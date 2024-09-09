Вкусный лайфхак: как найти натуральный мед в обычном супермаркете

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На что нужно обратить внимание при покупке сладкого лакомства в сетевом магазине?

Больше 70% меда на российском рынке — подделка под видом натурального продукта. Чаще всего производители продают сладкий сироп, а то и чистый сахар вперемешку с крахмалом. От такого меда никакой пользы.

Самое интересное — это цены на мед. Сегодня можно найти мед за любые деньги. Главное, не купить подделку. Как выбрать натуральный продукт, рассказала «Самая полезная программа».

Почему не стоит покупать цветочный мед

Для эксперимента было взято сразу три образца от разных производителей по 300, 500 и 800 рублей (в пересчете за килограмм).

Найти среди них качественный продукт помогла опытный пчеловод Ольга Кулажонок. Если верить надписям на этикетке, во всех банках натуральный цветочный мед. Вот только эксперту такая формулировка не понравилась.

«То есть, 90% меда и есть цветочный. Если пишут, что он просто цветочный, значит, надо задуматься, отчего такое название. Можно редко встретить название подсолнечниковый мед который делают из подсолнечника. Вот он считается по классу наиболее дешевым, чтобы увеличить его себестоимость, его называют цветочным. Как правило, под этим названием покупатель приобретет просто мед подсолнечника», — сообщила эксперт.

Если производитель пишет, что его продукт — это стопроцентный мед из конкретного растения, значит, тоже стоит насторожиться.

«Всегда есть какой-то небольшой процент другого нектара, потому что невозможно заставить весь улей (там порядка шестидесяти тысяч пчел), чтобы все летели на одни и те же цветы. Кто-то да слетает „на сторону“, пронесет немножечко другого нектара», - рассказала Ольга Кулажонок.

Настоящий мед: как не ошибиться при покупке

Эксперты изучили этикетку и обратили пристальное внимание на консистенцию меда.

«Первый образец — „Цветочное разнотравье“, сбор 2023 года. Соответственно, он собирался прошлым летом и откачивался, скорее всего, осенью. Такой мед уже должен быть закристаллизован», — поделился эксперт.

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Цветочный мед кристаллизуется пару месяцев, но представленный образец по триста рублей за килограмм почти прозрачный и очень жидкий.

«То есть перед тем, как мед разлить по баночкам, его, скорее всего, распустили, то есть нагрели до сорока градусов, чтобы он стал жидким», — сказала специалист.

Расплавленный мед теряет свои полезные свойства, а иногда жидкая консистенция и вовсе указывает на то, что продукт сделали искусственно — из сахарного сиропа.

Удивительно, но и дорогой образец оказался точно таким же текучим, как и дешевый.

«Для фасовки распускался и тоже жидкий, но признаков кристаллизации в нем не замечено. Соответственно, был нагрев», — подметила эксперт.

Как проверить настоящий мед с помощью хлеба и уксуса

Больше всего эксперту понравился мед средней ценовой категории — по пятьсот рублей за килограмм.

«Он больше похож на натуральный. Здесь прямо совсем жиденький. [указывает на баночку меда эксперт. Прим. ред]. Разнотравие таким не бывает. А здесь прям более густой», — поделилась своим мнением Ольга Кулажонок.

Натуральный цветочный мед должен быть слегка мутным, так проявляется процесс кристаллизации.

«Если мы говорим про тот мед, который откачивает пчеловод, он не может его отфильтровать стопроцентно, чтобы он был кристально идеально чистым. Все равно какие-то частички в продуктах будут попадаться, например, частички воска пыльцы. Если вы обнаруживаете это в баночке меда, значит, он более настоящий», — сказала профессионал.

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Однако, не стоит спешить с выводами и важно провести несколько экспериментов. Опытные пчеловоды советуют опустить в мед небольшой кусочек хлебного мякиша и оставить его там на десять минут. За это время натуральный продукт покроет хлеб плотной коркой, а фальсификат, наоборот, превратит мякиш в кашу.

«Он вообще твердый. Я сжимаю, а он вообще не сжимается», — пояснила эксперт.

Удивительно, но дешевый мед показал хороший результат. Еще лучше застыл хлеб в образце средней ценовой категории. На вид он как каменный.

«Если тот хоть как-то прогибался, а этот вообще нет», — сообщил специалист.

А вот третий и самый дорогой образец разочаровал. Хлеб там размяк и стал похож на пластилин — это верный признак некачественного продукта. Специалисты проверили, нет ли в нем мела. Вещество недобросовестные производители добавляют для густоты. Для того, чтобы вычислить подлог, эксперты развели образцы в стаканах с водой и добавили столовый уксус. Если мел есть — смесь даст реакцию и зашипит.

Никакой реакции не произошло, а это значит, что мела в составе нет. Качественным считается тот мед, в котором не больше 21% влаги, она может попасть в продукт в том случае, если мед откачали раньше времени или просто разбавили водой. Все образцы уложились в норму.

«То есть такой мед точно не забродит, если это мед. Но самое главное заключается в том, что воды лишней воды лишней нет. Получается, плотность соответствующая», — отметила Ольга Кулажонок.

Как отлчить мед от сахарного сиропа

Осталось убедиться, что в рассматриваемых образцах отсутствует чистый сахар.

«Ни один из образцов не загорелся. Прямого сахара нет», — подчеркнула пчеловод.

Для того, чтобы запутать потребителя, производители часто идут на хитрость — разводят сахар в воде и разбавляют этим сладким сиропом натуральный мед. Так продукта становится больше, но гореть такой мед уже не будет. А это значит, что вывести недобросовестного продавца на чистую воду сложно. Скорее всего, так и поступил производитель самого дорогого образца.

А вот бюджетный мед, похоже, просто растопили, чтобы выдать его за продукт нового урожая. Выходит, нарваться на плохой мед и правда проще простого. Стоит помнить, что не всегда высокая цена гарантирует качество. В проведенных испытаниях лучший результат показал продукт средней ценовой категории. Так что лучше при выборе меда обращать внимание не на его стоимость, а на внешний вид и внимательно изучать этикетку.

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