«Важен процесс приготовления»: каким должен быть ужин при похудении

Диетолог Устинова: при похудении во время ужина не стоит есть макароны и гречку

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

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Последний прием пищи перед сном стоит делать сильно заранее.

Сбросить лишние килограммы при похудении поможет легкий ужин с рыбой и морепродуктами. При этом нюанс кроется в процессе приготовления. Об этом в комментарии изданию Газета.ру рассказала терапевт и врач-диетолог Елена Устинова.

«Важен сам процесс приготовления — жареное мясо или рыбу в позднее время суток лучше не есть», — предупредила врач-диетолог.

По мнению специалиста, рыба и морепродукты на ужин хороши именно в запеченном виде. В частности, лучше их готовить на гриле или на пару, добавила диетолог. При этом важно дополнить такой теплый ужин богатыми клетчаткой овощами, сильно сокращая количество углеводов. Речь идет о макаронах, рисе и даже гречке — они не рекомендуются, указал врач.

Кроме морепродуктов, для ужина подойдут — яйца, творог и курица. Устинова пояснила, что говядину и свинину тоже можно, но они должны быть нежирными.

Она настоятельно порекомендовала исключить сладкую, соленую, жирную и тяжелую пищу. Финальным штрихом оказалось минимальное время до сна после ужина — оно составляет от трех до четырех часов.

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