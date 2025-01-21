Только разыгрывает трагедию? В чем близкие Яниса Тиммы обвинили Анну Седокову

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Последние недели выдались непростыми для Анны Седоковой. В чем ее обвиняют близкие экс-супруга Яниса Тиммы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Анна Седокова заинтересовалась зарубежными счетами покойного Яниса Тиммы. Правда ли певица так и не оплатила похороны бывшего мужа, как обещала? И в чем еще ее обвинили родные спортсмена? Почему друзья баскетболиста уверены, что он умер не своей смертью? И на каких условиях звезда решила вернуться к концертной деятельности? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он хороший мальчик. Такой, как все. Мне трудно что-то вам вообще объяснить. Давайте, может быть, когда-нибудь, пускай немножко время пройдет», — сказал отец спортсмена Райтис Тимма.

Со дня смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошел ровно месяц, а скандалы вокруг его имени все не утихают. Так, на днях в сети появилась информация, что бывшая супруга покойного Анна Седокова уже готова выступать на частных вечеринках и корпоративах. Многие осудили певицу: неужели она не могла дождаться окончания траура?

«Быстро взяла себя в руки. Матерая мадам».

«Она своим примером показывает, что можно танцевать на костях».

«Какой нормальный человек при горе сейчас выйдет выступать? Нет. Это неуважение не только к себе, это неуважение к своим слушателям, к своим зрителям и к семье погибшего мужа», — заявила певица Таша Белая.

Родные Яниса и вовсе объявили Седоковой войну. Они уверены: певица только разыгрывает трагедию. Во время подготовки к похоронам представители артистки объявили, что та оплатит все расходы. Но сестра покойного Лелде Жандецка на днях заявила: звезда не перечислила им ни копейки.

«Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Но деньги не поступили до сегодняшнего дня», — подчеркнула она.

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Лелде Жандецка уверена: в браке с Тиммой Седокову изначально интересовали только деньги. А друзья Яниса, в частности, Марк Пугачев, недоумевают: как богатый известный баскетболист в одночасье превратился в безработного нищего? И почему свои последние дни он провел в дешевом хостеле?

«На самом деле, когда деньги закончились у Яниса, у него было много денег и много было перспектив, но деньги имеют свойство заканчиваться, если мы их не начинаем зарабатывать. Но с такой женщиной ты не заработаешь. Она просто высосала максимально все, что просто можно. Потом она поняла, что все, больше мне с этого чувака взять нечего. Мне нужно идти дальше. Тот просто начал сходить с ума», — высказался друг баскетболиста Марк Пугачев.

Янис Тимма умер в ночь на 17 декабря на лестничном пролете в одной из многоэтажек столицы. На месте происшествия следователи нашли стаканчик с водкой и телефон спортсмена. По официальной версии, 32-летний баскетболист свел счеты с жизнью.

«Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — заявила певица.

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Знакомые пары уверены: спортсмен не выдержал развода с Седоковой. Однако нашлись и те, кто усомнился в самоубийстве. СМИ пишут: в Латвии даже возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы. Якобы его могли убрать из-за четырех московских квартир стоимостью 180 миллионов рублей. И главная подозреваемая — Анна Седокова.

«По поводу версии убийства заказного или еще что-то — это абсурд. Это, так сказать, утка», — выразил мнение продюсер Сергей Дворцов.

После смерти спортсмена в сети появлялись и другие версии случившегося. Говорили о предполагаемом любовнике певицы, о котором Тимма знал. Возможно, это и подтолкнуло его к суициду?

«Незадолго до своей смерти Янис пару раз упоминал, что его на тот момент еще нынешняя жена позорит его в Москве, встречаясь с футболистом. Может быть, кто-то знает, кто этот футболист?» — спросил друг Тиммы Гатис Лининьш.

Впрочем, на днях СМИ приписали Анне Седоковой и роман с женатым хоккеистом Сергеем Плотниковым и наличие у артистки некоего тайного влиятельного покровителя.

«Большим ударом для Яниса стало, когда был проект в Дубае, Янис сидел с ее детьми. В тот момент, когда она там реально флиртовала с мужиками. В проекте все знают, какая она *****. И ей все говорили: „Слушай, ты что делаешь?“» — поделился Марк Пугачев.

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Однако окружение певицы не понимает, за что Анну травят. Так, Алена Кравец рассказала, что Тимма и сам был неверен жене. К тому же недавно журналистка Алена Жигалова провела расследование и выяснила, что Марку Пугачеву, который называет себя другом Яниса, не стоит доверять.

«Мужчина является профессиональным ''прилипалой'' к знаменитостям. Марк проживает в Майами и там же занимается сдачей в аренду люксовых автомобилей. Судя по отзывам, людей банально разводят. Берут за подтверждение бронирования залог, а потом пропадают со связи», — уточнила Жигалова.

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«Анна сама лично его знать не знает. Из музыкального окружения, именно шоу-бизнеса, его знать никто не знает. Если он является другом, как говорит, Яниса: где ты был, когда ему было плохо? Когда у него, допустим, закончились деньги?» — высказался продюсер Дворцов.

Сторону Седоковой приняли и многие ее фанаты. Они уверены: Анна до сих пор тяжело переживает смерть Тиммы. При этом сама знаменитость пока не дает комментариев. Зато в сети уже гуляет ее предполагаемый райдер. Артистка якобы готова спеть за полтора миллиона рублей. Также в ее требованиях: наличие охранника и элитный алкоголь в гримерке.