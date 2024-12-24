Выглядит пророчески: какой мистический след нашли в смерти Яниса Тиммы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Смерть экс-супруга Анны Седоковой вызвала бурные обсуждения. Почему ушел из жизни Янис Тимма, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Бывший муж певицы Анны Седоковой найден мертвым в одном из хостелов Москвы. Что стало причиной трагедии? И как Янис Тимма провел свои последние минуты? Правда ли баскетболист свел счеты с жизнью? Что за улики следователи обнаружили в его телефоне? И какие шокирующие подробности брака раскрыла сама певица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Спортсмен Янис Тимма поздравил бывшую супругу Анну Седокову с днем рождения с помощью трогательного ролика. 16 декабря ей исполнилось 42 года. А уже на следующее утро СМИ опубликовали шокирующую новость: тело спортсмена без признаков жизни нашли в одном из хостелов Москвы. Причиной смерти стала асфиксия.

«Сосед (обнаружил. — Прим. ред.), вроде так говорят. Это все было ночью Правоохранительные органы, конечно, приезжали. Мы оказываем полное содействие», — рассказал владелец отеля Александр.

«Я только видела, как его заселяли. Он с чемоданом шел, такой чемоданчик с колесами обычный. Сумка какая-то была», — поделилась соседка Ирина.

По версии следствия, еще 14 декабря баскетболист снял номер в старенькой пятиэтажке в трех километрах от квартиры Седоковой. В день рождения экс-супруги появился в хостеле в районе полуночи. Свои последние часы Янис Тимма провел на лестничном пролете между первым и вторым этажом.

На месте были найдены бумажный стаканчик, в котором, по данным СМИ, были водка с соком. Там же обнаружены веревка и телефон спортсмена с весьма говорящей заставкой. На ней был номер Анны с просьбой позвонить. По предварительным данным, баскетболист свел счеты с жизнью.

«Абсолютно нормальный, адекватный человек, приветливый, ничего такого. То есть внешних факторов, которые выдавали бы такое состояние человека, не указывало. Но это по словам администратора», — уточнил владелец отеля.

«Человек в длительном стрессе испытывает давление эмоциональное и, скорее всего, уже физиологическое. Человек внутри чувствует сжатие, подавление. Кажется, что он в черной полосе, выхода нет. И он не видит смысла жизни», — объяснила клинический психолог Ольга Гельман.

Звезды шоу-бизнеса один за другим выражают соболезнования певице. Слова поддержки ей написали Айза Долматова, Ида Галич и Лера Кудрявцева. Анна Калашникова посочувствовала Седоковой, но при этом назвала погибшего абьюзером. А коллега Эвелина Бледанс отнеслась к беде артистки с долей скептицизма.

«Аня сейчас выгуляет свою пластику новую по всем ток-шоу и так далее. Сейчас везде будет Аня, все корпоративы ее», — выразила мнение актриса.

Несмотря на шок и ужас, сама Седокова тоже прокомментировала гибель экс-супруга. На своей странице в соцсети она опубликовала ролик, в котором задыхалась от слез.

«Сейчас я вас очень сильно прошу: пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать», — сказала певица.

А буквально несколько часов спустя Анну экстренно госпитализировали с нервным срывом и положили под капельницу.

Седокова и Тимма официально развелись за неделю до трагедии спустя четыре года брака.

«Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — заявила звезда.

«Янис гулял, да, так сказать, изменял Ане на стороне. Аня это все дело терпела. У них были постоянные скандалы. Янис в последнее время жил за счет Ани, на ее гонорары», — уточнил продюсер Сергей Дворцов.

«Думаю: что же, я вроде замужем, а все равно все сама, сама. Или когда, не знаю, обидел тебя кто-то, хочется куда-то прижаться, к плечу сильному, которое я знаю, что у меня есть, а его нет», — поделилась Седокова.

Янис Тимма пытался убедить ее одуматься. Он заваливал жену цветами, записывал странные видео с пачками таблеток и распахнутым настежь окном.

«Он выходил в прямой эфир, лежа на кровати. На фоне пела Анна Седокова, были ее клипы, а на столе картинно лежали упаковки с успокоительным», — рассказал светский журналист Алексей Бегешев.

В это же время на родине спортсмена его имущество арестовали из-за алиментного долга на сына от первого брака. Парковочное место и земельный участок были выставлены на аукцион. Вероятно, Янис Тимма не смог пережить навалившихся разом проблем.

«Буквально за несколько часов до своей кончины он отправил букет цветов на домашний адрес, где проживает Аня, но никакого ответа так и не получил», — подчеркнул Дворцов.

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Многие предположили, что это и стало последней каплей. Под постом Седоковой баскетболист оставил комментарий, в котором указал дату своей смерти. Однако позже комментарий исчез. А затем произошло страшное.

«С одной стороны, конечно, жалко и хочется только соболезнования приносить. Но поступить так в день рождения даже своей бывшей жены? Можно жизнь сломать человеку. Представляете, каждый день рождения она будет вспоминать эту историю», — выразила мнение светский журналист Алена Жигалова.

Некоторые узрели в произошедшем мистический след. За две недели до трагедии Тимма набил татуировку на спине в виде черепа. Одни подписчики Яниса считают, что он давно планировал смерть, другие — что находился в глубокой депрессии, а третьи — что именно этим изображением он и притянул свою гибель.

«Нельзя набивать такие тату на свое тело. Они меняют сознание».

«Теперь это выглядит пророчески».

«Зачем татуировку смерти на спине набил?».

Но нашлись и те, кто обвиняют в случившемся Анну Седокову.

«Ей пишут гневные, конечно, сообщения: „Ты виновата в смерти Яниса. Ты довела его до суицида. Ты черная вдова“. И тому подобное», — рассказал продюсер Дворцов.

«Как доведение до самоубийства можно квалифицировать действия, которые толкают потерпевшего к совершению самоубийства либо к покушению на самоубийство. Я считаю, что Анна Седокова не совершила ни одного действия, которые бы привели к такой трагической ситуации», — отметил адвокат Павел Агиев.

СМИ пишут: Анна Седокова пообещала лично оплатить транспортировку тела и его погребение. Похороны Яниса Тиммы состоятся в Латвии. А поскольку все границы с государством закрыты, вариант лишь один: цинковый гроб и трансфер через Турцию.