолютно такая же. Единственное отличие — маленькие белые шарики. Это ароматизатор бергамота.

«Почему не добавляют настоящий бергамот? Можно же корочку взять и добавить. Можно! Но тогда, чтобы получить такой интенсивности аромат бергамота в пакетике, с высокой вероятностью этот пакетик увеличится в размере в два раза», — рассказал специалист.

Чем отличается чай в пирамидках от пакетированного

Дорогой чай часто фасуют не в пакетики, а в пирамидки. У такой упаковки есть существенный минус — нейлон, из которого ее делают. Этот материал при обработке кипятком выделяет в воду частицы микро- и нанопластика. Накапливаясь в организме, эти вещества негативно влияют на здоровье человека.

По сути, единственный плюс пирамидок — форма. Она позволяет производителю добавить в заварку более крупные листья чая, кусочки фруктов или цветов. Смотрится это и правда эффектно.

«Хотим мы того или нет, человек все равно воспринимает чай, скажем так, глазами. А внутренне они абсолютно идентичны», — заявил эксперт.

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Важно отметить, что при неправильном хранении листья и добавки могут заплесневеть и выделять опасный канцероген — афлатоксин. И если российские производители обязаны соблюдать жесткие стандарты качества и регулярно проходят проверки, то проконтролировать каждую пачку, поступающую с зарубежной фабрики, просто невозможно.

Выбор эксперта очевиден: лучше покупать чай, расфасованный на российских фабриках. Добавок и примесей в нем меньше. А качество листа, как выяснили в ходе эксперимента, примерно одинаковое. К тому же стоит упаковка отечественного чая намного дешевле.