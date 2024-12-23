Тело Яниса Тиммы не могут вывезти на родину из-за отсутствия документов

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Никто из близких экс-супруга Анны Седоковой до сих пор не обратился в морг.

Тело покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы не могут вывезти для похорон в его родную Латвию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Источник издания пояснил, что никто из близких до сих пор не обратился в морг для оформления тела. Кроме того, у Тиммы не обнаружили паспорт.

«Ситуация такая: он в морге, и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — рассказал собеседник.

Он добавил, что для получения разрешения на выдачу тела нужно будет собрать множество документов и отправить их в ЦАО Следственного комитета РФ. Только после этого можно будет говорить о времени и месте похорон.

Экс-супруга спортсмена певица Анна Седокова на днях заявила, что взяла на себя финансовые расходы, связанные с транспортировкой тела Тиммы в Латвию и похоронами. По словам директора знаменитости, Седокова уже оплатила часть услуг похоронных организаций.

Кроме того, сообщалось, что Седокова поблагодарила команду Alikson Team, за которую выступал покойный спортсмен, и отдельно руководителя клуба Гасана Мустафаева. Их силами будет организована перевозка тела, они же помогут родственниками Тиммы приехать и попрощаться с ним.

Директор певицы подчеркнул, что дополнительных средств для проведения похорон не требуется, и призвал не верить иным сообщениям в прессе или соцсетях.

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря, всего через неделю после развода с Седоковой. Супруги прожили в браке четыре года. Пара рассталась без скандалов. Среди поклонников ходили слухи об их возможном воссоединении. Совместных детей у Анны и Яниса не было. У спортсмена остался сын Кристиан от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до самоубийства Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей.