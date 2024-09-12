Неправильные пчелы: ритейлеры должны усилить контроль за качеством меда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Проверка выявила массовую подделку продукта.

Минпромторг сегодня призвал торговые сети проверить весь мед, находящийся в продаже, ведь 60%, по данным Роскачества, это подделка.

Продукция должна соответствовать ГОСТу и техрегламентам, поэтому контроль будут ужесточать. Однако пчеловоды уверяют, что при выборе натурального меда рассчитывать можно только на свои знания, а фальшивок всегда будет много. Почему, попытался разобраться корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Антибиотики, пестициды — чего только специалисты не находят в меде. Наткнуться на такое можно и в магазине, и на рынке.

На этом прилавке, как уверяет продавец, продукт премиум-класса, из Европы. Однако как это доказать? Увидеть документы мы так и не смогли.

Другой продавец рассказывает — мед сделан в мужском монастыре под Обнинском. За качество ручается, но ветеринарное свидетельство еще не подвезли.

Подходим к соседней точке, где продается сразу трехлитровая банка меда. Документов тоже нет.

«У нас своя фирма есть. Вы можете все почитать, посмотреть. Там все есть. На сайте написано», — говорят на точке.

Но и на сайте никакой информации о получении свидетельства не находим. Неожиданно выясняется — они в некой лаборатории.

По оценкам Роскачества, доля фальсификата на российском рынке достигает 60%. Производители часто идут на хитрость — разводят сахар в воде и разбавляют этим натуральный мед. Литр такого сахарно-фруктозного сиропа стоит около 300 рублей. Такой же объем меда — не меньше тысячи. Что называется, почувствуйте разницу.

«В большей массе своей мед кристаллизуется. Подсолнечниковый, гречишный, шалфей, кориандр, эспарцет — все это должно быть зимой густым. Но поскольку у нас клиент любит жидкий мед, то пчеловоды не брезгуют и его просто перетапливают», — объясняет Андрей Дзюба, эксперт по меду.

Но все-таки велики шансы, что «неправильный мед» с прилавков постепенно вытеснят. С 1 сентября вступили в силу поправки в закон о пчеловодстве. На мед, пыльцу и другие подобные продукты теперь распространяются ГОСТы и техрегламенты. Правда, эксперты обращают внимание, что наказание за нарушения не прописано ни для производителей, ни для торговых сетей.

В первую очередь, при покупке меда стоит обратить внимание на его консистенцию, он не должен быть мутным, расслаиваться или иметь осадок. Кроме того, не должно быть посторонних запахов, а во вкусе привкусов кислинки или карамели. Кроме того, у продавца на каждую партию меда должно быть ветеринарное свидетельство, которое выдается Россельхознадзором, оно гарантирует качество и безопасность. Если такого сертификата нет, лучше такой мед не брать.